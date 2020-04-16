«Невероятно силен»: Карлсен проиграл 16-летнему иранцу

В мире шахмат, как и во всем другом спорте, приостановлен сезон, а спортсмены ушли на самоизоляцию. Впрочем, это не мешает шахматистам зарабатывать и поддерживать форму даже из дома. На портале Chess24 состоялся турнир по блицу Banter Blitz Cup, участниками которого стал сразу целый ряд именитых спортсменов. В первую очередь речь идет о действующем чемпионе мире норвежце Магнусе Карлсене, который, как и ожидалось, без проблем дошел до финала.

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По ходу трех раундов Карлсен уверенно обыграл аргентинца Алана Пичота, испанца Хименеса Куэнку, азербайджанца Рауфа Мамедова, грузина Ивана Чепаринова, шведа Нильса Гранделиуса и россиянина Санана Сюгирова. Но в финале, прошедшем 15 апреля, шахматному королю достался далеко не соперник средней руки.

16-летний Алиреза Фируджа из Ирана — серебряный призер чемпионата мира по рапиду. До финального матча против норвежца он взял верх над оппонентами примерно того же уровня, каких побеждал и Магнус. И хотя по рейтингу некоторые из них превосходили иранца, но явное преимущество было на его стороне.

Доминировал Фируджа и в финале за виртуальной доской, а Карлсен, как отметили организаторы в отчете, неоднократно ругал себя за ошибки. В конечном итоге встреча завершилась со счетом 8,5:7,5 в пользу его более юного и неопытного соперника.

«Стоит отдать должно Алирезу — он невероятно силен», — отметил норвежец после проигрыша.

Такое развитие событий мало кто мог предугадать. Фируджа хоть и стал гроссмейстером в 14 лет, дважды принимал участие в Шахматной олимпиаде и командном чемпионате мира, становился чемпионом своей страны, а также в целом считается одним из самых многообещающих шахматистов мира, но с регалиями Карлсена это несравнимо. Магнус возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) в классических шахматах и в рапиде, а вот в блице, по правилам которого проиграл иранцу, он занимает второе место. Вполне возможно, что именно это дало о себе знать в финале.

За победу на Banter Blitz Cup Фируджа получит чек на $14 тыс., что очень даже весомо для спортсмена, из-за пандемии лишенного возможности зарабатывать себе на существование. Карлсен за второе место будет награжден $9 тыс. Общий призовой фонд турнира составил $50 тыс. и, что важно, гарантированный гонорар получил каждый шахматист, принявший в нем участие.

К слову, среди таких было несколько россиян. Это не только проигравший Карлсену Сюгиров, но и Дмитрий Гордиевский, Петр Свидлер и Григорий Опарин, Александр Шиманов, Максим Чигаев, Алексей Дреев и Александр Галкин.

Шахматных онлайн-турниров с самыми разными правилами в целом довольно много по сети, что не дает спортсменам заскучать на самоизоляции. Например, обязательным условием для участников Banter Blitz Cup является выход в прямой эфир по видеосвязи и комментирование своих действий во время матча. Фиксированного времени начала поединков не существует — они проходят в удобное для каждого из соперников время. Каждая встреча состоит из 16-ти трехминутных блиц-игр, победителем становится тот, кто первым наберет 8,5 очка.

Иначе говоря, система сама по себе проста и понятна. А бонус болельщикам — возможность услышать анализ от самих игроков.

Идеей о проведении своего собственного турнира вдохновился и Карлсен. Виртуальное соревнование, которое организуется норвежец, стартует 18 апреля. И это будет уже совсем другой уровень. Так, пригласительные отправлены сразу пятерым гроссмейстерам, которые играют за право встретиться с ним в финале шахматной короны на турнире претендентов (26 марта он был приостановлен в связи с риском распространения коронавируса в Екатеринбурге) — американцу Фабиано Карауне, россиянину Яну Непомнящему, французу Максиму Вашье-Лаграва, китайцу Диню Лижэню и нидерландцу Анише Гири. Кроме того, шанс показать себя получит лидер рейтинга FIDE в блице американец Хакира Накамура, а также Фируджа.

На протяжении 16 дней участники престижного ивента разыграют призовой фонд в размере $250 тыс., из которых победитель получит $70 тыс. Шахматисты сыграют друг с другом в один круг, после чего квартету сильнейших предстоят полуфиналы и финал.