В НХЛ не задалось: ЦСКА возвращает воспитанника-допингиста

Погубил себя на допинге

Валентину Зыкову ровно через месяц исполнится 25 лет, и, несмотря на далеко не самую богатую карьеру, за океаном он сделал себе какое-то имя. После семи лет в школе московского ЦСКА и выступлений за «Красную Армию» нападающий улетел в Канаду, где играл в местной лиге за «Байе-Комо Драккар» и «Гатино Олимпикс» и отличался средней статистикой. Через год последовал вызов из Национальной хоккейной лиги: Зыкова на драфте взял «Лос-Анджелес Кингз», который ради прав на молодого россиянина выменял три выбора в «Эдмонтон Ойлерз».

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Правда, в основном составе «королей» игрок так и не вышел, ограничившись одним неполным сезоном в «Онтарио Рейн», фарм-клубе «Лос-Анджелеса». В итоге «Кингз» ожидаемо обменяли Зыкова, новой командой для которого стала »Каролина Харрикейнз». Вторую часть одного сезона и начало следующего россиянин также доигрывал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), но уже за «Шарлотт Чекерс», пока не дождался дебюта в НХЛ. Он пришелся на март 2017-го, и в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» Зыков сразу же отметился голом. Закрепиться в лучшей лиге мира Валентину помешала травма. Восстановившись после нее, российский форвард вновь ждал вызова в основу «Каролины», пыля в АХЛ. Но неудачно: проведя еще чуть более 20 игр, Зыков ушел в «Эдмонтон Ойлерз».

Не закрепившись и там, он в скором времени подписал контракт с «Вегас Голден Найтс».

Переезд в Лас-Вегас должен был стать для россиянина определяющим: скитания по клубам не могли продолжаться постоянно, учитывая, что возрастной пик карьеры уже перед носом. «Рыцари» на молодого россиянина надеялись, предоставляя ему достаточно игрового времени и даже заявляя на матчи плей-офф (где Зыков так и не сыграл). Судьба форварда зависела от него самого, но неубедительная статистика — 25 матчей и шесть очков за два неполных сезона — разочаровали тренерский штаб Жерара Галлана, и Зыков был вновь отправлен в фарм-клуб. Самого Галлана в «Вегасе» уже нет с середины января, но и появления российского хоккеиста в свитере «Голден Найтс» тоже можно не ждать.

В октябре прошлого года Валентин попался на допинге, чем серьезно навредил своей и без того слабой репутации.

Какой именно из запрещенных препаратов был обнаружен в организме молодого россиянина, дисциплинарный комитет НХЛ не сообщил, равно как и сам Зыков не признался в содеянном, ограничившись лишь принятием ответственности за свой проступок. Она, кстати, составила 20 матчей дисквалификации и штраф со стороны клуба, который был вычтен из зарплаты хоккеиста за пропущенные игры. Возможно, ситуация не была бы настолько серьезной, если бы не тот факт, что допинг Зыков принимал на протяжении последних четырех лет и делал это осознанно без каких-либо консультаций с медицинским штабом своих клубов.

«Валентин принимал это вещество на протяжении четырех лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации. Когда срок отстранения истечет, посмотрим, есть ли ему место в составе», — говорил генеральный менеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи.

Не использовал своего второго шанса

Отбыв дисквалификацию, Зыков ожидаемо был выставлен «Вегасом» на драфт отказов. Так же ожидаемо никто из остальных клубов НХЛ не проявил заинтересованности в услугах российского форварда. Пройдя процедуру драфта, молодой хоккеист вернулся в основной состав и даже получил более 15 минут игрового времени в первом после возвращения матче против «Чикаго Блэкхоукс».

«Зыков уже прошел точку падения, от которой нужно оттолкнуться и двигаться вперед, как в социальной работе, так и в хоккейном плане. Спортсмену всего 24 года, он находится в самой точке расцвета, поэтому я ожидаю от него только положительных результатов в ближайшем будущем. Надеюсь, все эти переживания уйдут в прошлое, и он сделает правильные выводы», — говорил хоккейный агент Алексей Дементьев.

Все действительно шло к тому, что карьера Зыкова в НХЛ наладится. Этому должен и поспособствовать важный с точки зрения психологии гол в матче с «Ванкувер Кэнакс».

First ever goal at The Fortress for Valentin Zykov pic.twitter.com/kKbAIWCzNh — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) December 16, 2019

Однако убедить тренеров Зыков так и не смог. В конце декабря он был отправлен в АХЛ, где за «Чикаго Вулвз» настрелял десять шайб и пять передач в 29 матчах. И надо отметить, что это не только провал самого форварда, но и всего клуба. Очевидно, что возвращение Зыкова после драфта отказов означало только одно — «Голден Найтс» хотят избавиться от хоккеиста. Чтобы это сделать, необходимо хоть как-то повысить на него спрос. Добиться же этого можно только в том случае, если игрок проявляет себя в матчах и делает себе какую-никакую рекламу.

Возвращение в АХЛ лишь подтвердило эту идею. А если учитывать, что в НХЛ сейчас полная неразбериха из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, то самому Зыкову необходимо задуматься об отъезде из Северной Америки. Клубам лучшей лиги мира сейчас совершенно не до трансферных сделок и уж тем более не до молодого хоккеиста с сомнительной карьерой.

ЦСКА ждет замену Капризову

По информации «Спорт Бизнес Online», Валентин Зыков в межсезонье вернется в Россию. Сезон-2019/20 в Континентальной хоккейной лиге уже завершен досрочно все из-за того же коронавируса, и теперь клубам не приходится ломать голову над тем, что делать с игроками, чьи контракты истекают после 30 апреля. Беспокоиться надо только о том, кого пригласить им на замену.

Еще в ноябре, когда Зыков отбывал дисквалификацию, пошли слухи о том, что форвард вернется в родной ЦСКА. Это косвенно подтверждал и президент московских армейцев Игорь Есмантович.

«Зыков — наш парень, из ЦСКА. Мы всегда рады видеть в команде наших воспитанников. Так что будем связываться с агентом, разговаривать. Сначала нужно понять его позицию. Не знаю, усилит ли он ЦСКА, это вопрос к тренеру. Но это ведь наш человек. Мы его что, бросать будем в трудной ситуации?» — цитирует Есмантовича Sport24.

Теперь же, как сообщает «Бизнес Online»,

переговоры действительно состоялись, и следующий сезон Зыков начнет в свитере ЦСКА.

Примечательно, что данная сделка является не столько выгодной, сколько вынужденной для обеих сторон: хоккеисту надо как можно скорее перезапустить карьеру, красно-синим же предстоит решать кадровые проблемы. Этим летом армейцев ожидает серьезный удар по составу — совершенно точно команду покинут четыре игрока.

В их число входит, например, Кирилл Капризов. Лидер ЦСКА и звезда КХЛ, по информации авторитетного издания The Athletic, отказался продлевать контракт с клубом ради переезда в «Миннесоту Уайлд», где его уже заждались. Также армейцы останутся и без своего основного голкипера Ильи Сорокина — 24-летний вратарь перейдет в «Нью-Йорк Айлендерс» к Семену Варламову. Помимо них, ЦСКА лишится и Максима Шалунова с Александром Романовым, которые также хотят будущего за океаном.

Но если к их потере армейцы были готовы, то ситуация с Михаилом Григоренко остается сложной.

С одной стороны, 25-летний форвард как таковых предложений из НХЛ не имеет, да и выступлениями за «Баффало» и «Колорадо» не впечатлил. С другой — Григоренко не подписал и нового соглашения с ЦСКА. Армейцы ждут новостей из Северной Америки и явно намерены сохранить одного из своих лидеров. Эти же вопросы возникают и в отношении Линдена Вея, Алексея Марченко, Антона Слепышева с Константином Окуловым, но последних двух игроков красно-синие смогли уговорить остаться.

Важно и то, что ЦСКА уже делает приобретения. По информации РИА «Новости», армейцы подпишут двухлетний контракт с Андреем Локтионовым из магнитогорского «Металлурга». Совершенно точно состав красно-синих пополнит и Николай Голдобин из «Ванкувера». Приобретение Зыкова в данном случае выглядит весьма ожидаемым, особенно если учитывать, что Валентин может сыграть на позиции как правого, так и левого нападающего.