«Слишком важный бизнес»: Флорида может разрешить турнир UFC

В России рестлинг не особенно популярен и кажется чем-то даже экзотическим, однако в США ситуация совсем иная. Промоушен World Wrestling Entertainment имеет фантастические рейтинги и безумно популярен, а рестлинговый сезон неизменно пользуется колоссальным вниманием болельщиков.

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И вот 14 апреля стало известно, что WWE получил право на проведение своего турнира в штате Флорида, так как местный губернатор счел ивенты данной организации важным бизнесом для своего региона. Об этом сообщил Джерри Демингс, мэр округа Ориндж, где и пройдут соревнования.

WWE планирует устроить свой очередной турнир (который состоится без зрителей на трибунах, но будет показан в прямом эфире) уже на следующей неделе. При этом важно, что во Флориде готовы пойти навстречу не только рестлингу — речь идет о специальных возможностях и для других видов спорта.

«Вид спорта не конкретизируется, если мероприятие будет закрыто для публики»,

— подчеркнул Демингс в разговоре с корреспондентом ESPN.

Таким образом, вполне вероятно, что в ближайшее время право на проведение своих турниров получит и UFC.

Ведущий промоушен смешанных единоборств до последнего боролся за проведение турнира UFC 249, обещавшего стать главным событием апреля, — особенно на фоне тотальных отмен развлекательных и спортивных мероприятий.

Бойцовский вечер был довольно быстро перенесен из Нью-Йорка, ставшего в итоге главным очагом распространения коронавируса в США, но у UFC существовало множество альтернативных вариантов места проведения, отваливавшихся по мере приближения события.

Главным боем на нем изначально должен был стать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном за титул в легком дивизионе, принадлежащий россиянину.

Это, пожалуй, самый долгожданный бой в мире ММА, ведь противостояние этих ребят раньше срывалось уже четыре раза, а впервые его пытались организовать еще в 2014 году.

Не сложилось и на этот раз, причем еще до официальной отмены самого турнира, так как Хабиб Нурмагомедов объявил в начале апреля, что из-за закрытия границ России в связи с пандемией коронавируса не сможет вылететь за пределы страны на турнир.

На российского бойца с разных сторон обрушились потоки критики, и кое-кто даже потребовал от главы промоушена Даны Уайта лишить Нурмагомедова титула. Тот идти на поводу у части ММА-сообщества не стал.

Вместо этого президент UFC заявил, что турнир состоится, просто Хабиба в нем заменит еще один американец Джастин Гэтжи, который сразится с Фергюсоном за титул временного чемпиона, а уже в сентябре победитель этого противостояния встретится с россиянином в поединке за полноценный чемпионский пояс.

Говоря о месте проведения нового турнира, Уайт анонсировал, что на два месяца арендовал частный остров, куда будет доставлять бойцов специальными самолетами так, что те даже не будут знать, куда летят.

Все бои мероприятия там проходили бы без зрителей, зато продолжались бы регулярно, даже несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире, давали бы людям зрелище, а промоушену приносили бы деньги.

Позже появилась информация, что турнир пройдет на самом деле в казино в индейской резервации в Калифорнии, поскольку там не действуют законы штата, в том числе и запрет на проведение массовых мероприятий.

«Есть масса людей, которые сразу будут звонить по всем инстанциям, как только узнают место проведения UFC 249. Или попытаются проникнуть в него. Именно поэтому я не называю локацию. Турнир пройдет 18 апреля на ESPN, а его точное место не имеет никакого значения. Там будем только мы», — рассказывал Уайт 8 апреля.

Глава UFC был прав, как бывает почти всегда, когда речь идет о бизнес-решениях. Едва стало известно о казино в резервации, как спустя всего сутки после предыдущего заявления он уже вынужден был анонсировать-таки отмену многострадального турнира.

«Мы работали день и ночь над организацией этого турнира. Но сегодня мы получили звонки самого высокого уровня — от ESPN. Что я могу сказать? У нас прекрасные отношения с ESPN, но сила, которая исходила из звонка, сказала мне остановиться», — рассказал Уайт.

Оказалось, что губернатор Калифорнии позвонил в Disney, владеющую 80% акции телесети, которая в свою очередь закупила у UFC телеправа, и настоятельно попросил повлиять на промоушен. В итоге турнир был отменен.

Теперь же в свете новостей про Флориду можно ожидать, что главный ММА-промоушен ухватится за возможность проводить турниры в этом штате, поскольку местные власти готовы на уступки.

Интересно, что один из тренеров Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался по поводу следующего соперника Хабиба, заявив, что не хотел бы, чтобы им стал Фергюсон.

«Кто станет соперником Хабиба? Если бы у меня был выбор, то хотелось бы, чтобы Гэтжи. Хочется уже, чтобы бой гарантированно состоялся. Только по этой причине, — рассказал Мендес MMA Fighting.

— Если не Гэтжи, то кто-то другой, но не Фергюсон. Только из-за опасений, что бой с Тони опять может сорваться. Бой срывался пять раз подряд. Такого не было никогда».

Правда, стоит напомнить, что дважды это противостояние срывалось по вине Нурмагомедова, да и в этот раз именно россиянин отказался от боя, прежде чем турнир был отменен официально.

Впрочем, если больше не произойдет никаких форс-мажоров и никто не получит травмы, избежать противостояния с американцем, у которого также 12-матчевая победная серия в UFC, Хабибу вряд ли удастся. Да он и сам наверняка этого не захочет: пора уже наконец выяснить, кто является лучшим в легком весе.

Все это, похоже, понимает и сам Гэтжи.

«Я сам хочу увидеть бой Хабиба и Тони, врать не стану. Думаю, мы с Конором подеремся, а победители встретятся. Я готов драться в июне, в июле. Да, я готов был выйти на коротком уведомлении, но сейчас мне нужны мои восемь недель», — рассказал американец в подкасте UFC Unfiltered.