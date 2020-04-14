Снимал Хабиба и Конора: фотограф UFC умер от COVID-19

Известный американский фотограф Энтони Кауси умер 13 апреля на 49-м году жизни. Как информирует BJ Penn, причиной смерти мужчины стал коронавирус.

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Кауси публиковал свои фотографии в издании New York Post. Спортивным же болельщикам он запомнился по прекрасной работе на мероприятиях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Вот несколько снимков из Instagram-аккаунта американца:

А вот и главная работа Энтони Кауси. На UFC 229 он сделал знаменитый снимок болевого приема россиянина Хабиба Нурмагомедова в четвертом раунде суперпоединка против Конора Макгрегора. Так Орел добыл 27-ю победу в карьере и впервые защитил чемпионский пояс.

22 марта Кауси опубликовал в социальной сети свою последнюю фотографию. И она, к сожалению, никак не относилась к спорту. На ней мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких — фотограф заразился коронавирусом.

«Никогда бы не подумал, что у меня будет что-то подобное. Я думал, что несокрушим», — признавался пациент.

Спасти Кауси не удалось. У мужчины остались жена и двое маленьких детей.

«Энтони был нашим другом и блестящим журналистом. Он был одним из лучших спортивных фотографов в Нью-Йорке, запечатлел все основные спортивные моменты последних 25 лет. Спокойный, забавный и добрый — его уважали те, кого он фотографировал, им восхищались те, с кем он работал. Сейчас все наши мысли с семьей Кауси», — поделился воспоминаниями о коллеге главный редактор NY Post Стивен Линч.

Что же касается главного ММА-промоушена мира, который также принес соболезнования родным и близким фотографа, то 9 апреля турниры UFC были приостановлены на месяц.

Несмотря на граничащее с одержимостью желание Даны Уайта и всей организации провести 249-й номерной турнир, мероприятие все же не состоится.

Все вопросы с атлетической комиссией, врачами, бойцами и логистикой были решены, президента UFC заставил отказаться от ивента звонок с «самого высокого уровня ESPN и Disney».

«С самого первого дня пандемии мы бились с утра до вечера, чтобы сделать этот турнир. У нас всегда были изумительные отношения с ESPN и всеми нашими партнерами, но они просто попросили меня отойти в сторону и отказаться от UFC 249 в следующую субботу», — сетовал глава промоушена.

На апрельском турнире должен был пройти долгожданный поединок Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Но он сорвался в пятый раз! Противостояние идущих на умопомрачительных сериях из 12 побед легковесов снова отложили, так как российский чемпион из-за перекрытых границ не смог покинуть родную страну ради перелета в Штаты, а варианты с проведением поединка за пределами США (ОАЭ, Россия, Белоруссия) перестали интересовать UFC.

Сам Хабиб, комментируя ситуацию, заявлял, что не может рисковать здоровьем в условиях пандемии COVID-19:

«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех остальных, было много планов, но я не в силах контролировать все это. Берегите себя и поставьте себя на мое место».

И пускай российская звезда ММА снялась с ивента, Фергюсон выбывать с UFC 249 не собирался. Ему даже подобрали нового оппонента: на замену россиянину выходил топовый легковес Джастин Гэтжи. «Хайлайт» шел на серии из трех побед нокаутами, а в шести поединках под эгидой UFC он забрал семь бонусов за лучшие перформансы турниров. Очевидно, что 18 апреля поклонники смешанных единоборств увидели бы настоящую битву.

Но в итоге ни казино в индейской резервации, ни загадочный «остров боев» не спасли промоушен от отмены мероприятия.

Стоит отметить, что UFC 249 еще до отмены потерял и второй по значимости бой вечера. Бывшая чемпионка в минимальном весе Роуз Намаюнас отказалась от реванша с Джессикой Андраде из-за того, что двое ее близких умерли от коронавируса.