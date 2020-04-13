«Посшибала мебель дома»: Щербакова об отмене ЧМ и карантине

Анна Щербакова — это 16-летняя девушка, выигравшая два последних чемпионата России по фигурному катанию, где концентрация чемпионок мира и Европы в финальной разминке превышает все допустимые пределы, а попасть на пьедестал сложнее, чем на любом международном турнире, кроме разве что Олимпийских игр.

В знаменитом трио Этери Тутберидзе она представляет собой золотую середину между Александрой Трусовой и Аленой Косторной, сочетая тонкую хореографию и владение четверными прыжками — лутцем и флипом.

Однако нестабильность на квадах периодически подводит Щербакову, из-за чего она довольствовалась лишь серебряной медалью в финале Гран-при и на чемпионате Европы этого сезона, проигрывая Косторной, которая пока вообще не исполняет ни одного четверного (и зато почти не допускает падений).

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Главный старт сезона — чемпионат мира в Монреале — должен был рассудить, кто же из этого трио является лучшей фигуристкой планеты прямо сейчас, однако турнир был отложен на неопределенный срок из-за коронавируса.

«Всю ночь лежала и думала: «Как так?»

Щербакова призналась, что после долгой напряженной подготовки известие о переносе ЧМ выбило ее из колеи.

«В день отмены чемпионата мира у нас был выходной. Когда я увидела первые сообщения по этому поводу, думала, что все это неправда. Ненастоящие новости. Была уверена, что мы все равно поедем, — цитирует спортсменку РИА «Новости». — На тот момент я еще не знала, насколько все серьезно, не слышала ни о каких случаях заражения коронавирусом в России.

Когда до меня дошло, что никакого чемпионата не будет, я вообще не понимала, что произошло. Пошла спать, но не могла заснуть. Всю ночь лежала и просто думала: «Как так?

Я же готовилась. Я завтра должна пойти на тренировку. Прокатать программы. Отточить элементы. А скоро нам улетать в Канаду».

По словам Щербаковой, даже на следующий день, выйдя на лед, она отказывалась принимать мысль о том, что не поедет на мировое первенство. Лишь после того, как тренерский штаб во главе с Тутберидзе сообщил, что накатывать программы сезона-2019/20 уже не надо и можно заняться отработкой прыжков, до фигуристки дошла вся серьезность ситуации.

«Расстройство накатило на меня. Я пару суток ходила сама не своя», — вспоминает Щербакова.

Со временем девушка смирилась с произошедшим, узнала больше о ситуации с COVID-19 в мире и согласилась с тем, что решение об отмене было верным, однако недосказанность этого сезона до сих пор не отпускает ее.

Во многом это объясняется тем, что спортсменка проделала гигантскую работу перед ЧМ, вытаскивая себя из полуразваленного состояния.

Оказалось, что после чемпионата Европы, где Щербакова упала только с одного прыжка — четверного лутца, — у нее наступил серьезный спад во время раскатки новых коньков. Однако одной лишь сменой ботинок такое объяснить сложно — скорее всего, фигуристка начала расти.

«Была сильная раскоординация — такого со мной, по-моему, еще не случалось. Прыжки стали идти очень трудно или не идти совсем. Тренеры безумно много со мной возились, сама я была в непонятном состоянии.

Однако за несколько дней до чемпионата мира я вышла на свой пик, все стало получаться! Мы преодолели все трудности, не зря они случились. А чемпионата мира не случилось. Даже сейчас, хоть меня и отпустило, но ощущения, что сезон закончился, нет», — призналась Щербакова.

По поводу проведения мирового первенства в октябре, ноябре или декабре 2020 года фигуристка пока не делает скоропалительных выводов, понимая, что устраивать турнир такого уровня в первой половине «посткарантинного» сезона, в который многие спортсмены будут входить с трудом, весьма непросто.

К тому же встал бы вопрос, надо ли участвовать в ЧМ-2020 со старыми программами? И если да, то придется ли в середине сезона создавать новые — уже для чемпионата мира — 2021?

Мнение Щербаковой в этом вопросе однозначно:

«Ставить новые программы к следующему ЧМ — это совсем не вариант. Потому что ты их накатываешь-накатываешь, и к концу сезона они становятся максимально хороши, а если нечто на скорую руку сварганить, то это не очень серьезно».

«Посшибала мебель дома»

После закрытия катков (а затем и вообще всего в Москве) Щербакова вместе с семьей уехала пережидать карантин на дачу, где теперь старается поддерживать форму физическими упражнениями.

«Посшибала мебель дома, тренируя прыжки и пытаясь размяться. В комнате особо не развернешься, но по одному прыжочку получается. Правда, когда выношу ногу «в выезд», то во что-нибудь врезаюсь»,

— посетовала фигуристка.

Девушка тренирует на паркете прыжки в три оборота, не замахиваясь на четверные. Как уже рассказывала ранее Александра Трусова, а в интервью «Газете.Ru» подтвердил итальянский одиночник Даниэль Грассль, делать квады вне льда просто невозможно — необходим сильный толчок коньком и разгон. Так что для фигуристов с четверными выход из затяжного карантина будет особенно трудным.

Однако Щербакова, в отличие от многих фигуристов, способна исполнять на паркете аксель в три с половиной оборота!

«На льду у меня с ним дела складываются хуже, чем с четверными, но на полу я исполняю триксель уже очень давно. По-моему, еще с того времени, когда только учила тройные прыжки», — отметила девушка.

Если Щербакова сумеет довести до ума тройной аксель на льду и включить его в короткую программу, где пока запрещены четверные, то вполне возможно, что в следующем сезоне именно она станет сильнейшим звеном трио Тутберидзе. Однако пока что ей приходится лишь разминаться дома и надеяться, что вернуться к занятиям можно будет хотя бы в мае.

Впрочем, фигуристка решила не терять времени зря и осваивать дело блогера. Она уже снимает домашние тренировки для развлечения подписчиков и самостоятельно их монтирует.

«Научилась склеивать кадры, накладывать музыку, ускорять. Мне это стало интересно, планирую развивать это направление. Может, что-то веселое смастерю. Идеи есть», — заверила спортсменка.

Также девушка основательно занялась развитием своего Instagram — например, пошутила, что «ждет гостей» на свое 16-летие, что стало бы серьезным нарушением самоизоляции, а затем опубликовала серию фото со своими домашними питомцами, представив их в качестве единственных посетителей на своем дне рождения.

В общем двукратная чемпионка России старается не унывать на карантине — и пока что это неплохо получается. Стоит отметить, что в жизни Щербаковой уже был длительный период без льда — летом 2017 года она сломала ногу и вообще не каталась три месяца, а после возвращения на лед ей долгое время нельзя было исполнять прыжки.

Однако фигуристка сумела не только вернуться в большой спорт, но и выучить четверные лутц и флип, а затем исполнить их на соревнованиях. Кому, как не ей, знать, что все восстанавливается?

К тому же до главных стартов в жизни любого фигуриста — зимней Олимпиады в Пекине-2022 — еще два сезона, а значит, последствия карантина к тому времени вполне можно ликвидировать.

Однако Щербакову продолжают держать в напряжении новости о санкциях по отношению к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК), которые в теории могут повлиять на допуск спортсменов к Играм.

«Мне еще надо очень много чего сделать, чтобы отобраться в олимпийскую команду, но, конечно, разговоры о санкциях очень пугают, и мне всегда хочется верить только в лучшее и в то, что никаких санкций не будет»,

— призналась девушка.