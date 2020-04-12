«Шансов мало»: ЧМ по фигурному катанию под угрозой полной отмены

11 марта по требованию правительства провинции Квебек руководство Международного союза конькобежцев (ISU) объявило о переносе чемпионата мира по фигурному катанию на неопределенный срок. Соревнования должны были пройти в Монреале с 16 по 22 марта, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторам пришлось пересмотреть свои планы. По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных во всем мире превышает 1,8 млн человек, скончавшихся — почти 111 тысяч. Немалый удар вирус нанес по Северной Америке, однако в большей степени пострадали США, которые лидируют в списке стран по случаям инфицирования. Канада же не входит и в топ-10, хотя заболевших более 23 тысяч людей, умерших — 661. Квебек, к слову, пострадал от пандемии больше всего — жертвами коронавируса в канадской провинции стали 289 человек. Учитывая сложность ситуации, определить судьбу чемпионата в ISU пока не могут.

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Однако после решения о переносе руководство федерации конькобежцев выразило готовность провести соревнования уже в следующем сезоне, не ранее октября 2020-го, в момент, когда обычно проходят первые этапы Гран-при. Вариант с переносом чемпионата на лето был исключен изначально.

«Провести чемпионат в апреле невозможно: у спортсменов есть обязательства в шоу, и мы рискуем остаться без некоторых участников. Потом май, июнь, июль и август – не нужно быть гением, чтобы понять, что это не лучшее время для чемпионата мира. В мае некоторые фигуристы могут заявить «Простите, но я не в форме. Я уже ставлю новые программы для следующего сезона». Мы рассматриваем октябрь, так как в это время начинается серия Гран-при. Да, в октябре кто-то может закончить карьеру или сняться – это от меня не зависит. Мы все находимся в исключительных обстоятельствах, которые требуют исключительных решений», — говорил бывший президент ISU Оттавио Чинкванта.

Позднее же в Международном союзе конькобежцев и вовсе заявили о возможности проведения чемпионата вплоть до декабря этого года. В период с октября по конец года федерация также рассчитывает провести и мировые первенства по шорт-треку и синхронному фигурному катанию. Более подробно данный вопрос руководство ISU намерено рассмотреть в ходе следующего совещания, которое пройдет в режиме видеоконференции 16 апреля.

«Эта возможность сильно зависит от развития пандемии коронавируса. Во многом определяющими в вопросе переноса станут следующие две недели», — говорится в пресс-релизе ISU.

Впрочем, в федерации на планы переноса чемпионата мира по фигурному катанию смотрят без оптимизма. Возможно, соревнования будут отменены вовсе.

«Окончательное решение Совет ISU хотел принять на следующей неделе 16 апреля. Можно долго рассуждать на данную тему, но это все разговоры ни о чем. Потому что решать будем не столько мы, сколько ситуация с коронавирусной инфекцией. И, судя по тому, как она развивается, шансов на проведение чемпионата мира очень мало. Спортсменам готовиться к чемпионату трудно: пока никто не катается, и когда начнут кататься, никто не знает», — цитирует «Российская газета» вице-президента ISU Александра Лакерника.

Чемпионат мира по фигурному катанию имеет весьма богатую историю. Первые соревнования прошли еще в 1896 году в Санкт-Петербурге. Тогда, правда, проходили состязания среди мужчин-одиночников. Лишь через несколько лет были поэтапно введены дисциплины для женщин, пар и танцоров. В виде исключения чемпионаты не проводились в периоды с 1915 по 1921 и с 1940 по 1946 годы из-за Первой и Второй мировых войн.

Отменялись же соревнования за всю историю только однажды — в 1961 году.

Чемпионат должен был состояться в Праге. В Чехословакию команда фигуристов из США отправлялась транзитом через Брюссель, однако самолет, на котором летели спортсмены, потерпел крушение во время посадки. Всего на борту находились 72 человека (среди них — 18 спортсменов и 9 членов делегации сборной США), все они погибли. В знак скорби по американским спортсменам организаторы отменили чемпионат.

Если та же судьба постигнет и ЧМ-2020, то у ISU могут появиться проблемы с критериями отбора фигуристов на первенство 2021 года. По словам Лакерника, пока определенности в данном вопросе у Союза нет.

«Сейчас принцип такой: есть страны, которые имеют право на трех, двух, одного участника в каждом виде программы. Надо будет обсуждать, что станет приниматься во внимание. То ли результаты чемпионата мира-2019, то ли другие – и какие критерии. Тоже не очень естественно определять состав 2021 года по тому, что было в 2019-м. Этот вопрос имеет право быть, его надо обсуждать отдельно, понимать критерии. Пока никто тему не затрагивал. Будем решать шаг за шагом», — заявил он.

Сборная России имеет на ЧМ-2020 по три квоты в дисциплинах женского одиночного катания, спортивных пар и танцев на льду. В мужском одиночном катании — две.

Всего от российской команды в Монреале за медали среди девушек должны были побороться Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, среди мужчин — Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. В парном катании шансы на победу имели все три дуэта из России: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. В танцах на льду же за место на подиуме должны были побороться пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.