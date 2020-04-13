Переболел коронавирусом: «Зенит» может купить игрока «Ювентуса»

Не останавливающийся рынок

Приостановка футбольного сезона из-за пандемии коронавируса влияет на финансовое состояние клубов и отразится на их активности, щедрости и платежеспособности вообще на трансферном рынке. Однако сама по себе селекционная работа не останавливается. Тем более когда речь идет о клубах, решающих самые амбициозные задачи.

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Санкт-петербургский «Зенит» является действующим чемпионом России и уверенным лидером текущего сезона, имея девятиочковый задел перед «Локомотивом» за оставшиеся восемь туров до конца. А еще самым богатым клубом страны.

Впрочем, в памяти болельщиков и руководителей клуба еще свежи воспоминания о трех сезонах подряд не только без титулов, но и без места в Лиге чемпионов.

Так что не стоит удивляться уже появляющейся в прессе разной степени авторитетности информации о возможных приобретениях «Зенита» на следующий сезон, когда бы там ни открылось трансферное окно (а это точно не произойдет 1 июля, о чем уже объявили в ФИФА).

По информации Tuttomercatoweb, сине-бело-голубые заинтересованы в приобретении защитника итальянского «Ювентуса», кандидата в национальную сборную Даниэле Ругани, а сделка может быть завершена успешно, так как у спортивного директора питерцев Хавьера Рибальты хорошие связи в «старой синьоре».

Сообщается, что между клубами уже были предварительные беседы по поводу трансфера, а сам футболист сможет рассчитывать в России на трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро.

«Это очередной слух, не более», — уже заявил РИА «Новости» генеральный директор питерцев Александр Медведев.

Впрочем, не стоит воспринимать это заявление как опровержение слухов, потому что в футбольном мире все уже давно привыкли, что подобное ничего не значит: люди могут говорить о том, что никаких переговоров нет, а на следующий день объявить о подписании контракта.

Ругани связывают с переходом в «Зенит» уже не в первый раз. Еще зимой в прессе мелькала информация о заинтересованности российского клуба в этом защитнике, и тогда называлась сумма в 25-30 млн евро. За эти деньги «Ювентус» якобы был готов расстаться с футболистом, но реальные очертания сделка тогда не обрела.

Кто такой Ругани

25-летний Даниэле Ругани некогда считался одним из самых перспективных защитников Италии. Кто-то прочил ему славу Фабио Каннаваро, кто-то считал, что потенциал игрока чуть ниже, но все сходились на том, что в перспективе это на долгие годы стартовый футболист для сборной Италии.

Уже в 2013 году, когда воспитаннику «Эмполи» было 19 лет, по итальянской традиции «Ювентус» после годичной аренды в своей молодежной команде выкупил 50% прав на него, но отправил игрока в родной клуб.

Именно в составе «Эмполи» Ругани сначала в сезоне-2013/14 дебютировал в профессиональном футболе, а через год и в Серии А, куда поднялся вместе с командой.

Летом 2015-го «Юве» заплатил еще 3,5 млн евро, выкупив вторую часть прав на защитника, и тот стал полноценным игроком «старой синьоры».

Фактурный (с ростом 195 см) и при этом достаточно техничный и обученный Даниэле должен был расти рядом с такими мастерами как Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи, обучаясь у них футбольному мастерству, приобретая опыт и постепенно вытесняя ветеранов из состава. И хотя отрезками молодой защитник показывал весьма яркий футбол, последнего никак не происходило.

За четыре полных сезона Ругани провел в Серии А 69 матчей, отметившись в них шестью голами и двумя голевыми передачами, но в игрока основы не вырос ни когда Бонуччи на год сбегал в «Милан», ни когда Барцальи завершил карьеру, ни после тяжелейшей травмы Кьеллини в начале текущего сезона.

Собственно, в этом году стало окончательно ясно, что будущее у Ругани в туринском клубе больше не просматривается. «Ювентус» купил у «Аякса» самого перспективного центрального защитника мира Маттейса де Лигта, большого прогресса добился и турок Мерих Демирал. Ну и Бонуччи уже снова в команде.

При Маурицио Сарри, возглавившем команду прошлым летом, Ругани поучаствовал всего в трех играх национального чемпионата, получив одну желтую карточку. И хотя все эти матчи футболист провел от звонка до звонка, это вряд ли достаточно для него.

Для чемпионата России Ругани будет действительно звездным усилением, способным встать в один ряд с такими зубрами, игравшими или играющими в «Зените», как Эсекьель Гарай и Бранислав Иванович.

Если сделка на этот раз состоится, то, безусловно, это будет приобретение под Лигу чемпионов — для успешных выступлений на уровне РПЛ состава питерцам и так хватает.

И надо отметить, что сейчас речь вряд ли будет идти о тех самых 25-30 млн. Сам Ругани все еще остается в соку, но приостановленный из-за коронавируса сезон он проводил в качестве глухого запасного, да и пандемия серьезно повлияет на рынок, сбив цены на игроков.

Пожалуй, лучшего момента, чем в ближайшее трансферное окно, для приобретения Ругани у «Зенита» не было и не будет.

Мариу на выход

Потихоньку появляются трансферные слухи и в отношении других клубов, хотя пока что их не очень много.

Так, португальская A Bola сообщила, что полузащитник Жоау Мариу, арендованный «Локомотивом» у миланского «Интера», с большой долей вероятности продолжит карьеру на родине и переберется в «Спортинг» из Лиссабона.

В принципе, всем и так был понятно, что даже без финансового кризиса «Локо» не станет платить прописанные в качестве отступных 18 млн евро за добротного, но все же не выдающегося вингера, который в 11 матчах РПЛ отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Но до пандемии хотя бы шла речь о переговорах с «Интером» о снижении стоимости полузащитника, теперь же Мариу просто по окончании аренды покинет «железнодорожников», ну а «Спортинг» хочет включить его в сделку по продаже в итальянский клуб защитника Маркуса Акуньи.

Охота на Азмуна

«Зенит» же может выступить не только в качестве покупателя, но и как продавец, хоть в данном случае и без особого желания. Речь идет о повышенном интересе итальянских клубов к иранскому нападающему Сердару Азмуну.

Конечно, 25-летний форвард нужен и самому «Зениту». В текущем сезоне он провел 21 матч в РПЛ, забил десять мячей и сделал шесть ассистов. Ярко он проявлял себя и в Лиге чемпионов, в шести играх групповой стадии забив дважды — «Лиону» и «Бенфике».

Главным претендентом на иранца называют «Наполи», который очень нуждается в нападающем и к тому же может лишиться польского наконечника Аркадиуша Милика, у которого есть предложение от мадридского «Атлетико».

Называлась сумма в 25 млн евро, за которую неаполитанцы могут подписать Азмуна, но 13 апреля появилась информация, что «Зенит» установил ценник на отметке в 40 млн. Возможно, это и дороговато, особенно в нынешних условиях, но, кажется, вполне справедливо.

Камбэк Бердыева

Еще одной интересной новостью стало возможное возвращение к постоянной тренерской практике Курбана Бердыева, чей последний приход в казанский «Рубин» вышел неудачным, после чего он стал советником главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Сам Бердыев вроде бы хотел получить должность директора академии «Рубина», однако, как сообщает «Бизнес Online», она 67-летнему специалисту не досталась, хотя сама по себе школа клуба в нынешнем виде была создана именно им.

Теперь же туркменский тренер собирается вернуться к активной практике и находится в поиске нового клуба, делая это самостоятельно. Очень интересно, увенчаются ли поиски успехом, и каким будет новый проект специалиста.