«Это шутка»: Фарфан объяснил критику снижения зарплат в «Локо»

В последние дни вокруг московского «Локомотива» ходило множество пересудов касательно позиции клуба о снижении зарплаты игроков и тренеров на период паузы в чемпионате России, вызванной неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире. Если большинство команд Российской премьер-лиги (РПЛ) урегулировали этот вопрос мирно, то некоторые футболисты «железнодорожников» заставили говорить о себе не в лучшем ключе.

Реклама

Например, нападающий Джефферсон Фарфан. По информации журналиста Ивана Карпова, в стане москвичей открыто против урезания окладов выступали также голкипер Маринато Гильерме и полузащитник Гжегож Крыховяк, главными миротворцами же выступили капитан Ведран Чорлука, а также Дмитрий Баринов. Что же до Фарфана, то уже после официального подтверждения «Локомотивом» факта снижения зарплат, перуанец нелицеприятно высказался о клубе во время прямого эфира с бывшим партнером по сборной Перу Роберто Гизасолой в Instagram.

В частности, форвард говорил о том, что ему «прислали клочок бумаги на русском языке», суть содержания которого он не понял. Его перуанец якобы порвал и призвал «не трогать деньги».

В «Локо» ситуацию ровным счетом не прокомментировали никак. Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков в интервью «Чемпионат.com» сказал, что решение о сокращении зарплат было принято совместно с футболистами. Впрочем, его слова уже на следующий день подтвердил сам Фарфан. А свое высказывание о желании «железнодорожников» «подгадить ему» объяснил неверным толкованием, как и весь посыл — шуткой.

«К сожалению, фраза, которую я произнес в эфире со своим другом Газасолой, была неправильно истолкована. Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе мной, за несколько дней до этого эфира», — сказал перуанец.

Теперь же Фарфан уверяет, что всегда был другом «Локомотиву» и солидарен с решением, принятым командой.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу. В трудные времена нужно быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо», — добавил он.

Закрепил свою новую позицию форвард радостным постом в Instagram, призвав всех думать о лучшем. «Позитивное мышление заставит вас увидеть невидимое, почувствовать нематериальное и достичь невозможного», — подписал опубликованную фотографию Фарфан.

В последний раз 35-летний перуанец появлялся на поле в игре за «Локо» в мае прошлого года. Тогда Фарфан получил повреждение и пропустил остаток предыдущего сезона, после чего успел сыграть за сборную на Кубке Америки, где снова травмировался. К зимним сборам форвард вернулся в Москву, где продолжает восстанавливаться. Пандемию он также решил пережить в России.

По информации некоторых источников, «Локо» договорился о понижении окладов приблизительно на 40%. Игроки также подписали дополнительные бумаги о неразглашении, так что официальных данных на этот счет ждать не приходится. Переговоры получились трудными и сразу же стали достоянием СМИ. На первой встрече с командой генеральный директор красно-зеленых Василий Кикнадзе безуспешно пытался убедить футболистов пойти на урезание зарплаты, а в какой-то момент, как позднее сообщили в прессе, разговор перешел на повышенные тона (по заявлению «Локо», все было в рабочем и позитивном русле), из-за чего позднее состоялся новый раунд переговоров.

Правда, перед этим красноречиво выступил главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. Специалист встал на защиту своих подопечных, высказавший мнение, что никто не говорит о сокращении зарплат депутатов, а игроков, многие из которых «из бедных семей», обижать нельзя.

«За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда — громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник», — написал 70-летний тренер в своей колонке «СЭ».

В конечном итоге, когда урезание окладов в «Локо» состоялось, Семин, по его словам, только обрадовался достигнутой договоренности. Тем не менее надо понимать, что юридически клуб имел право, которым его наделил Российский футбольный союз (РФС), пойти на радикальные меры в одностороннем порядке, потому особого резона конфликтовать ни у кого не было.