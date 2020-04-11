«Подгадили мне»: игрок «Локо» возмутился сокращению зарплаты

Кризисная ситуация в московском «Локомотиве» продолжает оставаться накаленной. На данный момент сезон Российской премьер-лиги стоит на вынужденной паузе, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. Футбольные клубы из-за этого столкнулись с финансовыми трудностями, и для решения этих проблем некоторые из них идут на сокращение зарплат своим работникам, футболистам и тренерам. Среди последних уже числятся московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», а также петербургский «Зенит», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и «Уфа». По некоторым данным, те же меры приняли и в тульском «Арсенале». 10 апреля о снижении выплат футболистам сообщили и в «Локомотиве».

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Это подтвердил главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин, заявивший в интервью «Чемпионату», что после долгих переговоров стороны все-таки пришли к соглашению. Позднее об урезании зарплат на 40% сообщил и капитан красно-зеленых Ведран Чорлука.

«Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы. Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40% зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона», — приводит слова хорватского футболиста пресс-служба «Локо».

Однако, как оказалось, далеко не все игроки московского клуба были солидарны с руководством. Среди таковых оказался 35-летний форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан. В стан красно-зеленых он перешел еще в январе 2017 года, а его контракт истекает уже в июле этого года. В нынешнем сезоне перуанец не сыграл ни одного матча и, вероятно, по окончании сезона Москву покинет. По некоторым данным, его зарплата составляет $1,5 млн в год, и с сокращением выплат на фоне истекающего договора Фарфан оказался резко не согласен.

« Пусть они играют со всем, кроме моих денег. Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне. Я сниму с них последнюю рубашку, пусть не играют с огнем»,

— заявил Фарфан во время прямого эфира в Instagram со своим соотечественником Роберто Гизасолой.

Asн reaccionу Jefferson Farfбn al enterarse que le reducirбn un 40% de su sueldo. "QUE SE JUEGUEN CON TODO, MENOS CON MI CANDELA" #LOSBICHOSTV pic.twitter.com/cv4TzBnC6g — LOSBICHOSTV (@LOSBICHOSTV2) April 11, 2020

В ответ на это председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «Чемпионату» заявил, что решение было принято совместно с игроками клуба.

«Тут нечего комментировать», — сказал он.

О возможном конфликте между футболистами и руководством клуба сообщалось еще ранее. Перуанский форвард эту информацию лишь подтвердил. Интересно, что с игроками боссы «Локо» обсуждали предложение о сокращении зарплат лично, организовав по требованию генерального директора красно-зеленых Василия Кикнадзе встречу, что футболистам также не понравилось, учитывая необходимость соблюдать домашний карантин ввиду пандемии коронавируса. По информации журналиста Ивана Карпова,

общение между игроками и боссами «Локомотива» проходило на повышенных тонах, а со стороны несогласных с сокращением выплат выступили Маринато Гильерме и Гжегож Крыховяк.

Кроме того, по слухам, футболисты также выразили свое недовольство поведением руководства клуба, которое накануне заседания сообщило СМИ об урезании зарплат менеджеров. Как утверждает газета «Известия», на 40% были сокращены ежемесячные выплаты Василию Кикнадзе, исполнительному директору «железнодорожников» Айвазу Казиахмедову, руководителю скаутской службы Андрею Лосюку и начальникам всех структурных подразделений — на 25%.

«Руководство «Локомотива» намерено продемонстрировать готовность разделить с футболистами сложившуюся из-за пандемии коронавируса непростую финансовую ситуацию», — сообщал источник в клубе.

Футболисты же данное решение восприняли как попытку давления на них, чтобы согласиться на сокращения зарплат. Причем, как отмечается, сами игроки даже были готовы изначально пойти на уступки руководству «Локомотива», однако вступили в оппозицию именно из-за поведения топ-менеджеров.

Сезон Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. На момент паузы «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 балл. Столько же очков в активе и у «Краснодара». «Быки» идут третьими, уступая москвичам по дополнительным показателям. Лидером первенства остается петербургский «Зенит», который оторвался от «Локомотива» и «Краснодара» на 9 очков за 8 туров до конца сезона.