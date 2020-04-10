«Не разобрался»: почему Черышев нарушил карантин

Нападающий сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев проводит карантин в полном одиночестве: его семья живет в Мадриде, а о своей девушке Кристине Кобо игрок давно ничего не рассказывал, и совместных фото в его соцсетях теперь не найти.

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Также футболист очень давно не появлялся ни в Instagram, ни в Twitter, не участвовал ни в каких челленджах и не проводил прямые эфиры, в отличие от 99% спортсменов.

По сути, российского нападающего никто не видел ни лично, ни в соцсетях с тех пор, как его сфотографировали на пробежке в первый день карантина в Испании. Тогда это вызвало настоящий скандал, а фанаты призывали игрока вернуться в «свой гребаный дом».

A tu puta casa Cheryshev!!!!!!!! pic.twitter.com/nfdmfRzM7F — Jose Borrбs (@joseborras4) March 15, 2020

После этого Черышев словно провалился сквозь землю, пока из стана «Валенсии» появлялись все более тревожные новости о зараженных. По последней информации, в клубе выявили 25 инфицированных коронавирусом, из которых десять — игроки.

Отец футболиста — экс-нападающий хихонского «Спортинга», а также тренер систем «Реала» и «Севильи» Дмитрий Черышев — успокаивал СМИ, заявляя, что его сын не подхватил COVID-19, однако сам Черышев-младший хранил молчание.

Наконец, спустя почти месяц после начала карантина (в Испании его ввели еще 15 марта, а теперь планируют продлить до 26 апреля) вингер «летучих мышей» решил рассказать о своей жизни пресс-службе сборной России.

Первым делом Черышев признался, что и подумать не мог, насколько серьезной станет ситуация с коронавирусом, — и так, по его словам, считала вся Испания.

«Конечно, я не предполагал, что все это выльется в пандемию.

В Испании до последнего думали, что пронесет. В первые дни карантина люди не сидели дома, а поехали в разные места: за город, на дачи. Это сказалось на распространении вируса.

Сейчас все уже понимают, что надо сидеть дома. Обстановка напряженная. Сначала ввели карантин на две недели, потом продлили еще на 14 дней. Но срок вполне может увеличиться, и никто не знает, что будет», — рассказал нападающий.

Также Черышев сообщил, что все его зараженные одноклубники уже выздоровели — повторные тесты показали отрицательный результат на коронавирус. Кроме того, болезнь у них протекала без симптомов, так что футболисты даже не успели почувствовать дискомфорта.

«Я тоже сдавал тест на короновирус — все нормально», — заверил россиянин.

Разумеется, ему пришлось объяснить и собственное нарушение карантина, которое выглядело максимально неуместным в тот момент, когда «Валенсия» запустила целую программу с хэштегом «AmuntDesdeCasa» («АмунтИзДома», «амунт» — кричалка фанатов, которая переводится как «давай, вперед») и всячески уговаривала болельщиков проявить сознательность и оставаться дома.

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«Жаль, я тогда не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин вводят с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Поэтому и вышел на пробежку, ошибся, нарушил.

Но я не нарушал намеренно. Просто стараюсь не смотреть новости часто, поэтому и пропустил информацию. После того случая сижу дома», — подчеркнул Черышев.

Стоит отметить, что не только футболист перепутал даты карантина. Дело в том, что изначально правительство Испании действительно собиралось ввести режим самоизоляции с понедельника, 16 марта, что и было прописано в черновике указа, распространенного в прессе.

Однако затем премьер-министр страны Педро Санчес неожиданно принял решение, что указ вступит в силу в воскресенье — с момента подписания. Учитывая, что коронавирусом заразилась супруга Санчеса, а также его заместитель, можно понять эту внезапную перемену настроения.

Однако в Валенсии в воскресенье еще много людей расхаживали по улицам, и полицейским приходилось останавливаться возле каждого пешехода, объясняя ситуацию. Теперь же, если кто-то появится на улице без уважительной причины, его ждет штраф как минимум в несколько сотен евро.

«Я выхожу только за едой, но в маске и перчатках, как положено. Да и то стараюсь не частить.

У меня соседи — болельщики «Валенсии». Если они едут в супермаркет, то привозят продуктов и мне. А потом я им привожу», — рассказал Черышев.

Что касается нахождения дома, то оказалось, что игрок использует освободившееся время довольно эффективно.

Во-первых, он удалил приложения соцсетей с телефона, объяснив это желанием сконцентрироваться больше на реальной жизни:

«В Instagram обычно показывают только хорошее, красивое. В реальности все не всегда так классно. Зависимость от соцсетей — большая проблема. Удалил приложения с телефона, чтобы лишний раз не заходить. Так мне комфортнее».

Во-вторых, каждый день Черышев встает не позже 10 утра и проводит двухчасовую тренировку — дома есть все необходимые приспособления вроде велотренажера, беговой дорожки и гантелей.

Кроме того, периодически «Валенсия» устраивает общие созвоны игроков с тренером, который проводит групповое занятие на силовые упражнения. Черышев в них активно участвует.

El @valenciacf mantiene la fuerza del grupo a pesar de la distancia



https://t.co/4Qi8qgyDqF



Sesiones colectivas en EQUIPO para mantener el tono fнsico y anнmico de los jugadores #AMUNTDesdeCasa #AMUNTHome pic.twitter.com/hqkee5APZ4 — Valencia CF #AMUNTDesdeCasa (@valenciacf) April 6, 2020

Вечером у российского вингера вторая тренировка, однако иногда он дает себе отдых, если после утреннего занятия организм еще не восстановился. Кроме того, по ходу дня он часто выходит на участок возле дома, чтобы погонять мяч.

Наконец, Черышев занялся и делами по дому: собрал давно пылившийся шкаф, заменил все перегоревшие лампочки, сам моет все полы в доме и тщательно следит за чистотой, чтобы не заразиться вирусом.

Даже готовить футболист предпочитает самостоятельно, несмотря на то что «Валенсия» предоставляет игрокам готовую еду, которую остается только погреть.

«Первую неделю пользовался этой опцией, а потом понял, что у меня полно времени, чтобы готовить самому. По утрам варю геркулесовую кашу. А вообще стараюсь есть только натуральные продукты: овощи, фрукты, рыбу, мясо, рис, картошку. Почти исключил из рациона сладкое и мучное.

Надо держать вес, поддерживать хорошую форму, быть готовым в любой момент доиграть чемпионат. Если прийти на тренировку прямиком с дивана, то очень быстро тебя вернут на тот же диван», — считает Черышев.

Насчет своего одиночества россиянин не беспокоится:

«Я долго живу один, в быту приспособлен. Часто общаюсь с семьей и партнерами по видеосвязи. В день на это трачу по 2-3 часа.

Еще читаю или занимаюсь делами, на которые не было времени во время чемпионата. Надо обращать свободное время в пользу».

Однако Черышев признался, что несмотря на весь свой оптимизм, действительно переживал из-за переноса чемпионата Европы, который должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 разных странах Старого Света. Именно после выступления в составе сборной России на чемпионате мира — 2018 Черышев стал звездой национального масштаба и с тех пор неплохо проявлял себя в большинстве игр за национальную команду.

«Конечно, я расстроился, — очень хотелось сыграть на Евро. Но его же не отменили, а перенесли на 2021 год, поэтому дай бог еще все получится.

Главный тренер Станислав Саламович Черчесов время от времени звонит мне, чтобы узнать, как дела. Не скрою, это очень приятно. С ребятами из команды также поддерживаю связь. Недавно разговаривал с Ромой Нойштедтером и Костей Раушем, а теперь собираюсь написать Марио Фернандесу, узнать, как жизнь у него», — рассказал Черышев.

Напомним, чемпионат Европы перенесли во многом для того, чтобы команды смогли летом доиграть свои национальные чемпионаты, определить победителей и аутсайдеров, вылетающих во второй дивизион, а также участников еврокубков на следующий сезон. Однако когда розыгрыш внутренних первенств возобновится — неизвестно.

Чемпионат Испании был поставлен на паузу еще 12 марта, срок возвращения до сих пор не определен. В стране уже зарегистрированы 157 022 зараженных COVID-19, из которых 15 843 скончались и 55 668 выздоровели. За последние сутки в Испании коронавирус забрал жизни 605 человек.

Из-за такой тяжелой ситуации и высокой вероятности продления карантина российский нападающий «Сельты» Федор Смолов даже перебрался частным рейсом в Москву, отдав за это немалую сумму.

Однако у Черышева вся жизнь — в Испании, куда он переехал в шесть лет, прошел академию мадридского «Реала» и вырос в профессионального футболиста, так что никуда уезжать он не собирается.