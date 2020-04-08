«У меня паника»: Смолова проверили на симптомы COVID-19

Российский нападающий Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», в данный момент находится в Москве, где отбывает 14-дневный карантин после возвращения из-за границы.

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Прибывшие из-за рубежа россияне не имеют права выйти из дома, чтобы «получить посылку, купить продукты или выбросить мусор», должны «по возможности находиться в отдельной комнате» от своих близких и не общаться с ними (в доме у Смолова такая возможность, скорее всего, есть), пользоваться своей собственной посудой и полотенцами и заказывать себе продукты исключительно онлайн.

Учитывая, что прилетел футболист из Испании, где число жертв коронавируса приближается к 15 тысячам, а общее количество зараженных составило уже 146 690, за соблюдением карантина с его стороны, должно быть, следят особенно строго.

Однако выходить на связь с внешним миром Смолову ничто не мешает, и 8 апреля он присоединился к прямому эфиру в Instagram экс-капитана сборной России Александра Кержакова и дал детальное объяснение своему отъезду из Виго.

Напомним, внезапный вылет нападающего из Испании, где действует режим жесткого карантина и откуда не так-то просто организовать рейс, наделал много шума в местных СМИ. Выдвигались разные версии «побега» Смолова, вплоть до того, что он организовал дорогостоящий перелет на частном самолете только ради празднования совершеннолетия своей девушки, которая проживает в Москве.

Футболист же объяснил свое решение гораздо проще:

«В Испании объявлена пауза в чемпионате на неопределенный срок. Карантин начался еще 13 марта, а спустя неделю объявили, что его продлевают (сейчас предполагается, что будет еще одно продление — до 26 апреля. — «Газета.Ru»). С тех пор я начал отпрашиваться, чтобы улететь.

Просил через каждые два-три дня. Говорил: «Отпустите, какая разница, где мне сидеть?» К тому же в квартире, которую я снял в центре Виго, вообще нет условий, чтобы тренироваться. Максимум могу пресс покачать, ну и велик стоит.

Отпрашивался две с половиной недели, в итоге «Сельта» позволила улететь, хотя руководство Ла Лиги было против, чтобы иностранцы уезжали. Но в «Сельте» сказали, что все понимают, и отпустили. Без разрешения клуба я бы не улетел».

Также футболист поведал о том, как добирался в Москву через Минск — Белоруссия еще не закрыла свои границы и даже продолжает проводить спортивные соревнования, так что совершить посадку там было можно.

В аэропорту Смолова встретили медсестры, которые должны были удостовериться в отсутствии симптомов коронавируса.

«Я в шапке летел, только снял ее, мне медсестра говорит: «Ой, что-то у вас…повышено как-то». У меня паника — в пот за секунду бросило. Решили подождать две минуты, замерили заново — все нормально».

Потом футболисту пришлось заполнить анкету о том, что он путешествует транзитом в Москву, и его довезли до границы. При этом нападающий уверен, что ему не составит труда быстро вернуться в Испанию, если чемпионат возобновят, например, в мае, и «Сельта» потребует прилететь пораньше, чтобы наверстать физические кондиции.

«Почему это я не смогу отправиться в Испанию? Границы же на вылет открыты. Но сейчас я на карантине в Москве — 14 дней. Я законопослушный гражданин. Я и в Виго дома сидел. А тут хоть у себя», — отметил Смолов.

Форвард действительно не унывает и даже строит деловые планы — например, собирается заняться оформлением рабочей визы в Испанию. Как оказалось, до этого он жил в Виго по туристической, так как собирать документы нужно было быстро.

Учитывая, что покидать Ла Лигу в ближайшее время Смолов не собирается, ему действительно стоит озаботиться оформлением всех бумаг.

«В Испании классно! Уровень футбола другой. Все направлено на атаку, все думают об атаке. Абсолютно уверен, что перешел в «Сельту» не зря. Я хочу остаться в Испании.

Когда агент сказал, что «Сельта» мной интересуется, посмотрел состав и удивился: «Как с такими парнями команда идет в зоне вылета?». Там играют индивидуально сильные футболисты. Но теперь, как видите, человек пришел и все наладил», — пошутил нападающий.

Что ж, «Сельта» действительно больше не идет в зоне вылета — команда поднялась на 17-е место из 20-ти, но это все еще не самая комфортная позиция, так как предполагает стыковые матчи за право остаться в Примере.

Однако у руководства Ла Лиги теперь нет повода задуматься об автоматической отправке «Сельты» в Сегунду, если вдруг чемпионат решат завершить досрочно, а это, безусловно, плюс.

Также Смолов поделился мнением о неожиданном конфликте с известным футбольным агентом Дмитрием Селюком, который позволил себе несколько резких высказываний по поводу возвращения футболиста в Москву в разгар пандемии.

В частности, Селюк предположил, что игрок может заразить свою девушку коронавирусом, а также заявил, что теперь «Сельта» точно не станет выкупать его контракт у «Локомотива» и отправит его домой сразу же, как истечет арендное соглашение. В ответ Смолов заявил следующее:

«Я считаю, что комментировать и продолжать это все с моей стороны было бы неуважением к самому себе. Я пробежался по его интервью, посмотрел его фотографию… Единственное, что я хочу сказать, так это дать ему добрый совет. Ему точно пора завязывать с пивом!».