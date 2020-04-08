«У меня паника»: Смолова проверили на симптомы COVID-19

«Ла Лига была против»: как Смолов организовал возвращение в Москву

Нападающий сборной России и испанской «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, как улетел из Виго в Москву в разгар пандемии коронавируса, несмотря на то, что руководство Примеры было против. Как оказалось, разрешение нападающему дал только его клуб, который согласился пойти на уступки после двух недель уговоров. Также Смолов признался, что после посадки в Минске у него проверили температуру, и медсестра отметила, что она была повышенной, из-за чего игрок впал в панику.

Российский нападающий Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», в данный момент находится в Москве, где отбывает 14-дневный карантин после возвращения из-за границы.

Прибывшие из-за рубежа россияне не имеют права выйти из дома, чтобы «получить посылку, купить продукты или выбросить мусор», должны «по возможности находиться в отдельной комнате» от своих близких и не общаться с ними (в доме у Смолова такая возможность, скорее всего, есть), пользоваться своей собственной посудой и полотенцами и заказывать себе продукты исключительно онлайн.

Учитывая, что прилетел футболист из Испании, где число жертв коронавируса приближается к 15 тысячам, а общее количество зараженных составило уже 146 690, за соблюдением карантина с его стороны, должно быть, следят особенно строго.

Однако выходить на связь с внешним миром Смолову ничто не мешает, и 8 апреля он присоединился к прямому эфиру в Instagram экс-капитана сборной России Александра Кержакова и дал детальное объяснение своему отъезду из Виго.

Напомним, внезапный вылет нападающего из Испании, где действует режим жесткого карантина и откуда не так-то просто организовать рейс, наделал много шума в местных СМИ. Выдвигались разные версии «побега» Смолова, вплоть до того, что он организовал дорогостоящий перелет на частном самолете только ради празднования совершеннолетия своей девушки, которая проживает в Москве.

Футболист же объяснил свое решение гораздо проще:

«В Испании объявлена пауза в чемпионате на неопределенный срок. Карантин начался еще 13 марта, а спустя неделю объявили, что его продлевают (сейчас предполагается, что будет еще одно продление — до 26 апреля. — «Газета.Ru»). С тех пор я начал отпрашиваться, чтобы улететь.

Просил через каждые два-три дня. Говорил: «Отпустите, какая разница, где мне сидеть?» К тому же в квартире, которую я снял в центре Виго, вообще нет условий, чтобы тренироваться. Максимум могу пресс покачать, ну и велик стоит.

Отпрашивался две с половиной недели, в итоге «Сельта» позволила улететь, хотя руководство Ла Лиги было против, чтобы иностранцы уезжали. Но в «Сельте» сказали, что все понимают, и отпустили. Без разрешения клуба я бы не улетел».

Также футболист поведал о том, как добирался в Москву через Минск — Белоруссия еще не закрыла свои границы и даже продолжает проводить спортивные соревнования, так что совершить посадку там было можно.

В аэропорту Смолова встретили медсестры, которые должны были удостовериться в отсутствии симптомов коронавируса.

«Я в шапке летел, только снял ее, мне медсестра говорит: «Ой, что-то у вас…повышено как-то». У меня паника — в пот за секунду бросило. Решили подождать две минуты, замерили заново — все нормально».

Потом футболисту пришлось заполнить анкету о том, что он путешествует транзитом в Москву, и его довезли до границы. При этом нападающий уверен, что ему не составит труда быстро вернуться в Испанию, если чемпионат возобновят, например, в мае, и «Сельта» потребует прилететь пораньше, чтобы наверстать физические кондиции.

«Почему это я не смогу отправиться в Испанию? Границы же на вылет открыты. Но сейчас я на карантине в Москве — 14 дней. Я законопослушный гражданин. Я и в Виго дома сидел. А тут хоть у себя», — отметил Смолов.

Форвард действительно не унывает и даже строит деловые планы — например, собирается заняться оформлением рабочей визы в Испанию. Как оказалось, до этого он жил в Виго по туристической, так как собирать документы нужно было быстро.

Учитывая, что покидать Ла Лигу в ближайшее время Смолов не собирается, ему действительно стоит озаботиться оформлением всех бумаг.

«В Испании классно! Уровень футбола другой. Все направлено на атаку, все думают об атаке. Абсолютно уверен, что перешел в «Сельту» не зря. Я хочу остаться в Испании.

Когда агент сказал, что «Сельта» мной интересуется, посмотрел состав и удивился: «Как с такими парнями команда идет в зоне вылета?». Там играют индивидуально сильные футболисты. Но теперь, как видите, человек пришел и все наладил», — пошутил нападающий.

Что ж, «Сельта» действительно больше не идет в зоне вылета — команда поднялась на 17-е место из 20-ти, но это все еще не самая комфортная позиция, так как предполагает стыковые матчи за право остаться в Примере.

Однако у руководства Ла Лиги теперь нет повода задуматься об автоматической отправке «Сельты» в Сегунду, если вдруг чемпионат решат завершить досрочно, а это, безусловно, плюс.

Также Смолов поделился мнением о неожиданном конфликте с известным футбольным агентом Дмитрием Селюком, который позволил себе несколько резких высказываний по поводу возвращения футболиста в Москву в разгар пандемии.

В частности, Селюк предположил, что игрок может заразить свою девушку коронавирусом, а также заявил, что теперь «Сельта» точно не станет выкупать его контракт у «Локомотива» и отправит его домой сразу же, как истечет арендное соглашение. В ответ Смолов заявил следующее:

«Я считаю, что комментировать и продолжать это все с моей стороны было бы неуважением к самому себе. Я пробежался по его интервью, посмотрел его фотографию… Единственное, что я хочу сказать, так это дать ему добрый совет. Ему точно пора завязывать с пивом!».