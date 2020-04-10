Из-за коронавируса: звезда UFC потеряла двух родственников

Турнир UFC 249, в главном поединке которого изначально должны были встретиться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон, кажется, был обречен по всем пунктам. За несколько дней до ивента, пока он еще не был официально отменен, но когда уже Хабибу нашли замену в лице Джастина Гэтжи, со второго по значимости боя вечера снялась Роуз Намаюнас. Она должна была встретиться с Джессикой Андраде в реванше, но коронавирус и здесь оставил свой след.

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Изначально причины, по которым бывшая чемпионка в минимальном весе выбыла из поединка, не назывались. Говорилось только о том, что они носят личный характер. Болельщики сразу предположили, что это может быть каким-то образом связано с пандемией. Например, что Роуз отказалась от боя в целях борьбы с распространением опасной инфекции или боязни заболеть самой. В реальности все оказалось куда трагичнее.

Дело в том, что Намаюнас потеряла двух членов семьи, которые скончались после заражения коронавирусом. Менеджер бойца Брайан Батлер подтвердил эту информацию, отметив, что в сложившейся ситуации, очевидно, Роуз не до поединков.

«Она надеется вернуться в октагон как можно быстрее. Но в столь тяжелое время мы просим людей уважать личную жизнь Роуз», — цитирует агента New York Post.

Соединенные Штаты за последние недели вышли в «лидеры» по количеству случаев заболевания COVID-19. К настоящему моменту на территории страны зафиксировано более 461 тыс. случаев инфицирования, а цифра летальных исходов перевалила за 16 тыс. человек. Проведение практически всех спортивных мероприятий временно запрещено.

Это коснулось и UFC 249: изначально турнир должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а затем в Лас-Вегасе. Карантин, введенный в этих штатах, не позволил сделать там ивент. В конечном итоге промоушен договорился с казино Tachi Palace Resort Casino в Лемуре, штат Калифорния. Заведение находится в индейской резервации и не попадает под юрисдикцию США. Тем не менее вечер боев пришлось отменить, по слухам, из-за звонка губернатора Калифорнии Гэвина Ньюса руководству корпорации Disney, в котором он потребовал запретить турнир.

Что касается 27-летней Намаюнас, то в последний раз она появлялся в клетке в мае прошлого года, в зрелищном поединке уступив все той же Андраде. Тогда бразильянка убийственно нокаутировал Роуз, воткнув ту слэмом головой в канвас, и отобрала у нее чемпионский пояс.

Lights out!!



Jessica Andrade def Rose Namajunas via KO slam in Round 2 at #UFC237 #AndNew



pic.twitter.com/BOjKNNoo0z — MMA Raw & Uncut (@mma_uncut) May 12, 2019

Спустя несколько месяцев Андраде сама лишилась только что завоеванного титула, упав в нокаут от Вэйли Чжан. Изначально UFC предложил Намаюнас попробовать свои силы в титульном бою с китаянкой, однако она отказалась, предпочтя ему реванш с Андраде. Чтобы спасти их рематч, промоушен даже экстренно перевез Джессику из Бразилии в США, чтобы у нее не возникло проблем на границе. Но все было напрасно.

К слову, для Намаюнас это уже не первая личная драма, которая мешает развиваться ее карьере. Ее звезда зажглась в 2017-м году, когда она сумела сначала нокаутировать Енджейчик, а в реванше забрала у Польской Королевы победу решением судей. Причем второй бой проходил на злополучном турнире UFC 223. Именно там Нурмагомедов стал чемпионом, победив Эла Яквинту, однако перед этим россиянин был в числе тех, на кого напал Конор Макгрегор со своими друзьями. Напомним, что тогда ирландец в сопровождении Артема Лобова и десятка своих друзей проник на подземную парковку «Барклайс» в Бруклине, разгромив автобус, где находились бойцы UFC. Хабиб, который был целью Печально Известного, остался невредим, а вот Майклу Кьезе пришлось сняться с боя против Энтони Петтиса. Поединок Рэя Борга, получившего травму роговицы глаза, тоже был отменен.

Роуз была среди находившихся в автобусе и наблюдала за действиями банды Конора, можно сказать, с первого ряда. Девушка, как она признавалась позднее, получила тяжелую психологическую травму. Больше года Намаюнас не могла посещать общественные места из-за паранойи, что с ней может произойти трагедия. Тренер тогдашней чемпионки Тревор Виттман сравнивал поведение своей ученицы с посттравматическим расстройством, из-за чего ей пришлось обратиться к врачу. Роуз по-прежнему страдает от последствий того случая, стараясь не покидать свой дом без необходимости.

После этих вещей, разумеется, Намаюнас уже совсем не та, кто некогда наводил страх на весь дивизион.