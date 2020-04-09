«Срывается поездка к Тутберидзе»: Грассль о карантине в Италии

— Как тебе на карантине?

— Очень скучно! Особенно вначале тяжело было сидеть все время дома. Однако я тренируюсь и дистанционно учусь, так что теперь все более-менее.

Просыпаюсь в 8 утра, а с 9 уже идут тренировки — три по одному часу каждая. Между ними — 20 минут отдыха. Мы созваниваемся всей группой и занимаемся йогой, общей физической подготовкой, танцами и даже вращениями…

В принципе, делаем то же самое, что и всегда. К тому же в моем доме есть сад — я могу пойти позаниматься там. Больше места. Затем обед, и начинаются уроки. Занимаюсь три часа.

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Сегодня с утра я уже потренировался, теперь немного отдыхаю, впереди — учеба. Вечером еще пообщаюсь по видеосвязи с друзьями — мы устраиваем что-то вроде домашних вечеринок, на которых созваниваются много людей, так что в целом все нормально. Только жду, когда мой каток снова откроют.

— А когда это произойдет?

— Неизвестно. Говорят, что с 4 мая в Италии начнут потихоньку открывать разные учреждения, но когда эти меры дойдут до катков, я не знаю. Это самый длинный период без льда в моей жизни (смеется).

— Какие прыжки тебе удается тренировать вне катка?

— Все тройные. Также я пытался сделать аксель в три с половиной оборота, но это было сложнее. Я лучше делаю его на льду, чем на паркете. А четверные я вообще не могу исполнять на полу.

— Александра Трусова тоже сказала, что не может тренировать квады без льда.

— Да-да, это правда очень трудно!

— Есть ли риск забыть четверные после такой длинной паузы и потом разучивать их практически заново?

— Это мы еще увидим. Возможно, я вернусь на лед и все будет как обычно. А может, мне придется начать с базовых вещей.

— Раньше ты часто ездил на стажировки и этим летом собирался заниматься у Этери Тутберидзе. Что сейчас с этими планами?

— Я предполагаю, что до конца года мы не сможем покинуть Италию. Думаю, мы будем оставаться в Энье (город, где располагается каток Грассля, в 35 минутах от его дома. — «Газета.Ru») и работать здесь. К тому же еще надо посмотреть, будут ли соревнования в следующем сезоне.

Этим летом я должен был съездить в Куршевель (там Даниэль раньше проходил стажировку у Алексея Мишина. — «Газета.Ru»), но теперь думаю, что не получится.

К Тутберидзе я должен был прилететь в августе, но из-за коронавируса это тоже, скорее всего, сорвется. Мы не сможем выехать из Италии.

— Международный союз конькобежцев (ИСУ) сейчас рассматривает возможность провести отмененный чемпионат мира в октябре, ноябре или декабре 2020 года. Что ты думаешь об этой инициативе?

— Не знаю, насколько это осуществимо, будут ли к тому моменту все страны открыты, смогут ли приехать все спортсмены… Надо еще посмотреть, насколько фигуристы будут готовы к такому турниру — сейчас ведь все сидят дома уже примерно месяц.

Но, конечно, я был бы счастлив принять участие в чемпионате мира. Очень расстроился, когда узнал об его отмене в марте. Это должно было стать моим первым мировым первенством, я был отлично готов. Но, думаю, решение отказаться от проведения было лучшим в той ситуации, потому что мы должны заботиться о здоровье каждого.

Если бы у одного фигуриста на чемпионате мира был коронавирус, то все могли бы заразиться.

Еще до новостей об отмене ЧМ мы решили завершить подготовку не в Италии, а в Эстонии, потому что на родине уже была сложная ситуация с коронавирусом. Остались в Таллине после юниорского чемпионата мира вместе с действующей чемпионкой Италии Алессией Торнаги и тренировались — там очень много катков. Однако затем COVID-19 добрался и в Эстонию, так что мы вернулись домой.

— Какие сейчас настроения преобладают в Италии?

— В основном не очень хорошие, потому что выходить на улицу долгое время можно было только для прогулки собаки и только на расстоянии 200 метров. У меня собака, кстати, есть. Однако сейчас ситуация немного улучшается, и я надеюсь, что скоро все это закончится.

Уже разрешили выходить на пробежку, и все люди начали этим заниматься, лишь бы выбраться на улицу. Но при этом мы обязательно должны носить маски. Если ты выйдешь без маски, тебя накажут.

— Один личный вопрос. В Instagram ты репостнул Stories итальянской фигуристки Элизабеты Лекарди, где она назвала тебя своим «бойфрендом». Получается, сейчас у тебя вынужденная разлука с возлюбленной из-за карантина?

— Нет-нет, у меня нет девушки (смеется). Это просто моя лучшая подруга. Она присылала мне подарок на день рождения. Но девушки у меня пока нет.

— Каково было отпраздновать 18-летие на карантине?

— Ску-у-учно! Мы с родителями приготовили торт, отметили в узком кругу, друзья присоединились через видеосвязь, а подарки отправили по почте. Кстати, один японский фанат ко дню рождения прислал мне наушники! Я был очень счастлив.

— На твой взгляд, как вся эта пауза повлияет на следующий сезон в фигурном катании?

— Я думаю, очень сильно, потому что некоторым спортсменам после паузы приходится разучивать все заново, будто они начинают. А уж после такой длинной…

Правда, я не отношусь к этой группе людей: обычно после перерывов возвращаюсь на лед как ни в чем не бывало. Однако и меня это заденет. Например, моей целью на следующий сезон было исполнять два четверных прыжка в короткой программе и четыре — в произвольной, но теперь я не собираюсь усложняться — оставлю прежний контент с тремя квадами в произвольной.

Также мы не успели еще поставить программы для нового сезона — только обсудили с хореографом музыку, но еще ничего не делали. Возможно, придется работать по видеосвязи, потому что мой хореограф Бенуа Ришо — француз, и я не знаю, сможет ли он приехать в Италию в нынешних условиях.

— Тебя пугает ситуация с коронавирусом?

— Не особо, потому что молодые люди обладают хорошей устойчивостью к нему. Это больше угроза для пожилых. К тому же я постоянно дома и лишь иногда выхожу прогуляться с собакой. Надеюсь, что скоро изобретут лекарство и все это закончится.