Называл лучшим тренером: почему ученик ушел от Тутберидзе

Группу Этери Тутберидзе покинул 17-летний одиночник Георгий Куница, который занимался у известной наставницы около полутора лет.

В Instagram группы из «Хрустального» появилось объявление о том, что решение о расставании было принято совместно и без какого-либо недопонимания. Отношения Куницы с Тутберидзе действительно были довольно теплыми. Например, фигурист поздравлял ее с днем рождения, прибавляя хэштег «thebestcoach» (лучший тренер), и выкладывал множество ее фотографий в свой личный профиль.

Также в объявлении группы сообщалось, что теперь Куница окончательно попрощался с одиночным катанием и будет выступать в спортивных парах — тоже довольно травмпоопасной дисциплине, где есть сложные технические элементы вроде выброса и подкрутки партнерши, а также привычные для одиночника прыжки. Однако важным фактором является то, что ни одна пара в мире пока не исполняет параллельные четверные прыжки — только тройные. Это как раз то, что нужно Кунице.

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Фигурист умеет мастерски показывать на льду все, кроме четверных, которые так ни разу и не сделал на соревнованиях. А в современном мужском одиночном катании без квадов уже невозможно претендовать на серьезные вершины. Впрочем, как и в женском.

Учитывая, что рост спортсмена под 180 см, нетрудно понять, почему у него возникли сложности с четверными и акселем в три с половиной оборота. При этом обыкновенные тройные прыжки фигурист показывал стабильно и без проблем, включая дорогие каскады — даже такой, как тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Если прибавить к этому вращения в сложных позициях с переходом в вертикальный шпагат и отличное владение коньком, можно сделать вывод, что, если бы не отсутствие четверных, Куница имел все шансы стать интересным одиночником. Да он им и был — просто без громких побед широкая публика не обращала на это внимание.

К примеру, короткая программа Куницы сезона-2019/20 под саундтрек к фильму «Матрица» «Clubbed to Death» выглядела очень характерно: все прыжки — с непростыми выездами, замысловатая дорожка шагов и свой брутальный стиль в каждом движении.

Но нет четверных — нет карьеры одиночника, так что теперь за всем этим наблюдать можно будет наблюдать в парном катании.

Куница переедет в Санкт-Петербург для тренировок в известном спортивном клубе Тамары Москвиной, где сейчас занимается лучшая пара страны — чемпионы России и Европы Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, а также еще один сильный дуэт Анастасия Мишина / Александр Галлямов, взявший бронзу в последнем финале Гран-при. Начинать карьеру парника в такой компании совсем неплохо.

В Instagram группы Тутберидзе уже выложили видео первых тренировок Куницы в новом амплуа:

вместе с 14-летней фигуристкой Екатериной Сторублевцевой он исполнил синхронное вращение, каскад из тройных прыжков, репетировал выброс и одинарный подкрут, а также высокую поддержку, но все это пока на твердой поверхности, не на льду.

Известный наставник спортклуба Москвиной Артур Минчук, который является тренером Бойковой и Козловского, уже сообщил, что экс-ученик Тутберидзе будет заниматься под его руководством.

«Георгий приезжал к нам на просмотр, и в результате мы договорились работать вместе.

Правда, у нас начался карантин, и человеку пришлось вернуться в Москву. Надеюсь, вскоре текущие мировые проблемы разрешатся и мы вернемся к тренировкам. Пока конкретной партнерши у него нет, пробуем его с разными фигуристками.

У Куницы сильные ноги, хорошие линии. Он очень быстро и правильно принимает информацию, лишних объяснений ему не требуется. Он пока покатался у нас четыре дня, так что глобально не могу рассуждать. Но то, что я увидел за эти несколько дней, смотрелось красиво», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Сам фигурист перемены в своей жизни объяснил желанием выигрывать большие соревнования.

«Решение поменять дисциплину — обоюдное вместе с Этери Георгиевной. Обсудив дальнейшее будущее, пришли к выводу, что так будет лучше, потому что в одиночном катании мне было бы тяжело. Для меня это и способ продлить карьеру, и шанс на победы на крупных турнирах.

У меня не было четверных прыжков? Были тулуп и сальхов, но тяжелые и нестабильные. Не получилось показать их на стартах.

Тем более, учитывая, что исполняют сейчас Нэйтан Чен и другие фигуристы, только сальхова и тулупа было бы мало», — приводит слова спортсмена «Спорт день за днем».

Также Куница объяснил, что выбрал клуб Москвиной, поскольку там катается «сильнейшая пара страны Саша Бойкова и Дима Козловский», а значит, в академии мощная школа и тренерский состав. В ближайших планах у фигуриста вернуться в Санкт-Петербург, как только закончится карантин, и приступить к новому этапу своей карьеры — пока, разумеется, на юниорском уровне.

Тот факт, что в парах мужчины могут до 21 года кататься в юниорах, играет Кунице на руку — ему еще требуется время на обучение.