Хабиб доехал бы за три часа: где пройдет UFC 249

«Чтобы не мешали гадкие люди»

После того, как российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов объявил об отмене поединка с Тони Фергюсоном, проведение UFC 249 оказалось под большим вопросом. Тем более что из-за пандемии коронавируса COVID-19 уже были отменены турниры в Лондоне, Коламбусе и Портленде. Однако в случае с грядущим номерным ивентом промоушен не стал «давать заднюю». Наоборот — Дана Уайт настоял на том, чтобы провести соревнования любой ценой, несмотря на запреты со стороны американских властей.

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Изначально турнир должен был принять «Barclays Center» в Нью-Йорке, затем UFC планировал провести бои в Лас-Вегасе, но тщетно — в мерах борьбы с распространением вируса всем массовым мероприятиям был выдан тотальный бан. Но не Уайту. Глава UFC сначала объявил, что против Фергюсона вместо Нурмагомедова выйдет Джастин Гэтжи, а бойцы поспорят за титул временного чемпиона в легком весе.

Затем же Дана анонсировал проведение турнира не где-нибудь, а на частном острове. Каком именно — не сказал. Условия повышенной секретности были созданы Уайтом просто ради того, чтобы «ему не мешали всякие гадкие люди».

«Я в одном-двух днях от того, чтобы зарезервировать частный остров. Сейчас создается вся необходимая инфраструктура. Там смогут участвовать бойцы из разных стран.

Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором будут собираться все спортсмены из других стран. Итак, с 18 апреля UFC возвращается в строй.

Некоторые представители прессы связались со мной и сказали, что хотят пойти. Я возьму их. Я проведу туда некоторых журналистов, которые захотели пойти. Но для фанатов это мероприятие закрыто», — заявил президент промоушена.

В планах Уайта проведение на частном острове не только UFC 249, но и остальных турниров в течение ближайших двух месяцев — по одному каждую неделю. Сюда же войдет и намеченный на 9 мая UFC 250, в рамках которого чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо сразится с Жозе Алдо, Аманда Нуньес будет защищать титул в полулегком весе против Фелиши Спенсер, а российский тяжеловес Алексей Олейник встретится в октагоне с Фабрисио Вердумом.

Деньги выше пандемии

Естественно, что у идеи проведения соревнований в каком-либо формате и в каком-либо месте есть много противников с единой позицией — ситуация с пандемией в мире является серьезной, участие спортсменов в состязаниях подвергает риску здоровье как их самих, так и их окружения. Против организации UFC 249 18 апреля выступил, например, совет директоров Ассоциации врачей у ринга (ARP), который призвал Уайта перенести мероприятия на неопределенный срок, пока ситуация не стабилизируется.

«Спортивные мероприятия по всему миру были отменены из-за повышенного риска заражения и передачи инфекции. ARP рекомендует не проводить турниры MMA до дальнейшего уведомления. Речь идет обо всех событиях, независимо от количества вовлеченных людей.

Соревнования по борьбе, проходящие во время пандемии, подвергают спортсменов и всех, кто участвует в этих мероприятиях, риску заражения коронавирусом и его передачи. Бойцы часто нуждаются в медицинской помощи после поединка, мы не хотим давать дополнительную нагрузку на нашу медицинскую систему. ARP продолжает следить за ситуацией»,

— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте совета.

Не рады проведению UFC 249 и менеджеры из других спортивных соревнований — например, боссы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые не просто приостановили свои чемпионаты, но и задумываются об их досрочном завершении. Все это очень сильно ударит по карманам менеджеров, спортсменов и вообще всех, кто хоть как-то связан с лигами. Нет матчей — нет зрителей, нет доходов.

Причем речь идет не только о продажах билетов на соревнования, но и о деньгах от платных трансляций. От последних лиги имеют больший доход, UFC — в особенности.

Именно по этой причине, пока на время пандемии на паузу встал весь спортивный мир (кроме футбола в Белоруссии и Никарагуа), Дана Уайт закрывает глаза на всех и на все, кроме продвижения своего промоушена. И делает это технично, ведь спрос на просмотр того же UFC 249 будет повышенным.

От одних только продаж трансляций UFC может получить более $70 млн.

Для сравнения, Хабиб за бой с Фергюсоном должен был получить $10 млн гонорара, но так как Орел из России не улетит уже точно, то промоушен не только заработает, но и даже сэкономит.

Абсолютная выгода и коммерческий успех для Уайта.

Информация про острова — фейк?

Можно допустить и то, что слова Даны Уайта про проведение турнира на частном острове были сказаны лишь для привлечения внимания. Как утверждает New York Times, никаких островов под UFC 249 промоушен не бронирует, и соревнования пройдут в Леморе, штат Калифорния.

Там расположено казино Tachi Palace Hotel & Casino, и именно туда Уайт собирается привезти всех участников турнира.

Для этого казино проведение соревнований по смешанным единоборствам уже не является чем-то новым. Еще в 2000-е годы там проходили турниры под эгидой World Extreme Cagefighting (WEC), который функционировал в период с 2001 по 2010 год, но постепенно перешел под контроль UFC и был полностью им поглощен.

При казино имеется и немалая гостиница, которая способна принять минимум три сотни гостей. Именно там, по данным источника, и будут проживать бойцы, тренеры, врачи и остальные участники UFC 249. Все они пройдут обязательные тесты на COVID-19 — в интересах промоушена избежать случаев заражения. В противном случае Уайту придется отвечать не просто на устные претензии, а на обвинения.

Особенно обидным проведение турнира в казино станет для Хабиба Нурмагомедова. Российский чемпион утверждал, что покинул территорию США не по своей воле. По его словам, UFC сообщили ему, что турнир состоится в ОАЭ, поэтому Орел улетел в Дубай.

Там его, правда, не приняли, так как границы для иностранцев местное правительство закрыло, после чего Хабиб отправился в Россию. Несмотря на то, что США еще имеют открытое авиасообщение с рядом стран Европы, Нурмагомедову улететь из своего дома в Штаты теперь не представляется возможным, а если бы такой вариант и имелся, то россиянин просто-напросто подошел бы к поединку не в лучшей физической форме.

Особенно примечателен тот факт, что если бы Хабиб остался в Америке, то наверняка смог бы спокойно принять участие в турнире. Дело в том, что зал American Kickboxing Academy, где Нурмагомедов тренировался и проходил подготовку к поединку с Фергюсоном, находится в Сан-Хосе, все тот же штат Калифорния. Расстояние оттуда до Лемора составляет около 272 км. Чтобы добраться до места проведения турнира, Орлу даже не пришлось бы лететь на самолете — на дорогу он бы потратил примерно три часа на автомобиле.

Теперь же Хабибу остается ждать итогов UFC 249. Ориентировочно в сентябре ему предстоит сразиться с победителем боя Фергюсон — Гэтжи.