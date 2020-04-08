В отеле под наблюдением: Роналдиньо освободили из тюрьмы

6 марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще даже не объявила пандемию коронавируса, футбольный мир слегка потрясла новость: знаменитый бразилец Роналдиньо арестован полицией Парагвая за въезд в страну по поддельным документам.

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Информация выглядела максимально нелепо, и при этом в серьезность ситуации, конечно же, не верилось. Ну кто посадит обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира-2002, вроде бы не совершившего ничего действительно плохого?

Однако у парагвайских властей, серьезно относящихся к собственным законам, оказалось иное мнение. Генеральный прокурор Асунсьона, столицы государства, выписал санкцию на арест бывшего футболиста и его брата и менеджера Роберто де Ассиса, и дело закончилось реальным заключением.

История действительно оказалась нелепой, но иногда и такие приводят к печальным последствиям, особенно если вести себя легкомысленно, а этим словом можно охарактеризовать весь образ жизни знаменитого футболиста.

Невероятно талантливый и мастеровитый Ронни достиг в футболе настоящей вершины, выиграв все и в клубном футболе, и на уровне сборных и добравшись до звания лучшего игрока планеты. Вот только удержаться на этом уровне ему не удалось, причем исключительно из-за собственных привычек.

Роналдиньо всегда жил так же, как играл в футбол, — с широкой улыбкой. Еще во время его выступлений за «Барселону» появились истории о многочисленных вечеринках, явно мешавших спортивному режиму. Упорно преследовали игрока и слухи об употреблении кокаина, хоть он никогда и не попадался на допинге. Впрочем, и тестировали футболистов тогда нечасто.

Потом, уже в «Милане», Ронни играл с большими перепадами, хоть и выдал один по-настоящему гениальный сезон. Особенно на фоне того, что мог на протяжении недели ни разу не появиться на тренировках.

До какой-то поры это прощалось, но в конце концов его европейский этап карьеры был завершен, оставив о себе добрую память (чего стоит только стоячая овация «Сантьяго Бернабеу» в «Эль Класико», когда Волшебник уничтожил в Мадриде «Реал» — 3:0!) и несколько обидное ощущение недосказанности.

Потом он ярко, красиво и так же фестивально доигрывал на родине и в Мексике, а напоследок заглянул в Индию и поиграл в местной футзальной лиге, наколотив 21 мяч в 10 играх.

По окончании своей футбольной карьеры знаменитый футболист решил сосредоточиться на бизнесе, однако в нем у него тоже не хватало порядка.

В 2018 году власти Бразилии конфисковали паспорт суперзвезды по делу о незаконном добавлении 70-метрового пирса к объекту, принадлежащему игроку, на озере Гуайба. Проблема была в том, что речь шла о природоохранной зоне, что усугубляло ситуацию.

В итоге Ронни пришлось заплатить солидный штраф, превысивший $2 млн, чтобы ситуация была разрешена.

Что касается «парагвайского дела», то тут бывший игрок вместе со своим старшим братом, представлявшим его во время карьеры и оставшимся менеджером после ее окончания, прибыли в страну для участия в благотворительном проекте.

На границе оба бразильца предъявили парагвайские паспорта, чем немало удивили таможенников, которые с удовольствием фотографировались с прекрасно знакомой им звездой, пропустили мужчин в страну, но все же выполнили свои профессиональные обязанности и передали информацию о подозрительных документах куда следует.

Быстро выяснилось, что паспорта Роналдиньо и его брата поддельные — номера документов принадлежат совсем другим людям.

Генеральный прокурор вынес санкцию на задержание бразильцев. Полицейские прибыли к ним в номер отеля и провели обыск, изъяв документы. Мужчины объяснили, что паспорта были им подарены некими парагвайскими друзьями, что похоже на правду. Вот только не отменяет факта нелегитимности документов.

Глупость ситуации заключается еще и в том, что между Бразилией и Парагваем действует безвизовый режим, а потому предъявление местного паспорта при пересечении границы со стороны Ронни и Роберто де Ассиса было по сути чем-то вроде «понтов».

Стоили они молодым людям дорого. Сначала полицейские покинули гостиницу, запретив делать то же бразильцам, но в итоге вернулись и препроводили их под стражу.

В итоге Роналдиньо с братом оказались в парагвайской тюрьме, где провели больше месяца, так как суд изначально отказался принять 1,5-миллионный залог, опасаясь отъезда подозреваемых на родину, а Бразилия не экстрадирует своих граждан.

Во время пребывания в заключении Роналдиньо все равно периодически попадал на первые полосы изданий всего мира. Сначала он помог своей команде выиграть футбольный турнир между тюрьмами с главным призом в виде поросенка, а затем отметил свое 40-летие барбекю прямо в камере.

И вот теперь парагвайский суд все-таки удовлетворил прошение о переводе братьев под домашний арест с залогом в $1,6 млн. Роналдиньо будет находиться в одной из гостиниц под постоянным видеонаблюдением, чтобы ни в коем случае не сбежал на родину.

Ставить точку в деле о въезде в Парагвай по поддельным документам еще очень рано, но по крайней мере Волшебник больше не находится за решеткой.