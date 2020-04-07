«Даже жалко»: почему Уткин и Дзюба оскорбляют друг друга

История конфликта бывшего комментатора, ныне известного YouTube-блогера Василия Уткина и капитана сборной России, а также лидера санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы началась давно.

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Как такового конфликта в общем-то и не было, просто журналист периодически крайне пренебрежительно высказывался об игроке. В какой-то мере антагонистом лучшего футболиста по системе «гол+пас» в последнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Уткин стал из-за неприязни к «Зениту».

Он давно называет действующих чемпионов России «империей зла», часто критикуя те или иные их действия, тем более недостатка в поводах особо нет.

Дзюба же после домашнего для сборной России чемпионата мира — 2018 стал футбольным героем страны. В клубе из Северной столицы активно развивают этот образ, позиционируя своего лучшего бомбардира и ассистента чуть ли не как надежду нации и тщательно его оберегая.

Зимой появилась информация, что форвардом в трансферное окно активно интересовался лондонский «Тоттенхэм», однако слухи так и не подкрепились реальными действиями со стороны «шпор», и Уткин высмеял эту историю.

«И вот теперь, 2 февраля, когда трансферное окно уже сутки как закрылось и даже уже надышалось и нагрелось внутри, самое время поговорить о том, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу. То есть даже про Соболева, которого, конечно, никто в Англии не хотел, у которого матчей за сборную нет, говорили по ходу трансферного окна, — начал журналист в своем Telegram-канале. — А про Дзюбу только сейчас осторожненько подпустили.

Когда все кончилось. И когда уже никто не станет уточнять у «Тоттенхэма», так ли это; никто не спросит на пресс-конференции Жозе: «Что, вы реально, мистер?» И Жозе не порвет публику ответом.

И если вдруг правда. Ну, этого не может быть, но если вдруг правда. На место Дзюбы не взяли Холанда или Пионтека. На место Дзюбы взяли пустое место. «Лучше ничего, чем Дзюба», — рассудил «Тоттенхэм».

Так журналист периодически и высказывался в адрес нападающего, не особенно высоко оценивая его футбольные качества и еще ниже — человеческие. Особенно это проявилось в истории с оскорблениями Дзюбы со стороны фанатов «Спартака» во время игр сборной, после чего в отношении болельщиков красно-белых на матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге начались форменные репрессии.

В итоге на полтора года был лишен права посещения матчей заводящий красно-белого сектора Дмитрий Бевз, которого обвинили как раз в организации оскорбительных зарядов в адрес капитана национальной команды. Уткин связал все это с жалобами самого игрока высшему руководству «Зенита».

Футболист в ответ долгое время молчал, но уже во время самоизоляции на фоне пандемии, давая в прямом эфире в YouTube интервью генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки, с которой у Уткина тоже был конфликт, прошелся по комментатору.

«Вася на мне пытается поймать хайп. Он безумно талантлив, был одним из любимых комментаторов и голосом того же футбола. Его «Футбольный клуб» смотрели все. Человек настолько деградировал и упал! Сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале. Чтобы хоть как-то вернуться, ему надо задевать людей, оскорблять и на этом подниматься.

По нему видно, что природа и так сделала свое дело. Он сам себя убивает. Мне его даже жалко. Не знаю, откуда у него столько злости и обиды. Он одинок, нет никого рядом, из-за этого злится на весь мир.

Я знаю, что он состоит у того же Германа Ткаченко. Тот ему помогает, скажем так, финансово. Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет. Большая игра. Нужно кого-то очернить. Ткаченко — это чемпион мира среди лицемеров», — заявил Дзюба.

Комментатор ответил на выпад в свою сторону максимально жестко, не погнушавшись даже личным оскорблением, но сначала разложив, как он это понимает, личность оппонента.

«Парень сказал, что слышал, что я выступаю в кафешках и на вокзалах. Как на это можно ответить по существу? Это во-первых. Во-вторых, что за пренебрежение к тем, кто комментирует в кафешках? Не понимаю. Я давно этим не занимаюсь, потерял интерес к этой профессии, но комментарий в пабе — это скорее стендап. Такое пограничное состояние, — заявил блогер.

— Это показывает меру понимания этого человека. Но самое удивительное и прискорбное в этом — искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас.

Парень начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил деньги у товарища из кармана в раздевалке, потом увел жену у лучшего друга. Что еще? Была масса увлекательных приключений, но для вас он почему-то остается героем. Этот человек спровоцировал ситуацию, когда из-за того, что кто-то где-то с трибуны его оскорбил, пострадала куча людей, которые просто шли на футбол.

И так ведет себя капитан национальной сборной! А из-за него спартаковский болельщик, заводила, потерял право ходить на футбол. Как можно его наказывать? Тогда наказывайте всю трибуну. Слабо?»

Уткин отметил, что оскорбления со стороны фанатов не должны приводить к такой реакции.

«Почему я прочитал Канделаки стихи, а Дзюбе нет? Если бы я прочитал Дзюбе стихи, то это было бы оскорблением: выходит, я бы подумал, что он их поймет. Он рифму не воспринимает, а я пытаюсь быть доходчивым», — сказал Уткин, после чего послал футболиста на те же три буквы, куда его стабильно после ухода в «Зенит» отправляют поклонники «Спартака».

И заканчиваться поток оскорблений, похоже, не будет.

Только за последние дни Уткин успел заявить, что Александра Кокорина отдали в аренду в «Сочи», чтобы Дзюба мог оставаться форвардом страны номер один, назвал желание капитана сборной побыть один день американской актрисой Дженнифер Эннистон, озвученное в том же интервью Канделаки, каминг-аутом, а также отметил, что футболист зря решил ввязаться в словесную перепалку с журналистом, для которого слово является профессиональным инструментом.

«Надо как-то соизмерять свои силы. Я же не играю с Дзюбой в футбол или не пытаюсь наперегонки с Канделаки покрасить себе брови или ноздри,

— подчеркнул блогер. — Зачем со мной соревноваться на моем поле? Я сижу более или менее тихо и никого не трогаю. Обсуждаю какие-то события или реагирую на реплики. Я и не собирался отвечать. Я даже писал об этом в Telegram. Мне потом на утро коллеги задавали вопрос: и ты это так оставишь? Ну, раз люди просят...»

Что ж, как бы то ни было, теперь слово уже за Дзюбой. И, зная его характер и медийность, долго отмалчиваться он вряд ли станет.