«Сходим с ума без хоккея»: почему Панарин не вернулся в Россию

Карантин у Бобровских

Российский нападающий Артемий Панарин летом вышел на рынок свободных агентов и подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Конечно, зарплата в $78 млн за семь лет имела важное значение, но в первую очередь игрок вместе со своей невестой Алисой Знарок (дочерью главного тренера «Спартака» и экс-наставника сборной России Олега Знарка) хотел выбраться из Коламбуса.

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В «Блю Джекетс» нападающего все устраивало в игровом плане, но он хотел жить в городе, который является большим рынком. Жизнь в Нью-Йорке бурлит и играет яркими красками — это то, что хотел нападающий.

Однако теперь Артемий вместе с Алисой и их любимой собачкой, часто становящейся героем его Instagram (хоккеист даже отрабатывает технику, играя клюшкой и теннисным мячом со своим питомцем, который увлеченно и безуспешно пытается отобрать снаряд), живут в режиме изоляции.

США вышли на первое место в мире по распространению коронавируса, в стране приняты суровые меры для того, чтобы победить болезнь, — все вынуждены сидеть по своим квартирам и домам.

Правда, Панарин вместе с невестой успел до ограничения всех перемещений отправиться в гости к своему бывшему одноклубнику по «Коламбусу» Сергею Бобровскому с его супругой. Теперь две семьи проводят время вместе в изоляции в доме вратаря «Флориды Пантерз», и именно о жизни на карантине рассказал Артемий в прямом эфире своего Instagram.

«У меня уже фляга подъезжает немножко. Мы сидим, наверное, четвертую неделю. Дети без хоккея с ума сходят дома? Да мы тоже. Серега тренируется без остановки.

У меня сегодня выходной. На карантине мы тренируемся и едим. Я учусь готовить. На улице дождь, особо не позагорать, — рассказал Панарин.

— Обстановка в США? По статистике, конечно, не очень хорошо. Но поскольку мы дома находимся, особо не чувствуем. На улице машины ездят, людей поменьше, но все равно бегают. Пляжи закрыты, магазины закрыты. Нужно было купить ракетки для тенниса — позвонил в магазин, мне сказали, что только вынести могут с заднего двора, а заезжать нельзя. Перед вирусом заезжал еще в алкогольный магазин — не пустили, сказал, что нужно, и вынесли. В Нью-Йорке по новостям вообще жопа. Так что мы пока здесь отсиживаемся».

Третьего бомбардира НХЛ (на момент остановки сезона) спросили и о том, функционирует ли сейчас его благотворительный фонд, учитывая сложности с экономикой. В ответ Панарин сообщил об отсутствии у его организации доходов в период пандемии, но при этом добавил, что они с Алисой потратят личные средства, чтобы помочь нуждающимся.

«Как фонд? Инвестировали в акции и облигации различных компаний. Сейчас рынок сильно просел, соответственно, доходов в этом году у фонда, скорее всего, не будет. Но поскольку многие не поймут, скажут, что я звездобол, я из своих денег часть выделю. Будем все равно помогать людям», — подчеркнул хоккеист.

Рассказал российский нападающий и о финансовых потерях профессиональных игроков из-за пандемии.

«Мы тоже прилично потеряем в следующем сезоне, с нас налог возьмут. Сто процентов потеряем. Есть так называемый эскроу: если лига недобрала доход, они с хоккеистов снимают остатки. Все встало, будем терять процентов 30 от зарплаты, я думаю», — заявил хоккеист.

Панарин объяснил, что это будет сделано, чтобы спасти общий для игроков, владельцев клубов и всей НХЛ бизнес. Если бы не отчисления от эскроу, то лига, по словам Панарина, могла бы в итоге оказаться банкротом.

«Это наш общий бизнес. У клубов больше возможностей исправляться и зарабатывать на этом, нежели в России у владельцев команд», — считает Артемий.

Также Панарин признался, что верит в возможность попасть в плей-офф с «Рейнджерс» после возобновления сезона. На данный момент его команда находится за пределами кубковой восьмерки Восточной конференции, но имеет реальные шансы на попадание в борьбу за Кубок Стэнли, если продолжит в таком же темпе, какой набрала перед остановкой чемпионата.

Интересно, что при этом Панарин рассуждает о том, что в финале (очевидно, имеется в виду финал конференции) хотел бы встретиться с «Вашингтон Кэпиталз», за который играют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов. Именно потому, что там много русских.

Рассказал форвард «Рейнджерс» и о том, почему не вернулся, пока это было возможно, пережидать пандемию в России, сравнив жизнь в доме с обитанием в четырех стенах в квартире.

«Не хочется приехать и сесть на карантин на две недели или месяц. Мы здесь остались, потому что в доме попроще — на улице можно что-то поделать. А там у меня квартира. Приедешь, сядешь в квартиру и все. В Челябинск обязательно заеду. Я же к деду не поеду в Коркино месяц сидеть. На бабушкиной окрошке можно долго жить, но я пока на бассейне поварюсь у Бобов», — в свойственной ему веселой манере рассказал Панарин.

Что у остальных

Что касается других российских игроков НХЛ, то они в целом проводят время в похожем ключе: все сидят по домам со своими женами/подругами и детьми, у кого есть, развлекаются показом своих тренировок, стараясь придумать что-то интересное, выходят в прямые эфиры и показывают свой семейный быт.

Так, центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, пока его супруга — экс-ведущая «Матч ТВ» Анна Кастерова — публиковала предостережения для россиян по поводу опасности коронавируса, выложил шутливый пост о том, что ему нужно оставаться самым красивым в семье, показав, как бреется под пристальным вниманием сына.

Кроме того, Джино активен и в соцсетях других отечественных игроков и недавно прокомментировал тренировку Ильи Ковальчука.

Форвард «Вашингтона» постоянно выкладывает занятия во дворе своего дома под руководством жены — бывшей солистки группы «Мираж», а ныне фитнес-модели Николь.

«С таким коучем можно тренироваться вечно», — написал Кови про свою супругу после публикации видео очередной тренировки.

«Ты когда-нибудь отдыхаешь?» — ехидно прокомментировал пост Малкин.

Впрочем, Ковальчук не полез за словом в карман и ответил, что, если бы имел в карьере три выигранных Кубка Стэнли, как более молодой соотечественник, то наверняка сейчас бы просто отдыхал.

Не отстает от коллег и партнеров по сборной, выступающих в Восточной конференции, и действующий обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко, уже после приостановки сезона окончательно восстановившийся после операции на плече, из-за которой пропустил 50 игр в сезоне.

Форвард «Сент-Луис Блюз» выкладывает фото то жены, то сына, а в последней публикации продемонстрировал тренировку в условиях карантина.

На выставленном на всеобщее обозрение видео Владимир приседает, держа на плечах супругу и, видимо, демонстрируя здоровое состояние плечевого сустава, который он травмировал в десятом матче сезона.