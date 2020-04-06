Сокращение или смерть: «Крылья Советов» на грани катастрофы

Варианты возобновления сезона

Коронавирус продолжает серьезно влиять на футбольную индустрию по всему миру, в том числе и в России. Но руководство РПЛ не сидит сложа руки и прорабатывает варианты возобновления чемпионата, когда ситуация с распространением инфекции это позволит, конечно.

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Как сообщил 6 апреля инсайдер Сергей Егоров, на данный момент есть четыре варианта продолжения российского футбольного сезона.

Согласно первому из них, при доигровке оставшихся восьми туров первенства РПЛ будет использоваться недельный цикл, что потребует два месяца времени на проведение всех матчей. В этом случае перерыв между окончанием сезона-2019/20 и стартом кампании-2020/21 составит не более двух недель.

В такой ситуации сезон возобновится 3 июня с игры четвертьфинала Олимп Кубка России между «Шинником» и «Уралом», а завершится 26 июля последним туром чемпионата. Суперкубок-2020 пройдет 7 августа.

Собственно, в двух других вариантах из трех футбол в Россию вернется также на третий день лета, просто плотность матчей и даты окончания розыгрышей чемпионата и Кубка страны будут отличаться.

Например, будут возможны аж по три тура за одну неделю, и благодаря такой гонке доиграть чемпионат и Кубок можно будет уже к 12 июля, что даст командам месяц на подготовку и укрепление составов перед стартом нового марафона.

Третий вариант не отличается от второго по плотности и датам игр, но разнится в отношении старта сезона-2020/21 — он в этом раскладе намечен уже на 26 июля.

Наконец, в последнем варианте заложена максимально длительная пауза из-за пандемии коронавируса. В этом случае участники 1/4 финала Кубка страны «Шинник» и «Урал» выйдут на поле только 8 июля, а первый из оставшихся туров Премьер-лиги будет сыгран 12 июля. Закончат все к 16 августа, а новый сезон стартует с Суперкубка через 12 дней (28 августа).

Игроки идут навстречу

Хотя российские команды зарабатывают на трансляциях, билетной программе и маркетинге меньше зарубежных команд из топ-чемпионатов, у них все равно возникли достаточно ощутимые проблемы: доходов сейчас нет, а зарплаты по-прежнему платить надо.

Первым со своими футболистами договорился московский «Спартак», сокративший оклады игроков на 40% в течение двух месяцев. Впрочем, если пауза из-за пандемии продлится дольше мая, зарплаты вряд ли вернутся на прежний уровень и летом.

Сложившаяся ситуация касается всех остальных топ-клубов, и если, по информации «Спорт-Экспресса», московский ЦСКА еще не обсуждал вопрос сокращения зарплат со своими игроками, то даже действующему чемпиону и безоговорочному лидеру чемпионата «Зениту», обладающему самой большой в стране зарплатной ведомостью, пришлось это сделать.

«Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом «Зенита» по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение»,

— цитирует РИА «Новости» генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева.

И даже пусть сейчас информации о переговорах в ЦСКА нет, это не значит, что они не ведутся. Даже в московском «Динамо», где были трения между футболистами и руководством, компромисс в итоге был найден: зарплаты игроков будут снижены на 40% до окончания периода простоя.

«Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба. Команда проявила солидарность», — выпустила заявление клубная пресс-служба бело-голубых.

Проблемы переговоров

И все же в некоторых командах зарплаты футболистов пока что остаются на прежнем уровне. При этом только екатеринбургский «Урал» и «Оренбург» заявили, что сами не собираются урезать доход своих игроков.

А вот московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» столкнулись с противодействием со стороны своих футболистов. Снизить зарплаты в одностороннем порядке по контракту клубный менеджмент не имеет права, а переговоры пока что не привели к консенсусу.

У «Локомотива» проблема кроется в противоречиях внутри клуба. В прессу уже долгое время попадает информация о конфликте главного тренера Юрия Семина с генеральным директором Василием Кикнадзе.

Однако COVID-19 продемонстрировал, что сложности у функционера есть не только с 70-летним наставником, но и с игроками команды.

Кикнадзе провел встречу с футболистами, на которой рассказал им о сложной финансовой ситуации клуба и предложил существенное снижение окладов, на что те идти отказались.

«Игроки, у кого контракт истекает летом, подняли вопрос о продлении соглашения до конца чемпионата. Кикнадзе заявил, что пока нет сроков возобновления сезона, то и говорить об этом рано. Градус разговора начал расти, посыпались взаимные упреки, — написал в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

— От лица футболистов основным парламентером выступил вратарь Маринато Гилерме. Он выразил мнение команды. Оно заключается в том, что Кикнадзе мало общается с футболистами, видят они его редко, и приходит он к ним только с плохими вестями.

Обычно, по заявлению Гили, это когда начальник хочет у игроков что-то забрать. В итоге пойти на условия в том виде, в котором их предложили команде, футболисты отказываются».

Таким образом, переговоры пока что ни к чему не привели, а следующий раунд намечен уже на апрель.

Но «Локомотив»-то в любом случае выживет, а вот у «Крыльев Советов» ситуация, похоже, близка к критической.

Как рассказал ветеран РПЛ Александр Гацкан, выступающий в нынешнем сезоне в самарском клубе, переговоры о снижении зарплат действительно ведутся, однако предложенные меры — снижение на 40%, как в «Спартаке», — футболистов не устроили.

«На днях разговаривал с руководством, пока все нормально. Как и в других командах, идут переговоры о финансовой помощи клубу, о понижении зарплаты. Но пока результата нет. Пока нет. Идет диалог. Мы готовы на уступки, но не на такие большие проценты», — приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Проблема в том, что если «Крыльям» не удастся договориться со своими игроками, клуб может оказаться на грани ликвидации. По крайней мере, так считает Счетная палата Самарской области.

Банкротство клуба может нанести колоссальный ущерб целостности РПЛ. Так что сохранение «Крыльев» в строю сейчас, по сути, является общей задачей. Возможно, к ее решению подключится даже Российский футбольный союз. Остается ждать новостей.