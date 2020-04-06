«Турнир пройдет без Хабиба»: UFC прояснил ситуацию

Фейковый Twitter-аккаунт, выдающий себя за известного журналиста ESPN Ариэля Хельвани, поделился информацией относительно следующего, 249-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В публикации сообщалось, что глава ведущего ММА-промоушена мира Дана Уайт и президент России Владимир Путин якобы согласовали вылет непобежденного чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова в США, чтобы тот смог сойтись в октагоне с Тони Фергюсоном.

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«Сенсация: Дана Уайт и Владимир Путин достигли соглашения относительно прилета в США чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он сразится с Тони Фергюсоном. Это случится, ребята. Турнир UFC 249, как и планировалось, пройдет 18 апреля», — так выглядел резонансный «твит».

Многие болельщики и эксперты повелись на эту информацию. Поверил в подлинность аккаунта даже сам Дана Уайт, сразу сделавший заявление: Нурмагомедова на UFC 249 ждать не стоит.

«Это неправда! Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю полный список участников уже завтра (6 апреля – «Газета.Ru»)», — написал глава организации в социальной сети.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow. — Dana White (@danawhite) April 6, 2020

Напомним, что несмотря на всяческие попытки ММА-сообщества спасти главный бой 2020 года от пандемии коронавируса, долгожданный поединок Хабиб — Фергюсон все-таки сорвался в пятый (!) раз. Противостояние идущих на умопомрачительных сериях из 12 побед легковесов снова отложено, так как чемпион из-за перекрытых границ попросту не смог покинуть родную страну ради перелета в Штаты, а варианты с проведением поединка за пределами США (ОАЭ, Россия, Белоруссия) уже перестали рассматриваться UFC.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, что весь мир должен сидеть в самоизоляции, правительства всех государств и известные люди всего мира призывают соблюдать меры безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения жизней, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?

– комментировал ситуацию Хабиб в видеотрансляции у себя в Instagram.

— Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех остальных, было много планов, но я не в силах контролировать все это. Берегите себя и поставьте себя на мое место».

Больше всего в этой ситуации жалко, бесспорно, Эль Кукуя. В который раз один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств остается без титульного шанса. Вот только сам Фергюсон не собирается винить в этом COVID-19: произошедшее он объясняет исключительно трусостью оппонента.

«Думаю, Хабиб уже знал, что он не собирается драться. Мы напугали его. У него была возможность вернуться из Абу-Даби. У него была возможность сесть на самолет и вернуться… Это уже второй раз, когда мы его выбили! Я делал то же самое на протяжении восьми лет. На работу и обратно, прихожу туда и рву свою задницу, заботясь о деле. Я наемный убийца. Хитман. А Хабиб и Конор бегают, поджав хвосты, как псы. Но эти парни не псы, они просто куча трусливых кисок. Хабиб — сучонок. Я сказал, что собираюсь вытереть пол его чертовой папахой, а он застрял.

Независимо от того, кто это будет — Хабиб или Конор, я просто надеру чью-то задницу. Я уже побеждал пятерку сильнейших по кругу, теперь они хотят, чтобы я сбросил счет и снова взялся за эту пятерку. Я так не думаю, потому что уже стал чемпионом!» — комментировал случившееся представитель США.

Так или иначе, сниматься с UFC 249 Эль Кукуй не собирается. И ему даже подобрали нового оппонента.

Как информирует ESPN, на замену россиянину выйдет топовый легковес Джастин Гэтжи. И пускай «Хайлайт» (именно такое прозвище носит представитель США) заметно отстает от Хабиба в плене известности, зато ничуть уступает в зрелищности. Шутка ли, Гэтжи даже называют самым ярким бойцом промоушена! В настоящий момент он идет на серии из трех побед нокаутами, а в шести поединках под эгидой UFC он забрал семь бонусов за лучшие перформансы турниров.

Так что будьте уверены: 18 апреля в октагоне поклонников ММА будет ждать поистине жесткое представление.