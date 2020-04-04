«Ничего страшного»: у российской биатлонистки нашли COVID-19

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина заразилась коронавирусом. Об этом сообщил 4 апреля президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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«Первый и второй тесты были подтверждающие, есть бумага об этом из Роспотребнадзора, — цитирует функционера ТАСС.

— Нет ничего страшного в том, что Анастасия переболела COVID-19, — это как с гриппом. Мы ждем ее выздоровления, после этого она будет потихонечку начинать тренировочный процесс, но пока остается в стационаре».

Также Драчев предположил, что спортсменка уже победила недуг, так как с конца марта у нее наблюдается стабильно хорошее самочувствие. Однако биатлонистку до сих пор не выписали из больницы, так как необходимо сдать еще три контрольных теста, чтобы окончательно убедиться в том, что вирус отступил.

«Пока результатов этих проверок нет, там длительная процедура. Тесты берут на третий день после предполагаемого выздоровления, на десятый… По всей России в настоящий момент инфицированных много, а поправившихся совсем мало, потому что надо выдержать длительный период «поствыздоровления». Я думаю, что Халиуллина еще с недельку побудет в больнице», — отметил глава российского биатлона.

Также в поликлинику вместе с Анастасией Халиуллиной в целях предосторожности были помещена ее мать Екатерина, которая являлась первым тренером нынешнего лидера сборной России Александра Логинова. Однако оказалось, что женщина не заразилась вирусом от дочери, несмотря на то что они провели в одной квартире около двух недель, прежде чем их госпитализировали из-за подозрительных тестов и разместили в разных палатах.

«У мамы Анастасии никаких показателей нет, пока все хорошо, но они обязаны в любом случае провести две недели на карантине в больнице», — подытожил Драчев.

Стоит отметить, что и Халиуллина-младшая вначале отказывалась верить в наличие вируса в своем организме. Девушка подчеркивала, что не чувствует «никаких очевидных симптомов».

«Мы прилетели домой с кубковых европейских соревнований из Австрии. У нас была памятка, что надо провести две недели на самоизоляции и сообщить о себе в больницу. Я сразу все сделала, как положено. Никаких очевидных симптомов у меня нет.

Оставалось пробыть лишь два дня на карантине, когда нам сообщили, что надо повторно сдать анализы, потому что предыдущие дали сомнительный результат», — цитировал спортсменку «Взгляд-инфо».

Анастасия Халиуллина с матерью поступили в больницу 27 марта и снова сдали тесты на COVID-19. После этого посыпался ворох противоречивых новостей. Драчев сообщал, что врач местной больницы подтвердил положительный результат теста, биатлонистка же опровергала данную информацию, поскольку лично еще не видела официальных бумаг, и даже обвиняла врачей в «безалаберности».

«В связи со сложившейся ситуацией сообщаю: я не болею коронавирусом.

Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные. Будем ждать второй результат, а пока прошу вас не переживать.

Я в полном порядке и чувствую себя прекрасно», — писала девушка в Instagram.

Любопытно, что эти слова расходились с данными Драчева, который рассказывал, что за несколько дней до попадания в больницу у спортсменки наблюдалась температура и болело горло, после чего «решили проверить ее более качественно, отвезли в больницу».

Разобраться, кто прав, а кто заблуждается, было решительно невозможно. Но, судя по тому, что в итоге тесты все-таки подтвердили наличие вируса, чемпионку мира среди юниоров госпитализировали не зря.

В похожей ситуации оказался олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Олег Васильев, который вместе с сыном Дмитрием сдал положительный тест на коронавирус.

Точнее, о результате теста врачи сообщили ему пока только устно и внесли в соответствующий список Роспотребнадзора, обязав находиться в строгой самоизоляции и ни в коем случае не покидать пределы квартиры даже для выноса мусора. Наставник еще не видел официальных бумаг о своем положительном тесте, из-за чего сомневается в необходимости подобных мер.

«У нас на руках не было никакого подтверждения того, что наш первый тест был положительным. Приехала скорая помощь, сказала, что у них есть информация об этом. Информация, может, у них и есть, но никто не смог предоставить нам на это подтверждающей документации», — приводит слова Васильева РИА «Новости».

Также олимпийский чемпион подчеркнул, что три повторных теста дали отрицательный результат, однако ему все еще не разрешают покинуть пределы квартиры даже для похода в продовольственный магазин — в противном случае семье грозит серьезный штраф. Тренер посетовал и на то, что никакие инстанции якобы не могут ответить ему, что же можно считать моментом полного выздоровления от COVID-19.

«Все понимают, что мы здоровы, но никто не может это подтвердить и снять нас с амбулаторного лечения на дому. В этой ситуации мы можем пожизненно оказаться запертыми дома», — опасается Васильев.

Однако, учитывая, что три отрицательных теста подряд должны означать выздоровление в случае биатлонистки Халиуллиной, скорее всего, и олимпийского чемпиона должны отпустить в ближайшее время. Либо все-таки показать ему бумагу о положительных результатах проверки на коронавирус.

Стоит отметить, что проблема с не самым оперативным предоставлением документов и, как следствие, недовольством людей из-за вынужденной изоляции наблюдается не только в России. Так,

механик профессиональной команды по велоспорту «Газпром-Русвело» Дмитрий Филиппович в интервью «Газете.Ru» сообщал, что в ОАЭ его пытались забрать в больницу «люди в масках и халатах», у которых не было никаких документов об его положительном тесте.

Мужчине также сообщали о результатах анализов только устно, из-за чего на уговоры ушло некоторое время.

Судя по всему, в условиях пандемии врачи стараются как можно скорее забрать потенциальных зараженных в стационар либо поместить их на домашний карантин, едва становятся известны результаты теста. Подготовка подтверждающих справок в такой ситуации становится делом не первой важности, однако людей, которые будут вынуждены еще долго сидеть в четырех стенах, это мало утешает.