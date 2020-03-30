Трусова улетела спецрейсом: вирус настиг фигурное катание

Олимпийский чемпион заразился COVID-19

30 марта появились тревожные новости о первом случае заражения коронавирусом в мире фигурного катания. По информации Telegram-канала Mash, положительный тест сдал олимпийский чемпион, а ныне тренер Олег Васильев.

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Специалисту 60 лет — таким образом, он входит в группу пациентов, для которых инфицирование может иметь серьезные последствия.

Сообщается, что тренер решил обратиться к врачам после возвращения его супруги и дочери из Швейцарии. У всей семьи взяли анализы, и вирус был обнаружен у экс-фигуриста и одного из детей.

Они сдали еще один тест и в данный момент ожидают результатов, находясь дома на самоизоляции.

Напомним, только за последние сутки в Швейцарии было зафиксировано свыше 1100 новых случаев заражения COVID-19 и 38 смертей. Всего же в стране сейчас 15 475 инфицированных, а общее число летальных исходов составляет 295. Объявлено чрезвычайное положение, закрыты развлекательные заведения, спортивные центры и все магазины, кроме продовольственных.

В разговоре с прессой Васильев не стал опровергать факт своего заражения, однако заявил, что комментировать эту ситуацию не собирается.

«Не достали ли меня звонками? Конечно, достали. Эту информацию не комментирую, спасибо»,

— цитирует наставника «СЭ».

Напомним, в последние годы Васильев работает тренером в известной санкт-петербургской школе — спортивном клубе Тамары Москвиной. Там занимаются действующие чемпионы России и Европы — спортивная пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, бронзовый призер юниорского чемпионата мира — одиночник Петр Гуменник, а недавно к команде присоединился мощный дуэт Анастасия Мишина / Александр Галлямов, завоевавший бронзу в финале Гран-при прошедшего сезона.

Васильев является специалистом по парному катанию, и его основными подопечными являлись Алиса Ефимова / Александр Коровин, однако в феврале этот тандем распался. Скорее всего, теперь у тренера появятся новые ученики, однако из-за пандемии увидеться с ними он сможет нескоро.

«Парное катание — это самая интересная дисциплина в нашем виде спорта: там есть и сложность, и прыжки, и взаимоотношение двух людей на льду, и артистичность — то есть все то, чего может недоставать танцам или одиночному катанию,

— рассказывал Васильев в интервью РИА «Новости». — Другими словами, классная пара может совместить в себе все лучшее, что можно сделать на льду».

Как тренер он сумел привести к олимпийскому золоту Турина-2006 пару Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин, а в бытность фигуристом, когда выступал в паре с Еленой Валовой, стал трехкратным чемпионом Европы и мира, а также завоевал золото Олимпийских игр — 1984 в Сараево. Более того, их дуэт первым в истории исполнил параллельный тройной прыжок и был включен в Зал славы мирового фигурного катания.

Трусова вылетела специальным рейсом из Египта

Еще одна неприятная история произошла с одной из самых популярных учениц Этери Тутберидзе — Александрой Трусовой, которая владеет несколькими четверными прыжками и является рекордсменкой среди женщин по баллам за произвольную программу.

Болельщики начали тревожиться о состоянии фигуристки еще в марте, когда ее не оказалось на общем фото группы, в то время как все остальные известные одиночницы там присутствовали.

А недавно стало известно, что спортсменка вместе с семьей улетела отдыхать в Египет в разгар пандемии. Однако после того, как Россия объявила о закрытии границ с 30 марта, Трусовой пришлось воспользоваться специально организованным гуманитарным рейсом из Шарм-эш-Шейха в Москву, чтобы успеть вернуться. После этого девушка сообщила в Instagram, что находится на самоизоляции и проводит индивидуальные тренировки:

«Привет всем! Я, как и все, сейчас на карантине. Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ. Берегите себя. Всем здоровья!»

«Тренируюсь дома. Пока удерживала планку, Лана уснула», — пошутила спортсменка в следующем посте, добавив хэштег #hometeam.

Некоторые болельщики осудили Трусову за то, что она отправилась в путешествие, воспользовавшись тем, что чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за угрозы заражения и появилось свободное время.

Однако формально винить фигуристку не в чем: она улетела отдыхать в тот момент, когда границы еще не были закрыты и строгие меры по карантину не были приняты, а значит, можно было предполагать, что ситуация не дойдет до своего нынешнего состояния.