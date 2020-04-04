Все на борьбу с пандемией: стадионы превратились в госпитали

Пандемия коронавируса COVID-19 уже давно нанесла серьезный удар по всему спортивному миру: практически все соревнования либо перенесены на неопределенный срок, либо отменены вовсе. Однако пока спортсмены и сотрудники клубов находятся на домашнем карантине, сами спортивные объекты не пустуют, а очень даже активно используются. Правда, не по своему прямому назначению — в странах, где ситуация с пандемией обстоит наиболее серьезно, стадионы задействуют в медицинских целях.

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Например, арена дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк» вместимостью 81 359 человек будет преобразована в медицинский центр, где врачи смогут оказывать помощь больным с подозрением на коронавирус.

Как информирует официальный сайт «шмелей», медцентр будет базироваться на северной трибуне стадиона: для этого на арене уже был произведен соответствующий ремонт.

Работающие здесь медицинские специалисты будут решать, стоит ли продолжать лечение пациента в амбулаторных условиях или в его случае потребуется госпитализация.

«Наш стадион — гордость города, ориентир почти для всех в Дортмунде и его окрестностях. Благодаря своим техническим характеристикам, инфраструктуре и расположению он является идеальным местом для оказания активной помощи людям, которые были заражены COVID-19 или испытывают похожие симптомы (например, проблемы с дыханием и лихорадка). Наш долг и наше желание сделать все возможное, чтобы помочь этим людям», — отмечается в заявлении клуба.

По этому же пути пошли и в испанском «Бетисе». 3 апреля стадион бело-зеленых «Бенито Вильямарин» стал логистическим центром для борьбы с коронавирусом. Как передает Cadena Cope, на арене будут храниться медицинские маски, которые в дальнейшем пригодятся медикам Севильи и соседних городов.

Незадолго до этого клуб уже пожертвовал местным больницам 5 тыс. перчаток, более сотни масок и медицинские трубки.

В Испании, где, по данным Университета Джона Хопкинса, количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом составляет почти 125 тысяч, такой шаг не является единичным. Ранее власти Мадрида преобразовали столичный ледовый дворец под морг, где будут храниться тела скончавшихся от коронавируса в ожидании кремирования. Наличие мощных холодильных установок поможет сохранить их от разложения.

Сделано это по причине того, что все остальные крематории города уже перегружены, поскольку всех скончавшихся от COVID-19 было решено именно кремировать. Жертвами коронавируса по всей Испании стали уже 11 744 человека.

Помимо столичного ледового дворца, перепрофилировали и легендарный «Сантьяго Бернабеу». Стадион мадридского «Реала», который вмещает чуть более 81 тысячи зрителей, будет оборудован под склад для хранения медикаментов, продовольствия и других предметов первой необходимости для борьбы с коронавирусом и поддержания жизни города. Данное решение приняло руководство «сливочных», которое также призвало испанские компании делать пожертвования в виде продуктов, медикаментов и других полезных вещей и присылать их на стадион. Заниматься распределением всего этого будет правительство Испании.

Также как минимум один крупный спортивный объект приспособили под врачебные нужды в Индии — это автодром под Нью-Дели, на котором с 2011 по 2013 год проводился Гран-при Индии в рамках «Формулы-1». Он будет на время переоборудован в карантинный центр для борьбы с COVID-19. Как сообщает Autosport, в оцепленном полицией центре будут размещаться рабочие-мигранты, которые не могут покинуть столицу с 25 марта. Именно в этот день в Индии был введен 21-дневный карантин.

Ситуация усугубляется тем, что в последние дни в стране наблюдается стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом (заболели 3 082 человека, из которых 229 выздоровели, а 86 скончались). Власти опасаются, что, если рабочие разъедутся из Нью-Дели, то болезнь распространится по другим городам и деревням.

Свой вклад в борьбу с пандемией внесет и нью-йоркский теннисный центр имени легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг. Часть арены переоборудуют под временный госпиталь. Планируется, что он сможет одновременно принять 350 заболевших.

«Мы здесь, чтобы помочь, иначе быть не может. Нью-Йорк — это наш дом, это касается всех нас», — отметил директор Ассоциации тенниса США (USTA) по коммуникациям Крис Видмайер.

Сама же Кинг подчеркнула, что на одном из кортов этого теннисного центра, где должен с 24 августа по 13 сентября пройти турнир «Большого шлема» US Open, будут фасовать до 25 000 наборов еды в день для жителей Нью-Йорка.

«Остальные части арены станут больницей, а этот корт — центром приготовления и распределения еды, где героические люди будут фасовать до 25 000 наборов в день. В каждом наборе будет двухдневный паек для пациентов, рабочих и детей», — написала Билли Кинг в Twitter.

This is Armstrong Stadium in BJK National Tennis Center. Other parts of the center will become a hospital. This stadium is a food prep & distribution center where hero staff will prepare up to 25,000 food packages daily, each w/2 days' worth of meals for patients, workers & kids. pic.twitter.com/smh1YYkvmu — Billie Jean King (@BillieJeanKing) April 3, 2020

Вспышка коронавируса COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество больных по всему миру превышает 1 миллион человек, скончались 60 115 человек.