Золотой чемпион: сколько заработал Хабиб

«Думаю, что Хабиб в плане опыта богатый человек. А в плане денег? В мире гораздо больше людей, у которых больше денег. Реально, думаю состояние сына на сегодняшний день составляет около $100 млн», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью, опубликованном на YouTube-канале Игоря Рыбакова.

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Преувеличивает ли Абдулманап Нурмагомедов? Ничуть. Хабиб давно вышел за рамки мира смешанных единоборств и спорта, став звездой мирового масштаба. А кто приносит UFC наибольшую прибыль, тот и сам не остается без поощрения.

«Когда ты продолжаешь выигрывать, твоя цена растет», — отмечал отечественный атлет.

Но начинал в 2012 году Хабиб с самых низов. Вот фиксированные гонорары представителя России за первые четыре боя в главном ММА-промоушене мира:

1. Камал Шалорус ($16 тыс.);

2. Глейсон Тибау ($20 тыс.);

3. Тиагу Таварес ($24 тыс.);

4. Абель Трухильо ($25 тыс.);

5. Пэт Хили ($46 тыс.).

Кардинально не изменила ситуацию даже доминирующая победа над экс-чемпионом UFC Рафаэлем дос Аньосом: Нурмагомедов продолжал зарабатывать за бои (которые происходили из-за травм все реже) не больше $64 тыс.

6. Рафаэль дос Аньос ($64 тыс.);

7. Даррел Хорчер ($57 тыс.);

8. Майкл Джонсон ($57 тыс.).

И тут Хабиб заговорил. На UFC 205 на забитой под завязку легендарной арене «Мэдисон сквер-гарден» россиянин уничтожил в клетке хозяина восьмиугольника Майкла Джонсона, после чего под свист трибун бросил, пожалуй, самый громкий вызов в истории ММА. Конечно же, главному активу промоушена Конору Макгрегору.

«Хочу оставаться скромным, но я должен сказать, какая сильная пиар-машина у UFC. Это не болтовня! Ирландцев всего 6 миллионов, а россиян 150. Я хочу драться с вашим цыпленком, потому что прямо сейчас это противостояние №1 во всем легком весе!» — заявил Хабиб.

Резонансный монолог вывел россиянина на новый уровень. Идеальный рекорд 24-0, экзотическая папаха и сокрушающая манера ведения боя на земле открыла глаза организации: «В этого же парня можно вложиться!» Через бой Хабиб выиграл чемпионский пояс, поймал на болевой прием Макгрегора и придушил Дастина Порье, подойдя вплотную к главной схватке на своем спортивном пути.

9. Эдсон Барбоза ($210 тыс., из которых 50 тыс. — это бонус за «Выступление вечера»);

10. Эл Яквинта ($500 тыс.);

11. Конор Макгрегор ($2 млн);

12. Дастин Порье ($6 млн., из которых 50 тыс. — это бонус за «Выступление вечера»).

Как итог, только за поединки Орел заработал больше $ 9 млн, по праву став вторым в списке самых высокооплачиваемых бойцов UFC. И это не учитывая платные трансляции (PPV) и доход от рекламы.

Что интересно, летом 2019-го авторитетный журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых успешных отечественных звезд до 40 лет. На первое место вырвался как раз Нурмагомедов, обогнавший в списке как звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову, так и прославленного хоккеиста Александра Овечкина.

В издании отмечали, что Хабиб за прошедший год заработал $11,5 млн. В СМИ упоминания Нурмагомедова за этот год достигли отметки в 75,3 тыс. А ведь за тот период россиянин провел лишь один поединок: в октябре 2018-го он в эпохальном бою победил Конора Макгрегора и защитил чемпионский пояс. После этого Нурмагомедов был отстранен от выступлений за прыжок из октагона и последовавшую за этим массовую драку.

Но бешеная популярность, которая пришла к чемпиону UFC после триумфа над эпатажным ирландцем, сделала свое дело: второй по популярности Instagram-аккаунт (почти 20 млн подписчиков) в России, участие в бизнес-форумах и десятки спонсорских соглашений буквально озолотили отечественного спортсмена.

Супербой с Тони Фергюсоном должен был стать самым прибыльным в карьере Хабиба.

В апреле Орла ждали десять гарантированных миллионов за встречу с самым грозным соперником в карьере (Эль-Кукуй бы довольствовался лишь $1,4 млн). И это не окончательная сумма: повторимся, что она обязательно бы увеличилась после выплат от продажи PPV (их общая сумма, по прогнозам экспертов, составила бы не меньше $1,5 млн).

Однако получение щедрого вознаграждения, по-видимому, придется отложить. Изначально поединок был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 1 апреля Нурмагомедов заявил, что срывавшийся четыре раза бой снова отменен.

«Уверен, мы когда-нибудь встретимся с Фергюсоном. Это поединок моей мечты. Хочу показать людям, что я на другом уровне. Моя борьба, моя работа в стойке, мой тайминг, боевой дух и бойцовский IQ... Оппоненты всегда будут на втором месте: на сегодняшний день я лучший легковес мира. Меня никто не побеждал, и я неоспоримый чемпион.

Знаю, что моим соперникам не нравится такое слышать. Но я непобежденный чемпион и один из величайших бойцов в истории», — передает слова Нурмагомедова MMA Fighting.