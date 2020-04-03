Вирус не помеха: Роналду станет первым футболистом-миллиардером

Финансовый кризис, наступивший из-за пандемии коронавируса, отразившийся более-менее на всем мире и особенно сильно ударивший по спорту, не помешает установить очередное достижение португальской суперзвезде футбола Криштиану Роналду.

Нападающий туринского «Ювентуса», по информации Business Insider, в 2020 году перешагнет через отметку в $1 млрд, заработанный за карьеру!

Это произойдет, даже несмотря на сокращение зарплат в клубе из-за приостановке сезона, на которое согласились уже все игроки «Юве», включая и главную звезду команды.

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Невероятных для футбола финансовых показателей 35-летний нападающий достигнет по итогам сезона-2019/20 далеко не только из-за своей высокой зарплаты, но и благодаря умелому использованию собственного бренда.

CR7 известен по всему миру не хуже игры, которую на поле показывает нападающий. Например, в прошлом году Криштиану заработал сумасшедшие $100 млн, в которых зарплата составляла примерно треть прибыли игрока.

Так что потеря даже 25% от зарплаты за текущий сезон (футболисты «Ювентуса» договорились с клубом об удержании окладов за три месяца) не ударят по кошельку форварда слишком серьезно.

Более того, бизнес-империя Криштиану развивается даже в условиях сложной ситуации в мире, хотя из-за распространения коронавируса он отложил открытие собственной гостиницы в Мадриде. При этом у игрока уже есть отели в Фуншале и Лиссабоне.

Интересно, что до сих пор ни одному футболисту в мире не удавалось заработать за свою карьеру $1 млрд. Собственно, в спорте таких людей до сих пор было всего двое: речь идет о легендарном американском гольфисте Тайгере Вудсе, продолжающем карьеру и после 40 лет, а также о его соотечественнике, непобедимом боксере Флойде Мейвезере по прозвищу Money (деньги).

К слову, по прогнозу того же издания к концу 2020-го в спорте появится еще один миллиардер – первым теннисистом с таким суммарным заработком за карьеру станет великий швейцарец Роджер Федерер, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема».

Криштиану Роналду, безусловно, великий футболист, один из величайших за всю историю. Можно, конечно, спорить о том, где его место в ней. Многие считают, что португальцу не повезло выступать в эпоху Лионеля Месси, которого считают лучшим в истории, кто-то говорит о Диего Марадоне или Пеле. Существуют иные версии: Роналдо, Роналдиньо, Йохан Кройфф и так далее.

Но в недавнем опросе испанской Marca, проведшей своеобразный плей-офф, разбив легендарных футболистов на пары, пока сезон все равно на паузе, звание лучшего за всю историю выиграл Роналду, разбивший в полуфинале Диего Марадону, а в финале уверенно победивший Месси.

В любом случае, все ранжиры – это вкусовщина, а вот финансовые показатели останутся цифрами, показывающими, насколько Роналду успешен как медиа-фигура. И все его успехи в бизнесе, само собой, не были бы возможными без выдающихся достижений на поле.

А там ему тоже есть чем похвастать. Португальский форвард пять раз признавался лучшим игроком планеты и выигрывал «Золотой мяч» – больше только у Месси, и только на один.

Четырежды он брал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир национальных европейских чемпионатов в сезоне, а также выиграл еще огромное количество разных индивидуальных трофеев.

Со своими командами Криштиану пять раз выигрывал Лигу чемпионов, один раз сделав это с английским «Манчестер Юнайтед» и четырежды с испанским «Реал Мадридом».

В его активе три титула чемпиона Англии, два выигранных испанских чемпионата и одно итальянское скудетто. Четырежды Роналду первенствовал на клубных чемпионатах мира, а также выиграл множество национальных Кубков и Суперкубков.

Долгое время его критиковали за отсутствие успехов с национальной командой. Та же претензия предъявляется и Месси, но Криштиану свое проклятье снял, сенсационно выиграв со сборной Португалии Евро-2016, когда от этой команды никто не ждал даже выхода в полуфинал.

Уже после этого была победа в Лиге наций-2018, а ведь еще у него есть серебряная медаль Евро-2004 и бронза Евро-2012.

Кроме того, Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов (126), провел больше всех матчей (21) и забил больше всех голов (9) в финальных стадиях чемпионатов Европы, а также больше всех в отборочных турнирах (25).

Вообще, за национальную команду страны он отличился 93 раза, и это, само собой, тоже рекорд для Португалии, где выступало немало сильных форвардов, включая легендарного Эйсебио.

Да что там, Роналду также лучший бомбардир за всю богатейшую историю самого титулованного клуба мира – мадридского «Реала». В белоснежной мадридской футболке он отличился аж 450 раз. Криштиану Роналду – это всегда история про амбиции и достижение поставленных целей, так что этому миллиарду тоже удивляться не стоит.