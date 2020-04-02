«Вирус у тренера»: спортсмены разбежались из Новогорска

Министерство спорта России еще 28 марта закрыло все подведомственные тренировочные базы из-за пандемии коронавируса. Массовая подготовка была запрещена, и спортсмены разъехались по домам на карантин.

Исключение составила только самая известная база страны — учебно-тренировочный центр в Новогорске, где обычно тренируется и сборная России по футболу, и фигуристы группы Этери Тутберидзе, и множество видных представителей других видов спорта.

Новогорск перешел на специальный режим работы: там остались только 122 спортсмена из сборных по спортивной, художественной гимнастике и синхронному плаванию, а также их тренеры и обслуживающий базу персонал. Больше никто на территорию базы не допускался, однако директор учреждения Николай Доморацкий отмечал, что это вполне возможно.

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«Пока новых заездов на территорию не планируется, но в случае распоряжения мы готовы — это не потребует каких-то дополнительных сверхусилий, разве что только усиления персонала.

Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)», — цитировал функционера ТАСС.

Однако 2 апреля стало известно, что на базе обнаружен один спортсмен, зараженный коронавирусом, о чем сообщил сам Доморацкий:

«Инфицирован один атлет. Все, сборы закрыты у спортивной гимнастики и у синхронисток».

Команды принялись в срочном порядке покидать базу.

«Наши ребята вынуждены прервать сбор и разъехаться по домам. Такой был приказ. Вчера вечером собрали все вещи и уехали, — сообщила старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. — Я пока не знаю, у кого обнаружен коронавирус. Мы сдали тесты. Поехали все в добром здравии, а что будет дальше — не знаем».

Также наставница рассказала, что всего на сборах находились 22 спортивных гимнаста, которые несколько дней жили в Новогорске, а тренироваться ездили на базу «Озеро Круглое», которая расположена в 25 км.

Главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская также сообщила об отъезде ее подопечных и заверила, что ни у кого не возникло проблем со здоровьем.

«Команда покинула базу. Наши девочки все были чистыми, ни у кого в нашей команде вируса не было. Мы так хотели работать, но случилось то, что случилось, что делать. Тревожно.

Спасибо базе «Новогорск», ее руководству и сотрудникам, которые приютили нас и позволили нам там жить и тренироваться, но увы», — приводит слова Покровской ТАСС.

При этом сборная по художественной гимнастике под предводительством своего главного тренера Ирины Винер-Усмановой все же осталась в Новогорске и продолжила работу. Директор базы Доморацкий объяснил это тем, что они постоянно находились в изоляции от других сборных и, согласно анализам, не инфицированы коронавирусом.

«Художницы» абсолютно чисты, как и сотрудники, с ними работающие, — 11 человек. Они постоянно в помещении, у них свои столовая и гостиницы.

Они изолированы от всего. Сейчас идет процесс полной обработки, анализы все сдали», — заверил директор базы.

Но у кого же обнаружен коронавирус, если тренеры сборных по спортивной гимнастике и синхронному плаванию заявили, что у них все здоровы, а Доморацкий поручился за художниц, даже позволив им остаться в Новогорске?

Разгадку этого детектива дала Винер-Усманова, заявившая, что инфицированные представляют спортивную гимнастику. Также наставница объяснила, почему настояла на том, чтобы ее подопечные остались на базе. По мнению тренера, отпускать гимнасток во внешний мир по разным адресам, где они в теории еще будут вынуждены самостоятельно выходить в продовольственные магазины и по другим нуждам, сейчас гораздо опаснее, чем продолжать содержать их в Новогорске в строгой изоляции и на полном обеспечении.

«Нам предложили уехать, но я категорически сказала — я своих детей в эту «геенну огненную» не отпущу, они будут сидеть закрытыми и будут тренироваться. И что сейчас еще важнее — это карантин, мы будем находиться здесь до последней минуты, пока карантин не снимут»,

— заверила Винер-Усманова.

Также президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) подчеркнула, что ее подопечные никуда не выезжали последние три месяца — ни за границу, ни по городам России, — и, можно сказать, находились на командной самоизоляции в Новогорске. А вот представители других видов спорта, по ее словам, заехали на базу не так давно и не были тщательным образом проверены.

«Нам пошли навстречу, дав возможность оставаться и работать в Новогорске, но вдруг к нам прислали еще и спортивную гимнастику — они два раза выезжали на тренировки на «Озеро Круглое», — и синхронное плавание. Без исследований они начали жить», — отметила специалист.

Наставница также рассказала, что для всех съехавшихся на базу спортсменов устраивалось общее собрание с сотрудниками ФМБА, на котором спортивные гимнасты и синхронистки сидели в непосредственной близости друг от друга, не надевая масок. Но «художницы» на этой встрече, по ее словам, были размещены в стороне от остальных в целях предосторожности.

«Потом пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике (Андрея Родионенко. — «Газета.Ru»), — сообщила Винер-Усманова.

Известно, что спортсмен уже был госпитализирован. Таким образом, теперь в стране осталась только одна команда, которая продолжает тренировки, — это сборная России по художественной гимнастике.