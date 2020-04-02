«Я в безопасности»: Медведева покинула Канаду в разгар пандемии

Двукратная чемпионка мира и Европы, а также обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева покинула Канаду. В своем Instagram российская фигуристка сообщила, что более чем половину месяца она провела дома в Торонто, соблюдая условия карантина, после чего приняла решение отправиться в Японию. Летом в Стране восходящего солнца 20-летняя россиянка должна выступить в ледовом шоу «Prism on Ice» (Sailor Moon), которое, несмотря на мировую пандемию коронавируса COVID-19, не отменено.

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«У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!» — написала фигуристка.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире подтверждено почти 942 тысячи случаев заражения COVID-19, количество выздоровевших превышает 195 тысяч человек, а вот скончавшихся — 47522. В Японии ситуация в настоящее время является стабильной. Страна восходящего солнца замыкает топ-30 по количеству инфицированных (чуть более 2 тысяч человек), 57 человек — умерли. В Канаде же число зараженных близится к 10 тысячам, летальных исходов — 112.

Ранее Медведева уже жаловалась на проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса в США и Канаде. Так, например, было отменено ледовое шоу Stars on Ice, где российская фигуристка должна была выступить. Причем организаторы отказались от проведения мероприятия впервые за всю его 34-летнюю историю. До этого Медведева лишилась и возможности тренироваться — ее каток Cricket Club в Торонто, где она занимается под руководством известного канадского специалиста Брайана Орсера с лета 2018 года, был закрыт на карантин. В итоге спортсменка перешла на тренировки в условиях домашнего режима.

В Instagram Stories она выкладывала видеозаписи с фрагментами занятий. Тренировалась Медведева, к слову, под треки популярных исполнителей: «Bad Guy» от Билли Айлиш, «Happy» в исполнении Фарреллы Уильямса, а также «Honest» — песни болгарского певца Кристиана Костова, который по совместительству является приятелем фигуристки.

Также в условиях самоизоляции Медведева продемонстрировала видеоролик, на котором она села на шпагат и станцевала под песню российской группы Little Big «Uno». С ней, кстати, группа должна была выступить на Евровидении-2020 в Роттердаме, однако мероприятие было отменено все по той же причине — пандемия COVID-19.

Из-за коронавируса еще ранее был перенесен и главный турнир в сезоне фигурного катания — чемпионат мира. Соревнования должны были пройти в Монреале с 16 по 22 марта с участием 183 фигуристов из более чем 30 стран. Однако по требованию министерства здравоохранения провинции Квебек от проведения первенства в установленные сроки организаторы отказались. На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность устроить чемпионат в 2020 году, однако в федерации уже дали понять, что если турнир и состоится, то точно не ранее октября. При этом часть фигуристов и тренеров выразили мнение, что логичнее было бы в принципе не проводить чемпионат, чтобы передвигать календарь следующего сезона.

Что касается Медведевой, то на прокатах в Монреале она бы не выступила ввиду того, что не прошла отбор на соревнования. Однако, как сообщила сама фигуристка, участие в чемпионате мира она бы все равно приняла. Но только в качестве телекомментатора прокатов.

По сути же текущий соревновательный год для российской спортсменки был завершен еще в конце декабря 2019-го. На этапах Гран-при России и Канады Медведева заняла второе и пятое места соответственно, в финал турнира не пробилась, а на чемпионате России в Красноярске выступила лишь в короткой программе, где стала пятой. От участия в произвольных прокатах спортсменка отказалась, тем самым лишив себя возможности отобраться на чемпионат Европы и чемпионат мира соответственно.