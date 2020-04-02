«Я в безопасности»: Медведева покинула Канаду в разгар пандемии

Медведева улетела из Канады в Японию

Евгения Медведева покинула территорию Канады и улетела в Японию. По словам российской фигуристки, на протяжении более чем двух недель она находилась на домашнем карантине, после чего отправилась в Страну восходящего солнца, где у нее запланировано участие в ледовом шоу.

Двукратная чемпионка мира и Европы, а также обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева покинула Канаду. В своем Instagram российская фигуристка сообщила, что более чем половину месяца она провела дома в Торонто, соблюдая условия карантина, после чего приняла решение отправиться в Японию. Летом в Стране восходящего солнца 20-летняя россиянка должна выступить в ледовом шоу «Prism on Ice» (Sailor Moon), которое, несмотря на мировую пандемию коронавируса COVID-19, не отменено.

«У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!» — написала фигуристка.

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У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более 2-х недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных! 2 6 Prism On Ice I ended quarantine after returning from the US to Canada . I have been spending time at home for more than last two weeks. The ice rinks and gyms are closed in Canada, nothing works. As you know, we will have "Prism on ice" (sailor moon show) this June in Japan. In accordance with border closures between Canada and Japan for an indefinite period, my team and I decided to leave Canada and fly to Japan in advance. I am safe and everything is good! I love all of you, be safe and please take care of yourself and your nearest and dearest!

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире подтверждено почти 942 тысячи случаев заражения COVID-19, количество выздоровевших превышает 195 тысяч человек, а вот скончавшихся — 47522. В Японии ситуация в настоящее время является стабильной. Страна восходящего солнца замыкает топ-30 по количеству инфицированных (чуть более 2 тысяч человек), 57 человек — умерли. В Канаде же число зараженных близится к 10 тысячам, летальных исходов — 112.

Ранее Медведева уже жаловалась на проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса в США и Канаде. Так, например, было отменено ледовое шоу Stars on Ice, где российская фигуристка должна была выступить. Причем организаторы отказались от проведения мероприятия впервые за всю его 34-летнюю историю. До этого Медведева лишилась и возможности тренироваться — ее каток Cricket Club в Торонто, где она занимается под руководством известного канадского специалиста Брайана Орсера с лета 2018 года, был закрыт на карантин. В итоге спортсменка перешла на тренировки в условиях домашнего режима.

В Instagram Stories она выкладывала видеозаписи с фрагментами занятий. Тренировалась Медведева, к слову, под треки популярных исполнителей: «Bad Guy» от Билли Айлиш, «Happy» в исполнении Фарреллы Уильямса, а также «Honest» — песни болгарского певца Кристиана Костова, который по совместительству является приятелем фигуристки.

Также в условиях самоизоляции Медведева продемонстрировала видеоролик, на котором она села на шпагат и станцевала под песню российской группы Little Big «Uno». С ней, кстати, группа должна была выступить на Евровидении-2020 в Роттердаме, однако мероприятие было отменено все по той же причине — пандемия COVID-19.

Из-за коронавируса еще ранее был перенесен и главный турнир в сезоне фигурного катания — чемпионат мира. Соревнования должны были пройти в Монреале с 16 по 22 марта с участием 183 фигуристов из более чем 30 стран. Однако по требованию министерства здравоохранения провинции Квебек от проведения первенства в установленные сроки организаторы отказались. На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность устроить чемпионат в 2020 году, однако в федерации уже дали понять, что если турнир и состоится, то точно не ранее октября. При этом часть фигуристов и тренеров выразили мнение, что логичнее было бы в принципе не проводить чемпионат, чтобы передвигать календарь следующего сезона.

Что касается Медведевой, то на прокатах в Монреале она бы не выступила ввиду того, что не прошла отбор на соревнования. Однако, как сообщила сама фигуристка, участие в чемпионате мира она бы все равно приняла. Но только в качестве телекомментатора прокатов.

По сути же текущий соревновательный год для российской спортсменки был завершен еще в конце декабря 2019-го. На этапах Гран-при России и Канады Медведева заняла второе и пятое места соответственно, в финал турнира не пробилась, а на чемпионате России в Красноярске выступила лишь в короткой программе, где стала пятой. От участия в произвольных прокатах спортсменка отказалась, тем самым лишив себя возможности отобраться на чемпионат Европы и чемпионат мира соответственно.