UFC в тупике: Фергюсон требует лишить Хабиба титула

Причина отказа

Непоследовательность Хабиба в своих заявлениях привела к тому, что сейчас его ненавидит добрая половина болельщиков. Напомним, что первым делом Нурмагомедов сообщил в эфире двухдневной давности о невозможности вылететь из России в США, поскольку границы обеих государств закрыты. Не намертво, но со значительными ограничениями. Тем не менее уже журналистам удалось выяснить, что перелет все-таки можно осуществить, но усилиями частников. В таком случае, как уточнили в Росавиации, у Хабиба могли возникнуть проблемы не с прохождением контроля в Штатах, а уже с возвращением на родину.

Статус бойца MMA, как бы многим опрометчиво не казалось, не дает права беспрепятственно передвигаться по всему миру.

Однако в своем последнем послании Нурмагомедов основной причиной срыва боя назвал не это, а нежелание подвергать свое здоровье риску из-за COVID-19.

Реклама

«Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — заявил он.

Что же касается непростых обстоятельств бойца, то за последние 15 дней он совершил два дальних перелета — из Штатов в Абу-Даби и из ОАЭ в Россию. За океан спортсмены обычно вылетают сильно заранее, чтобы успеть пройти процесс акклиматизации. Но примерно за неделю до поединка начинается весогонка, самый тяжелый этап подготовки. В этот период тело атлета особо уязвимо, потому любые раздражители могут стать фатальными.

Ввиду этого нельзя ни исключать, ни осуждать нежелание спортсмена решаться на перелет в такой ответственный момент. Фактически подготовка Хабиба, на которую потратили сотни тысяч долларов, была сорвана — и не так важно, по чьей именно вине.

Другое дело, зачем Нурмагомедов с его командой вообще решил покинуть США и отправиться в Абу-Даби. Сторонники россиянина предполагают, что в UFC заверили Хабиба в проведении боя именно там. Но о закрытии границ было известно давно — это тоже факт. А из Штатов заставить чемпиона улететь могло то, что промоушен сам исключил локацию ивента в Америке. Плюс ко всему, закрылся зал AKA в Сан-Хосе, где боец готовился к турниру.

Но верят Хабибу не все, и это тоже отчасти справедливо. Неразумные перелеты, не слишком логичные объяснения и возможность вернуться в Штаты наводят многих болельщиков на тот факт, что Нурмагомедов, грубо говоря, «слился» по конкретной причине, якобы плохо подготовившись или боясь проиграть.

«Думаю, он уже знал, что не собирается драться. Мы напугали его. Он мог остаться здесь или вернуться до того, как были закрыты границы России. Этот парень не хотел драться. Он испугался и убежал. Его должны лишить титула», — уверен Фергюсон.

Так или иначе, но до оглашения официальной позиции UFC и команды россиянина делать выводы трудно. Одно понятно: в сложившейся ситуации виноват как и промоушен, безнадежно пытающийся спасти ивент, так и сам Хабиб. Примечательно и то, что во второй раз подряд бой Нурмагомедова и Фергюсона отменяют 1 апреля, и это уже совсем не смешно. Ровно два года назад Тони споткнулся о телевизионный кабель на медиадне и порвал крестообразные связки. После такого невольно задумаешься, что поединок, быть может, действительно проклят.

Что будет с турниром

Вопреки тому, что сохранять UFC 249 хотели лишь ради боя двух лучших легковесов последнего десятилетия, президент Дана Уайт все же не собирается останавливаться и намерен провести турнир. Теперь, когда до 18 апреля остается чуть более двух недель, это все больше походит на упрямство и страх признать, что промоушен не всесилен. Ведь делать соревнование в условиях всемирной пандемии — действительно безумие.

«Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Фергюсон против Джастина Гэтжи? Я не обсуждаю с прессой детали боя», — приводит слова Уайта Yahoo.

Главным вопросом остается и то, зачем вообще делать ивент, если Нурмагомедов драться не сможет. По сути, ради него все и затевалось. Если Фергюсон сейчас согласится на другого соперника, то через условные полгода, когда коронавирус пойдет на убыль, его бой с Хабибом сделать не получится точно. Активно ходят слухи, что на коротком уведомлении против Эль Кукуя 18 апреля должен выйти Конор Макгрегор. В таком случае глобально спасти турнир действительно получится. Проблема только в том, что места и возможности для его проведения нет.

По последним данным, промоушен договорился увезти UFC 249 во Флориду, где живет и тренируется Тони. Говорилось, что правила штата позволяют сделать спортивное мероприятие с минимальным количеством участников. Но как бы не так, потому что с 3 апреля губернатор Рон Десантис вводит новые правила безопасности под лозунгом «Оставайтесь дома». То есть передвижение граждан на работу и любые массовые скопления людей теперь запрещены.

Зачем надо было рассматривать Флориду, когда в штате, являющимся третьим по числу жителей в стране, уже зафиксировано порядка 7,5 тыс. случаев инфицирования и более 100 смертей, — это уже дело UFC. Там действительно ранее не действовал карантин, а люди спокойно посещали пляжи и работу. Отсюда такая ужасающая и стремительно растущая статистика.

Не беря в расчет отказ Хабиба, судьба UFC 249 выглядела плачевно еще тогда, когда коронавирус только начал распространяться по миру. Вполне возможно, что отменять турнир следовало бы сразу, как это произошло с другими событиями. Теперь в неловкой ситуации оказались все, а ивент может принять, вероятнее всего, только задний двор Уайта. И это было очевидно изначально.