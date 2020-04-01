Грустное 1 апреля: Хабиб объявил об отмене боя с Фергюсоном

Несмотря на всяческие попытки ММА-сообщества спасти главный бой 2020 года, россиянин Хабиб Нурмагомедов все-таки объявил об отмене своего поединка против американца Тони Фергюсона. Противостояние идущих на умопомрачительных сериях из 12 побед кряду легковесов должно было состояться 18 апреля на турнире UFC 249.

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«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, что весь мир должен сидеть в самоизоляции, правительства всех государств и известные люди всего мира призывают соблюдать меры безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения жизней, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя? — задался вопросом чемпион UFC в своем Instagram.

— Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех остальных, было много планов, но я не в силах контролировать все это. Берегите себя и поставьте себя на мое место», — написал Нурмагомедов.

Мог ли Хабиб так пошутить над фанатами в Международный день смеха? Или эти слова были искренними? Узнаем совсем скоро.

Любопытно, что ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Орла, отмечал, что для проведения поединка между его сыном и Фергюсоном есть отличный вариант — Белоруссия.

«Какова вероятность того, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится 18 апреля? Я не могу ответить на этот вопрос точно. Но мы готовимся. Просто назовите город и место. Россия предлагала Казань, Екатеринбург, Москву. Хотели в Абу-Даби… Не знаю, что получится.

Можно ли рассматривать вариант с проведением боя в Белоруссии всерьез? Главе государства — Александру Лукашенко — огромное спасибо за предложение. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов»,

— приводил слова Нурмагомедова-старшего «СЭ».

Также примечательно, что после шокирующего объявления своего сына в соцсетях Абдулманап признался, что ему ничего неизвестно о срыве боя.

«Действительно ли поединок был отменен? Я не знаю, не могу сказать», — цитирует наставника ТАСС.

Стоит отметить, что незадолго до этого о потенциальной отмене боя высказывались даже… в пресс-службе Росавиации! Там рассказали, как Хабиб мог бы покинуть Россию ради боя с Фергюсоном в ближайшее время, несмотря на закрытие границ.

«Для того, чтобы вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой Хабиб намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США. Компании, которые совершают частные авиаперевозки, обычно знают, какие документы необходимо иметь пассажиру, чтобы не получилось так, что по прибытии его не пустят на границе.

Ограничений для бизнес-авиации на вылет из России сейчас нет. При наличии разрешения воздушное судно сможет вылететь в США. Однако есть ограничения на прилет, которые были утверждены в понедельник на заседании Оперативного штаба правительства России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Как итог, у Нурмагомедова могут возникнуть определенные проблемы с возвращением», — отмечали в Росавиации.

Что же касается претендента, то Фергюсон не унывает. Эль-Кукуй продолжает готовиться к UFC 249 (по сообщениям зарубежной прессы, на замену Хабибу уже готов выйти топовый легковес Джастин Гэтжи).

Накануне в американских СМИ даже появилось крайне интересное видео, на котором Тони «точит» локти о железный столб. Благодаря такому упражнению, которое американец делает на протяжении 15 минут, удары кровожадного бойца становятся еще ощутимее для оппонентов.

«18 апреля уже совсем близко, Хабиб! Мы знаем, что ты скрываешься в России. Запрет на перелеты не станет для меня преградой для того, чтобы надрать тебе зад, так что не надо оправданий. Тебе прислали множество мест… Выбери одно. Ты все еще моя сучка — мы достучимся до тебя, чтобы ты это понял! #ЗащищайИлиОсвобождай», — так представитель США через Twitter призывал Хабиба драться.

Throwback to the time I watched Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) elbow metal for 15 minutes. He said he did it to make his bones harder. March 2018, preparing to fight Khabib Nurmagomedov for the title. Some of the most memorable interview exchanges of my career that day. pic.twitter.com/XpKjIx7G2H — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) March 31, 2020

Напомним, что срывавшийся четыре (!) раза поединок звезд смешанных единоборств должен был изначально пройти в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Однако президент промоушена Дана Уайт с наибольшей вероятностью постарается уговорить Хабиба не сниматься с боя: для американского бизнесмена стало делом принципа свести в октагоне Нурмагомедова и Фергюсона. И сдаваться под напором обстоятельств Уайт пока не собирается.