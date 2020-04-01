«Власти о вас не думают»: фанаты бойкотируют чемпионат Белоруссии

Чемпионат Белоруссии по футболу, стартовавший только полмесяца назад и уже набравший огромную популярность по всему миру из-за отсутствия каких-либо альтернатив, тоже может в ближайшее время оказаться под угрозой.

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Любопытно, что причиной его приостановки или даже отмены могут стать не постановления правительства, направленные на борьбу с коронавирусом, как это происходило в других странах, а призывы болельщиков.

Радикальные фанаты клуба «Неман» из города Гродно распространили сообщение, в котором объявили о прекращении походов на матчи любимой команды из соображений безопасности. Болельщики выразили несогласие с официальной позицией властей по поводу того, что коронавирус не является настолько серьезной угрозой для населения, чтобы прерывать массовые мероприятия, вроде спортивных.

«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным фанатам страны.

Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды.

Это решение непростое, нам сложно оставить клуб без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких», — говорится в заявлении.

Также фанаты «Немана» обратились к Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) с требованием приостановить розыгрыш национального первенства.

«Мы также призываем АБФФ под руководством Владимира Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Берегите себя и своих близких!» — такими словами завершается обращение.

Вскоре этот призыв поддержали фанаты клуба «Шахтер» из Солигорска, разместившие аналогичное объявление на своей странице «ВКонтакте».

«Из-за сложившейся в стране ситуации ультрас «Шахтера» приостанавливают посещение домашних и выездных матчей команды до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не позволит вернуться на сектор.

К тому же призываем всех активных фанатов страны, а также обычных болельщиков — футбольных или хоккейных.

Из тысячи пришедших на стадион всего один может быть инфицирован, и именно тебе может фартануть с ним встретиться. Власть никогда о вас не подумает» —

написали фанаты, добавив хэштеги #оставайтесьдома и #курвавирус.

Напомним, в чемпионате Белоруссии прошли уже два тура, — и на них пускали болельщиков. Правда, лучшая посещаемость не превысила 3700 зрителей, а в подавляющем большинстве случаев не перевалила и за 1000, однако это количество все же тянет на довольно массовое мероприятие.

Продолжение матчей в Белоруссии уже раскритиковали в спортивной прессе различных стран, а недавно к этим заявлениям присоединилась и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), обеспокоенная здоровьем местных игроков.

«Честно говоря, уму непостижимо, как игры в белорусском футболе могут продолжаться,

— цитирует «Би-би-си» генерального секретаря FIFPro Йонаса Баер-Хоффманна. — Мы призываем руководство местного футбола принять те же меры предосторожности, которые действуют в лигах других стран.

Почему стандарты в Белоруссии должны так сильно отличаться от тех, что приняты за границей, думаю, никто не может объяснить. Весь здравый смысл говорит о том, что нужно принять такие же меры, и мы будем продвигать эту инициативу.

Да, в Белоруссии есть игроки, которые обеспокоены и просят о помощи».

Также в FIFPro заявили, что обратятся в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы те помогли убедить Белоруссию взять паузу в розыгрыше.

Тем временем глава местной федерации футбола Владимир Базанов в эфире «Беларусь 5» высказал свое мнение по этому вопросу.

«Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам. Самое главное, чтобы люди сами понимали — мыли руки, чаще антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион.

Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир», — заверил функционер.

Также Базанов ранее отмечал, что руководство АБФФ постоянно находится на связи с Минздравом и получает последние данные об эпидемиологической ситуации в стране, чтобы в случае «негативного всплеска» приостановить чемпионат.

«Думаю, если бы что-то было не так, нам бы из той же администрации президента сказали: «Ребята, вы ерундой не занимайтесь. Остановите». Нас бы поправили», — считает Базанов.