«Мы любим «Слуцк»: Запад увлекся белорусским футболом

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение в мире коронавируса достигло состояния пандемии, и в течение нескольких следующих дней были остановлены все футбольные лиги, а также еврокубки. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) перенесли на год юбилейный Евро-2020 и очередной Кубок Америки соответственно.

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Чуть дольше продержались, но тоже сдались чемпионаты Турции и Австралии, и только в Белоруссии футбольное первенство в элитном дивизионе стартовало, как и было запланировано, 19 марта.

Позиция главы государства Александра Лукашенко в отношении COVID-19 вполне однозначна и отличается от общепринятой: он не считает вирус реальной причиной менять уклад жизни. Не только свой, но и всей страны.

В общем, белорусский футбол неожиданно оказался в первый (и, видимо, в последний) раз в своей истории в центре всеобщего внимания. И, конечно, это не могло не привести к серьезному отклику зарубежных СМИ и болельщиков, привыкших, честно говоря, к зрелищу иного уровня.

«Все футбольные лиги в Европе закрылись из-за пандемии коронавируса, кроме одной: Высшей лиги Белоруссии. Когда властей спросили, почему, они ответили: «Почему нет?» — написала о ситуации The New York Times.

«Пока большая часть Европы находится в строгой изоляции — опустели целые города, а населению приказывают сидеть дома — часто под угрозой ареста, Белоруссия все еще не приняла никаких жестких мер. Хотя президент страны Александр Лукашенко, часто упоминаемый как последний диктатор Европы, посоветовал гражданам придерживаться социального дистанцирования и избегать многолюдных мест, он также предположил, что вирус — это «психоз». Позже Лукашенко предположил, что коронавирус стал частью «плана перевернуть все вверх дном» и назвал водку, сауну и работу на ферме потенциальными лекарствами от вируса», — говорится в продолжении статьи Рори Смита.

Кстати, это специальный корреспондент американского издания в Белоруссии, и он уже побывал в этом сезоне на футболе, отметив, что зрителей на трибунах по сравнению с предыдущим чемпионатом явно стало меньше.

Естественно, большой отклик старт чемпионата Белоруссии вызвал на Туманном Альбионе, где The Daily Mail опубликовала ироничный материал.

«Президент думает, что страна победит коронавирус, если люди будут ездить на тракторах, фанатов все еще пускают на матчи… Добро пожаловать в Белоруссию — единственную активную футбольную лигу в Европе», — так озаглавило свой материал издание.

«Казалось, в матчах было совсем немного социального дистанцирования, когда игроки боролись за мяч или защищались на угловых»,

— говорится в тексте статьи, где в конце все же была высказана надежда, что белорусский футбол продолжится, так как никакого другого сейчас нет.

Очень многие западные СМИ растиражировали интервью легенды белорусского футбола Александра Глеба, выступавшего также за немецкий «Штутгарт», английский «Арсенал» и испанскую «Барселону». Звездный в прошлом футболист, мягко говоря, находится в недоумении от отношения властей Белоруссии к угрозе.

Естественно, не остаются в стороне и фанаты футбола по всему миру. Например, зависший в Бразилии португальский трейдер Тиагу Перейра написал следующее:

«На карантине мой распорядок дня выглядит так: просыпаюсь в шесть утра, чтобы посмотреть матчи Австралийской лиги (еще до остановки турнира. — «Газета.Ru»). После завтрака включаю белорусский чемпионат по футболу, обедаю, тренируюсь… В общем, все расписано».

Иностранные ценители футбола в целом позитивно отзываются о новом для них чемпионате, максимально лояльно оценивая его уровень.

При этом они отметили, что большинство фаворитов потерпели поражения в первых турах, что вызвало отдельную порцию восторгов.

Любители футбола действительно по-настоящему благодарны чемпионату Белоруссии за то, что он существует и функционирует. И здесь речь идет именно о тех, кто тоскует без сражений на полях.

Но, конечно, наличие матчей в белорусском первенстве спасает и тех, кто играет на ставках, особенно пока в мае не начнется чемпионат Китая.

«Блин, меня начинает увлекать белорусская лига. Вперед, шахтеры! Болею за «Шахтер Солигорск» до смерти. Нет, на меня нисколько не повлияла выбранная ставка», — иронично написал в Twitter британский фанат «Сандерленда» с никнеймом Arleneisaboot.

Fuck it I'm getting involved in the Belarus Premier.



Haway the miners!!! Shakhter Soligorsk 'til I die.



Not at all influenced by bet choice. pic.twitter.com/7kC5rb8oEz — arleneisaboot (@arleneisaboot) March 28, 2020

В Австралии уже основали фан-сообщество белорусского клуба «Слуцк» из одноименного города. Англоязычных любителей футбола особенно веселит тот факт, что название команды на латинице («Slutsk») схоже со словом «slut», которое можно перевести как «девушка легкого поведения». У фан-клуба уже появился свой логотип:

close

Также у него есть группа в Facebook.

«Мы фанаты футбольного клуба «Слуцк» со всего мира. Мы начали вести эту группу в Аделаиде. Коронавирус осложнил жизнь всем любителям футбола, и мы благодарим Белорусскую высшую лигу и «Слуцк» за то, что они продолжают делать эту игру для фанатов из разных стран. Мы любим «Слуцк», — говорится в описании группы.

close https://www.facebook.com/groups/fkslutskworldwide/ https://www.facebook.com/groups/fkslutskworldwide/

В сообществе периодически появляются милые записи, вроде «Я только что узнал, что у нашего любимого «Слуцка» проблемы с финансами. Мы все должны скинуться и помочь им!»

Однако некоторые иностранные фанаты поддерживают и другие клубы. Например, «Ислочь».

«Белорусский футбол — единственный в мире, где матчи еще продолжаются. Я выбрал болеть за «Ислочь». В этом туре мы играем со «Смолевичами», ненавидим этих ублюдков!» — написал пользователь Tony Edge. Этот твит собрал уже больше 57 тысяч лайков.

Belarus footy is the only one in the world still going. The team I've adopted is FK Islo we've got Smolevichi at the weekend and we hate them bastards — tony edge (@edgyt10) March 27, 2020

Также иностранцы создают большое количество шуток о пренебрежительном отношении к коронавирусу в Белоруссии. Например, на одном из мемов полиция обращается к прогуливающейся по улице женщине: «Немедленно иди домой! А то пропустишь матч Высшей лиги».

"Go home, you're missing the Belarus Premier League." pic.twitter.com/a1qamhSzpK — Differently Dave (@GoldenVision90) March 28, 2020

В общем, пока что белорусский футбол является для зарубежных фанатов скорее источником шуток, чем серьезным увлечением. Тем не менее местные клубы могут насладиться хотя бы временной популярностью и зарядиться позитивом. «Слуцк», например, создал аккаунт в Facebook для общения со своими новыми болельщиками, которые уже пишут в комментариях похвалу в адрес главного тренера — «Король Павлов», «Мы верим в Павлова» (In Pavlov we trust).