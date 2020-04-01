«Федерация нищая»: ветераны биатлона подняли бунт

В российском биатлоне назревает революция. Ряд ветеранов, чемпионов Олимпийских игр, тренеров и представителей судейского корпуса страны призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) добровольно сложить свои полномочия, оставшись при этом только членом правления организации.

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«По нашему мнению, доверия биатлонной семьи вы не оправдали! За два года, в течение которых вы возглавляете Союз биатлонистов России, не только не были выполнены обещания, которые вы декларировали в своей программной речи на отчетно-выборной конференции, но и усугубились старые проблемы, для решения которых вы избирались на высокий пост», — говорится в тексте письма, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

В качестве пояснения авторы призыва подробно обосновали проблемы, которые остро стоят на повестке дня в СБР. Среди них:

1) отсутствие постоянного серьезного финансирования, за время правления Драчева финансовая ситуация стала, по мнению подписавшихся, «критичной»;

2) невосстановленный статус федерации в Международном союзе биатлонистов (IBU) и последующее лишение представительства во всех комитетах и комиссиях;

3) кадровые и административные ошибки («неблагополучные» отношения с Минспорта, Олимпийский комитетом России и регионами);

«В итоге Россия, обладая несравнимо большими на фоне стран-соперников спортивными кадрами, не в состоянии даже частично реализовать этот потенциал. Внутри национальной команды регулярно возникают конфликты, которые практически всегда выплескиваются наружу.

Если не предпринять грамотные и решительные шаги прямо сейчас, Олимпиада-2022 мало чем будет отличаться от Игр-2018, где наша команда выступила «для галочки», — сказано в обращении.

Резюмируя все изложенное, подписавшиеся пришли к мнению, что Драчев не справляется с рабой в СБР из-за загруженности в Госдуме. Напомним, что в 2016 году трехкратный чемпион мира был избран депутатом Государственной Думы VII созыва от партии «Единая Россия». В частности, он выступил соавтором пяти законодательных инициатив и поправок к различным проектам федеральных законов.

«Решившись на такой шаг, вы не только не утратите авторитета в биатлонной семье, но, напротив, укрепите его. Оставив пост президента СБР, вы сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона», — гласит письмо.

Что касается тех, кто коллективно выступил за отставку Драчева, то всего в списке значатся 24 человека, включая заслуженного тренера Александра Касперовича, двукратного олимпийского чемпиона и главы Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева, а также четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Однако здесь не все так просто. Например, в письме также присутствует подпись двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий, представляющей Новосибирск. Тем не менее комментатор Дмитрий Губерниев после публикации обращения сообщил, что она его не подписывала. «Очень вовремя, уважаемые ветераны и тренеры биатлона! В тот момент, когда страна борется за жизни людей, назрел бунт! Сейчас всем плевать на биатлон, нам выжить надо!» — написал журналист.

Позднее прославленная спортсменка это подтвердила, заявив, что не знает, кто является автором призывы к отставке Драчева.

По ее мнению, в письме могут быть подписи и других людей, которые его не подписывали.

«Хочется понять, кто написал и выложил это письмо. Я его не подписывала. Мне его прислали, но я не отвечала. Думаю, не я одна такая, надо весь список обзвонить, узнать у них. Я солидарна со многими спортсменами, олимпийскими чемпионами, руководителями, которые говорят, что сейчас надо подождать и после спада пандемии собраться и высказаться, глядя друг другу глаза в глаза, а не за спиной и через письма», — считает Богалий.

Однако некоторые подписанты все же объяснили, почему поддерживают возможную отставку Драчева. По словам Васильева, действующий глава организации «не понимает, как все устроено», поскольку сразу после завершения карьеры занял высокую должность, не пройдя тем самым все стадии управленца. Касперович в свою очередь отметил негативное отношение к некоторым спортсменами — Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Дмитрию Малышко. А Тихонов заявил, что Драчев «ничего не сделал на своем посту».

«Если он говорит, что не собирается уходить, то сильно ошибается, потому что не понимает, что ему предъявят на конференции. Поэтому ему надо по-хорошему покинуть пост главы СБР.

Федерация просто нищая. Все регионы поддерживают нас в нашем письме, ни один здравомыслящий человек не скажет иначе», — добавил Тихонов.

Что касается самого Драчева, то он уже сообщил, что пока не успел ознакомиться с содержанием письма. Чиновник отметил, что сейчас вопрос его возможной отставки не является первоочередным из-за всемирной пандемии коронавируса, который фактически парализовал весь спорт. Накануне, напомним, стало известно, что сборная России по биатлону столкнулась с серьезными проблемами при подготовке к сезону.

Атлеты не только не могут тренироваться централизованно, но и лишены возможности готовиться индивидуально, поскольку закрыты все базы и доступ к оружию.

«В нынешней ситуации вообще, на мой взгляд, рассматривать это письмо крайне неверно. Хотя бы потому, что непонятно, как будет развиваться весь спорт, и до какого момента мы вообще будем сидеть на карантине», — завил глава СБР.

Так или иначе, в СБР, как сообщил Васильев, готовы к радикальным мерам, если Драчев не согласится уйти добровольно. В этом случае будет созвана внеочередная конференция, на которой члены организации объявят президенту вотум недоверия.