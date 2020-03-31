«Мир снова поменялся»: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Срыв боя

30 марта российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил, что его бой против Тони Фергюсона, вероятнее всего, не состоится. Главной причиной к срыву поединка стала невозможность бойца вылететь в США, поскольку с 27 марта правительство России закрыло авиасообщение с другими странами в целях борьбы с распространением коронавируса. В своем обращении Хабиб заявил, что находится в Дагестане, куда не так давно вернулся из Калифорнии.

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«Сейчас до меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Фергюсона», — сказал чемпион.

В Штатах, к слову, действует запрет на пересечение границы иностранцами из Европы, кроме жителей Великобритании, как минимум до 12 апреля.

Изначально супербой Хабиба и Фергюсона должен был состояться 18 апреля в Бруклине, а затем в Лас-Вагасе. Оба варианта пришлось отбросить из-за чрезвычайного режима в США в связи с коронавирусом, поскольку большинство губернаторов ввели жесткие меры безопасности в своих штатах. Но президент UFC Дана Уайт сообщил, что не собирается переносить ивент и ищет новое место локации. Он же публично исключил вариант с США, к которому позднее вернулся.

Нурмагомедов утверждает: промоушен его заверил, что турнир пройдет за океаном.

«Прилетел в Россию, посоветовавшись с UFC. Мне было сказано, что бой на 99% состоится в Абу-Даби. И точно состоится по другую от США сторону океана. Теперь я не могу улететь на бой, но я готовлюсь», — уточнил боец.

Так или иначе, но в версию Хабиба поверили не все.

Угрозы

Настоящий переполох начался после того, как журналист Александр Лютиков опубликовал информацию, что из России все же можно вылететь в Нью-Йорк несколькими рейсами — 31 марта и 2 апреля. Эти данные ему якобы подтвердили в компании «Аэрофлот», однако не уточнив, как именно будет осуществляться перелет в условиях карантина.

«Ну и очень странный момент: Хабиб говорит, что полетел в Абу-Даби 19 или 20 марта. Но этот полет был абсолютно бессмысленным, поскольку еще 17 марта было объявлено о том, что в Абу-Даби с 19 марта перестанут пускать иностранцев», — добавил он.

В среде болельщиков тут же подхватили идею с тем, что Нурмагомедов намеренно пытается сорвать бой из-за нежелания драться с Фергюсоном. В истории, напомним, их поединок срывался уже четырежды, за что его прозвали проклятым.

А спустя несколько часов Лютиков в Instagram написал, что ему поступили угрозы от человека, который ранее представлялся «двоюродным братом» Хабиба.

«Ты создан для того, чтобы пресмыкаться перед нами и заслужить нашего снисхождения. Чтоб на тебя обратили внимание, дали тебе интервью или в голову».

Замечательное описание сути журналистики от человека, который чуть больше года назад звонил мне и представлялся двоюродным братом одного из величайших бойцов UFC», — рассказал журналист.

Рейсы же в Нью-Йорк, о которых говорил Лютиков, если и были, то уже пропали с сайта авиакомпании.

Впрочем, в проблему невозможности вылететь в Штаты не поверил и бывший боец UFC Олег Тактаров. Так, по его словам, пересечь границу можно на частном самолете, задействовав для этого президента России Владимира Путина, который еще после боя Хабиба с Конором Макгрегором дал тому телефон, на который он может обращаться в любых проблемных ситуациях. Это еще один аргумент, на который ссылаются те, у кого веры к словам Нурмагомедова нет.

«Я не хочу особо обсуждать эту тему, потому что некоторые люди ждут резких высказываний, чтобы все это мусолить и обсуждать, но у Хабиба полно фанатов и поддержки среди бизнесменов, он в конце концов может попросить президента, чтобы его на время выпустили из России», — цитирует Тактарова Sport24.

Представители чемпиона и члены его команды пока отказываются публично комментировать сложившуюся ситуацию. Кроме Ислама Махачева. Он первым отреагировал на шумиху вокруг «слива Хабиба», написав в Instagram следующее: «Кто-то говорит, что можно вылететь из России, используя связи какие-то. У кого есть связи приземлиться в Америке — тоже помогите».

То есть в кругу Нурмагомедова, что очевидно, настаивают на невозможности улететь.

Что дальше

Еще один важный вопрос — куда Хабиб конкретно должен лететь. UFC до сих пор не объявил новую локацию турнира, достоверно неизвестно и то, будут ли это Штаты. Однако, судя по последним заявлениям Уайта, планируется сделать ивент именно там. Это означает, что если Нурмагомедов не сможет покинуть Россию, то ему на замену будут подыскивать бойца, который базируется именно в США. У Фергюсона никаких проблем с местоположением нет — он тренируется во Флориде.

По данным журналиста Ариэля Хэльвани, промоушен предложил Эль Кукую в качестве нового оппонента Джастина Гэтжи, видевшегося в сложившихся обстоятельствах наиболее интересным вариантом. «Однако пока этот бой не согласован», — уточнил репортер.

На замену Хабибу вызвался выйти и Дастин Порье, которого россиянин побеждал в предыдущем титульнике. Он также находится в Штатах и не имеет ограничений в передвижении. «Я продолжаю правильно питаться и совершать пробежки по утрам. Я планирую продолжить тренировки в Луизиане, пусть это и не является для меня приоритетом. Жду, что будет дальше», — приводит слова Порье MMAFighting.

Тем не менее существует и такой вариант развития событий, если Фергюсон откажется от боя. Это сохранит возможность встретиться с Нурмагомедовым, например, через несколько месяцев или тогда, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется. В этом случае главный поединок на UFC 249 должен быть заменен встречей других топовых бойцов.

Так, вызвался спасти турнир экс-чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли, который может подраться с Колби Ковингтоном. Сообщил о том, что он свободен, и обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль, желающий боя с чемпионом Камару Усманом.

Эти варианты, так или иначе, маловероятны. Но UFC намерен продолжить работу, чтобы спасти турнир.

«Все, над чем работали я и моя команда, теперь полностью развалилось. Это на самом деле произошло снова. Сегодня я проснулся и узнал, что Хабиб Нурмагомедов в России, и они запретили все авиасообщение.

Сегодня я проснулся, и весь мир снова поменялся. Так что мы начнем все с чистого листа. Прямо сейчас мы решаем этот вопрос. Мои люди над этим работают. Послушайте, я абсолютно непреклонен. И если я сказал, что бои будут продолжаться, то они будут продолжаться», — заверил Уайт.