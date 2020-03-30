В разгар пандемии: Кушиташвили выпустили из СИЗО

В деле российского боксера Георгия Кушиташвили, арестованного за хранение наркотиков и оказание сопротивления росгвардейцам при задержании, произошел неожиданный поворот.

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Второй Западный окружной военный суд решил изменить ему меру пресечения и выпустить спортсмена из следственного изолятора «Медведь», где он находился с февраля. Теперь атлет будет помещен под домашний арест.

«Суд изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Кушиташвили и продлил ее на срок до 1 мая», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда.

Напомним, двукратного чемпиона России, который являлся одним из главных кандидатов на поездку в Токио на летние Олимпийские игры, задержали сотрудники Росгвардии ночью 2 февраля.

Тогда боксер зашел в один из домов на Фрунзенской набережной вместе со своим другом из национальной сборной Овиком Оганнисяном, чтобы, по версии следствия, забрать наркотики из «закладки».

Стражи порядка направились вслед за молодыми людьми и провели задержание, в ходе которого Кушиташвили оказал им сопротивление, у одного из росгвардейцев оказался разбит нос.

Адвокат боксера Александр Дегтерев представил в суде свою версию происшествия, согласно которой спортсмен лишь заезжал за какими-то знакомыми, чтобы вместе отправиться отдыхать дальше, и не искал никаких наркотиков.

«Далее через несколько минут в подъезде появляются сотрудники Росгвардии. Освещение не позволяло сразу определить, кто подошел.

Если Оганнисян сразу остановился, то в отношении Кушиташвили сотрудник полиции тут же произвел прием задержания, при этом не предъявив служебное удостоверение и не обозначив четкие требования»,

— приводит слова юриста портал BFM.

Дегтерев также настаивает на том, что его клиент в ответ не атаковал росгвардейца, а лишь резко увернулся благодаря своим боксерским навыкам, и представитель правоохранительных органов якобы влетел в стену по инерции, повредив нос.

Как бы там ни было, вскоре после инцидента Оганнисяна отпустили без предъявления обвинений, а Кушиташвили арестовали. Оказалось, что росгвардейцы обнаружили у него 0,61 грамма кокаина, что считается крупным размером. Кроме того, позднее в суде прокурор заявила, что кокаин нашли и в анализах атлета:

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования, согласно которым в моче Кушиташвили обнаружены следы кокаина».

Также гособвинитель сообщила, что на руке у спортсмена был найден след от укола.

Адвокат Кушиташвили отрицал все обвинения и предполагал, что наркотики попали в организм подзащитного без его ведома.

«Как вариант, наркотики могли появиться с каким-то напитком. Кто-то его угостил, где-то он его взял, кто-то в клубе ему дал, в ОВД угостил», — заявлял Дегтерев.

Однако предположения адвоката не помогли облегчить судьбу Кушиташвили, которому были предъявлены обвинения по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») и части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса России.

Учитывая, что по совокупности эти статьи тянут на десять лет заключения, Кушиташвили оставили в СИЗО до вынесения окончательного приговора, несмотря на то что защита ходатайствовала о домашнем аресте или подписке по невыезде. Не помогла и последовавшая апелляция, к которой адвокат приобщил справку о наличии у спортсмена хронического доуденита (заболевание кишки) и положительную характеристику от боксерского клуба, в котором он занимался.

Однако в конце марта суд неожиданно изменил свое мнение и отпустил боксера домой. В чем же причина?

Возможно, дело в пандемии коронавируса, которая продолжает влиять на все сферы жизни общества. Известно, что в настоящее время в некоторых странах выпускают из тюрем заключенных, совершивших мелкие преступления, чтобы не держать большое количество людей в одном месте и не способствовать распространению среди них инфекции. Более того, из-за пандемии во многих колониях были сокращены или запрещены встречи с родными и адвокатами, что спровоцировало бунты в местах заключения по всему миру.

В итоге в Германии решили выпустить тех, чей срок заключения не превышает 18 месяцев, и тех, кто должен был освободиться до июля 2020 года, что составило около 1 тысячи. В США часть арестантов переводят под домашний арест: например, власти округа Лос-Анджелес отпустили около 1,7 тысячи человек, что разгрузило местные тюрьмы на 10%. Абсолютным же рекордсменом по амнистии является Иран: там на свободу вышли уже 70 тысяч человек.

Вероятно, Кушиташвили тоже мог попасть под такую политику, однако его адвокат Дегтерев уверен, что дело не в этом. По его мнению, суд на этот раз учел данные о личности спортсмена.

«Георгий является публичной личностью, никогда не был связан с криминалом и не имеет желания и возможности воздействовать на следствие и свидетелей, положительно характеризуется. С учетом сложившейся обстановки суд поставил доводы защиты выше доводов следствия», — подчеркнул адвокат.