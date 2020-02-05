«Предлагал вправить нос»: Кушиташвили обжаловал арест

Вместо Олимпиады — СИЗО

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, который являлся одним из главных кандидатов на участие в летних Олимпийских играх в Токио, в данный момент находится в московском СИЗО «Медведь», куда его перевели из изолятора временного содержания.

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Причиной перевода стало решение суда об аресте до 1 апреля, что с большой долей вероятности означает, что спортсмену предстоит провести еще много времени в заключении.

Кушиташвили и его адвокат Александр Дегтерев не согласились с этим постановлением и 5 февраля подали жалобу. В случае успеха апелляции спортсмену могут изменить меру пресечения и на время следствия поместить его, например, под домашний арест.

Однако пока что он находится в СИЗО, и срок пребывания там может продлеваться до тех пор, пока не будет вынесен приговор, — именно так происходило с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, чье дело о драке в центре Москвы суд рассматривал с октября по май.

Ситуация боксера еще сложнее — его подозревают в попытке забрать кокаин из «закладки» в одном из домов на Фрунзенской и в сопротивлении росгвардейцам при задержании.

Теперь ему предъявляют обвинения по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») и части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса России. В совокупности боксер может получить до десяти лет заключения в колонии.

Федерация бокса России (ФБР) уже заявила, что поможет одному из своих лидеров с поиском адвокатов и оплатой их услуг.

«Все это будет длиться не один день. Мы будем помогать Кушиташвили, в том числе и с адвокатами», — приводит ТАСС слова генерального секретаря организации Умара Кремлева.

При этом из сборной России спортсмена уже исключили, видимо, полагая, что до окончания отбора на Игры он вряд ли освободится. Кремлев же назвал эту меру наказанием за то, что Кушиташвили вообще попал в подозрительную ситуацию, даже если его вина не будет доказана.

Сам спортсмен полностью уверен в своей невиновности и внешне кажется довольно спокойным. Перед первым заседанием суда, по итогам которого было вынесено решение об его аресте, Кушиташвили заявил, что никогда в жизни не употреблял наркотики.

Уже оказавшись в СИЗО, он сообщил, что при попытке задержать его росгвардеец якобы случайно ударился и сам сломал себе нос, а он даже предлагал вправить его обратно.

«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», — цитировал Кишуташвили RT.

По поводу условий за решеткой спортсмен не стал жаловаться, отметив, что еда его устраивает, а возможное отсутствие телевизора не пугает, поскольку он не смотрит его уже много лет.

«Сейчас я читаю «Двенадцать стульев», — отметил задержанный.

Единственное, по поводу чего Кушиташвили выразил беспокойство, — это условия для поддержания спортивной формы. В СИЗО есть комнаты с тренажерами, и боксер выразил надежду на то, что ему позволят их посещать.

По мнению члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Любови Волковой, спортсмен сильно недооценивает серьезность своей ситуации.

«Он пребывает в веселом расположении духа и выражает уверенность, что его скоро отпустят, на чем она основана — мне неясно. Видимо, он не совсем понимает, чем именно это может ему грозить»,

— цитирует Волкову ТАСС.

Напоследок правозащитница отметила, что условия содержания боксера будут достойными:

«При мне начальник СИЗО дал распоряжение выделить Кушиташвили отремонтированную камеру, рассчитанную на двух человек. У него там будут максимально хорошие условия, предусмотренные действующим законом и режимом содержания. В том числе у него должен быть телевизор».

«Это не спорт. Это мафия. Ради денег готовы на все»

Мать спортсмена Эка Кушиташвили, проживающая в поселке Бичура Республики Бурятия, предполагает, что сына могли подставить ради того, чтобы он освободил квоту на Олимпиаде-2020 для кого-то другого.

«Два года назад, когда был чемпионат Европы в Киеве, его сняли с поезда в Харькове. Украина не пустила его, потому что он участвовал в соревнованиях в Крыму. На Олимпиаде 2016 года Гошу тоже «убрали», несмотря на то что он был кандидатом. Это же большие деньги. И теперь снова перед Олимпиадой... Мой сын всего добился сам, без помощи и связей», — цитирует мать спортсмена местный портал Infpol.

По словам женщины, даже находясь в отпуске в своей деревне, ее сын соблюдал спортивную диету, держал вес и боялся лишний раз принять какие-либо лекарства, чтобы в организм случайно не попало запрещенное вещество.

Поиск кокаина в «закладке» за день до отъезда на третьи сборы национальной команды и незадолго до квалификационного отбора на Игры никак не вяжется с привычным поведением Кушиташвили, считает его мать.

«У него, как и у любого спортсмена, часто случаются растяжения, болят суставы. Сколько раз я предлагала ему простое обезболивающее, но он никогда не соглашался принимать. Боялся даже капли для глаз использовать, долго изучал состав. Спортсмены ведь постоянно сдают анализы, и малейшее отклонение могло быть чревато», — отметила Эка.

Эка Кушиташвили также предположила, что ее сына якобы пытались устранить из спорта покровители другого «боксера из Чечни».

«Это уже не просто спорт. Это мафия. Это криминал. Ради денег, наверное, могут все сделать», — подытожила Эка.

Напомним, генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев сообщил, что первым номером сборной является чеченский спортсмен Имам Хатаев.

«Кушиташвили теперь — мимо Олимпиады, но у нас другой первый номер — Хатаев», — приводил слова Кремлева РИА «Новости».

Чеченец уже отреагировал на обвинения в свою сторону в Instragram.

«Я самый простой парень из села, который сам с помощью Всевышнего Аллаха добивается всего! Я очень сожалею, что с Гошей произошло так, и буду рад видеть его в сборной, в строю! Мы друзья, несмотря на то, что мы много раз боксировали, и останемся друзьями всегда! Дай Аллах, Гоша выйдет, и чтобы у него все было хорошо!» — написал Хатаев.

Версию о «подставе» Кушиташвили ради квоты на Олимпиаде не поддержал его бывший тренер Георгия Бато Батуев.

«Чеченский спортсмен Хатаев, про которого сейчас многие говорят, является первым номером в сборной. Именно он претендует на попадание в Олимпиаду. Гоша шел вторым.

Я думаю, что подстава произошла от силовиков. Возможно, они хотели развести ребят на деньги», — цитирует наставника «МК» в Бурятии.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова попросила главу следственного комитета России Александра Бастрыкина лично проследить за расследованием уголовного дела против Кушиташвили.

«Противоречивые сообщения по этому делу — «боксер еженедельно сдавал биохимические анализы», «спортсмен не был замечен в нарушении спортивного режима», «росгвардеец поскользнулся и ударился носом о перила лестницы» — вызывают у общества обоснованные подозрения в причастности земляка к инкриминируемым преступлениям», — указала бурятский омбудсмен.