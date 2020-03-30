Потеряли миллионы: удержит ли «Барселона» Месси

Новые реалии

Коронавирус в этом году победил спорт. Пандемия остановила практически все соревнования, и футбол в этом плане пострадал чуть ли не больше всех. Особенно это касается Европы, где крутятся самые большие теледеньги. Их-то в первую очередь и недополучат клубы.

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Впрочем, в странах ЕС существенный процент дохода команд составляет и прибыль в дни матчей, получаемая не только с продажи билетов и абонементов, но и с торговли атрибутикой, питанием и, конечно же, алкогольными напитками.

В общем, COVID-19 уже нанес ощутимый удар по индустрии. Так, например, испанская «Барселона», которая должна пострадать больше других клубов, потеряет порядка 100 млн евро.

Если бы 30 марта игроки не объявили, что они согласны на понижение своих окладов на время простоя на 70%, сине-гранатовых ждал бы финансовый коллапс, а так клубу удастся сэкономить аж 106 млн евро, и к тому же не пострадает штат персонала. Сотрудники «Барсы», в том числе и благодаря дополнительным отчислениям игроков, смогут сохранить свои зарплаты на стопроцентном уровне.

Довольно интересный отчет опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES). Согласно нему, игроки в среднем подешевеют на 28%, если сезон не возобновится до конца первого месяца лета.

Ну а для определенных футболистов падение стоимости будет еще сильнее, так как она зависит в том числе от возраста, продолжительности действия договора и последних выступлений.

Сложившаяся ситуация может повлиять на трансферный рынок уже в 2020 году, а летом 2021-го сказаться на нем еще сильнее, ведь у многих звезд именно тогда истекут контракты.

Например, настанет время для решения контрактных вопросов таких звезд, как Лионель Месси, Серхио Рамос, Лука Модрич, Поль Погба, Луис Суарес, Диего Коста, Иван Ракитич... И это, конечно, далеко не полный список.

Перестройка «Барселоны»

Впрочем, в каждом отдельном случае речь идет о разной ситуации. Например, Ракитич с вероятностью, близкой к 100%, покинет «Барселону» этим летом. Собственно, клуб еще перед нынешним сезоном хотел избавиться от полузащитника с большой зарплатой, но тогда категорическую позицию занял сам хорват.

Впрочем, сейчас он уже не является игроком стартового состава «Барсы» и сам не прочь уйти. Интерес к Ивану Ракитичу из разных национальных лиг достаточно велик, но футболист не планирует покидать Испанию, где его семья уже привыкла к жизненному укладу, и, видимо, вернется в «Севилью», откуда и переходил в «Барселону».

Но в любом случае 32-летнему хавбеку не стоит рассчитывать на те же условия, что у него есть в Каталонии, где он получает 8 млн евро.

Сложная ситуация и с контрактом Суареса. Уругваец получает космические 17 млн евро и отрабатывает их сполна, являясь идеальным наконечником атак «Барселоны». Например, в нынешнем сезоне он забил 11 мячей и сделал семь голевых передач в 17 матчах Примеры.

Вот только уругваец травматичен, и к тому же ему уже 33 года. Вообще-то «Барселона» еще год назад озаботилась поиском замены ему и теперь имеет конкретный вариант в лице аргентинца Лаутаро Мартинеса из миланского «Интера».

Правда, заплатить за него придется всю сумму отступных, а она, надо сказать, по нынешним временам кусается: 111 млн евро.

Если Мартинес будет куплен, то вряд ли контракт с Суаресом будет продлеваться, даже несмотря на его дружбу и отличную командную химию с Лионелем Месси. Но даже если все сложится так, что новый договор уругвайцу предложат, больше чем на 8-10 млн ему рассчитывать не стоит, и коронавирус тоже имеет к этому отношение.

Кстати, на самом Месси коронавирусный кризис отразится вряд ли. В данный момент его оклад равен 22,8 млн евро, и снижен он будет только в том случае, если так решит сам футболист.

Для «Барсы» продление соглашения со своим капитаном и безоговорочным лидером является обязательным и непременным условием, и — кто бы ни был в этот момент во главе клуба — руководство сделает для этого все необходимое.

Ну и надо отметить, что сам Месси свои деньги вполне отрабатывает на поле, оставаясь человеком, оказывающим ключевое влияние на результат матчей, и вытаскивая команду, даже когда она не показывает качественного футбола.

Стабильность «Реала»

В весьма интересной ситуации окажется мадридский «Реал», ведь и Рамос, и Модрич — игроки возрастные, а зарплаты у них очень приличные. Капитан «королевского клуба» получает 11,5 млн евро в год, а хорватский обладатель «Золотого мяча»-2018 — всего на миллион меньше.

На «сливочных», чье положение довольно стабильно, даже несмотря на ситуацию в мире, пандемия влияет не так сильно, как на их главного конкурента. «Королевский клуб» даже объявил, что не планирует сокращать зарплаты на время приостановки сезона.

При этом ситуация с Модричем в принципе на данный момент непонятна. Если он и останется в «Реале», то точно на значительно меньшей зарплате, но вполне вероятно, что доигрывать 35-летний хорват будет в очень настойчиво интересующемся им миланском «Интере».

Рамос — другое дело. Несмотря на сложный характер капитана, президент «Реала» Флорентино Перес вряд ли решится расстаться с ним, тем более что центральный защитник до сих пор в полном порядке.

И, кстати, штатный пенальтист команды вполне может рассчитывать и на сохранение имеющихся у него условий. Вот только «Реал» вряд ли будет тянуть до следующего лета и наверняка продлит контракты по ходу следующего сезона.

Звезды и простые

Что касается других клубов и звезд, то каждый случай индивидуален. Те же Погба и Диего Коста являются отличным контрастным примером.

На французского хавбека «Манчестер Юнайтед» большой спрос. Его хочет сохранить у себя английский клуб, а «Реал» с итальянским «Ювентусом» ищут возможность ангажировать звезду.

В этой ситуации агент футболиста Мино Райола может потирать руки в предвкушении — он все равно выжмет для своего клиента максимально приятные условия, и сам в накладе никак не останется.

А вот возрастной нападающий мадридского «Атлетико» со всей своей историей травм вынужден будет идти на существенное сокращение оклада, если хочет остаться в своем любимом клубе.

Вот и получается, что в случае Погба коронавирус не имеет значения, а у Диего Косты играет свою роль, но она все же второстепенна.

Другое дело, что в данном материале мы рассматривали суперзвезд, чье значение выше любых обстоятельств. А вот на «обычных» игроках финансовые проблемы клубов отразятся абсолютно точно, так что коронавирусу они спасибо не скажут: прямо сейчас он лишает их практики, а в перспективе ухудшит благосостояние.