Сезон сократят: как УЕФА спасет футбол от коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность завершения текущего сезона всех чемпионатов европейских стран в августе 2020 года. Организация также намерена сократить следующий сезон, информирует The Times.

Для проработки данного сценария уже подключена чрезвычайная рабочая группа УЕФА. Она занимается реструктуризацией календаря в связи с пандемией коронавируса, которая в настоящий момент бушует по всему миру. Завершение сезона в августе, по мнению специалистов организации, поможет минимизировать воздействие COVID-19 на европейский футбол.

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К слову, о выходе из кризисной ситуации высказался президент УЕФА Александер Чеферин. Он заявил, что на данный момент УЕФА все еще рассчитывает возобновить сезон-2019/2020 в середине мая — начале июня.

«Никто не знает, когда все это закончится. Конечно, у нас есть планы А, B и C. Мы контактируем с представителями лиг и с клубами. Теперь остается только ждать... Пока сложно сказать, как будут проходить матчи после возобновления сезона — со зрителями или без. В любом случае, было бы лучше завершить турниры», — цитировало чиновника издание La Repubblica.

Безусловно, спасение решающего отрезка сезона (пускай и без зрителей на трибунах) — это правильное решение. Аннулирование результатов (с последующим лишением идущих в руки титулов футболистов «Зенита» в чемпионате России, «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге (АПЛ), а также «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» в Германии и во Франции соответственно) может сильно ударить не только по спортивной составляющей, но и по болельщикам. Например, поклонники «красных» ждали золота чемпионата Англии с далекого 1990 года.

Не забываем о рекламных соглашениях и ТВ-контрактах: прекращение сезона приведет к большим финансовым потерям клубов, и так столкнувшихся с серьезными проблемами из-за коронавируса (даже «Баварии», одному из самых обеспеченных грандов мира, пришлось пойти на сокращение зарплаты футболистам).

Но, так или иначе, во главе угла обязательно должно стоять здоровье спортсменов, болельщиков и всех причастных к спорту №1. С начала изоляции большинстве стран мира прошло уже немало времени, а пандемия никак не идет на спад. Ускоряется рост числа заболевших, и, что самое страшное, умерших (по данным на 30 марта, заразились более 735 тыс. человек, из которых почти 156 тыс. уже выздоровели, а 34 тыс. умерли). Безусловно, если коронавирус не ослабит хватку и летом, УЕФА придется прибегнуть к худшему из вариантов — началу нового сезона с признанием предыдущего недействительным.

Но куда страшнее звучат прогнозы экспертов относительно будущего футбола. Так, профессор Йонас Шмидт-Шаназит отметил, что на ближайшее время спортивным чиновникам даже не стоит мечтать о возвращении массовых спортивных мероприятий.

«Профессиональный футбол в 2020 году? Думаю, вы можете с ним попрощаться. Крайне нереалистично предполагать, что этот сезон можно завершить. Обратите внимание, какова ситуация в Европе и с чем еще предстоит столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет значить, что матчи можно снова проводить. Потому что, разумеется, возобновление сезона только значительно усугубит ситуацию. Значительно усугубит: это значит, что мы говорим о сроках не раньше следующего года.

Даже проведение матчей без зрителей заставит людей собираться вместе, чтобы смотреть футбол на ТВ. Сейчас полно вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце», — цитировало ndr.de специалиста.

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Напомним, что в настоящий момент все профессиональные лиги континента, кроме первенства Белоруссии, поставлены на паузу. Также были перенесены на неопределенный срок финалы еврокубков: новые даты проведения решающих матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы пока неизвестны.

Чемпионат Европы — 2020 был передвинут на лето следующего года.