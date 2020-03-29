«Лютый позор спорта»: кто не соблюдает карантин в России

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам относительно ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 в стране. В ходе выступления глава государства озвучил ряд проблем, возникших у россиян из-за вируса, а также меры по их решению. Помимо этого Путин объявил и неделю с 28 марта по 5 марта официально нерабочей (за исключением некоторых видов деятельности).

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Ожидалось, что данная мера побудит граждан в максимальной степени использовать эту возможность и остаться дома, выходя на улицу лишь при необходимости. Однако ситуация оказалась несколько иной: многие россияне решили использовать выходные как праздничные и отправились в парки и иные общественные места. Это ожидаемо вызвало острую реакцию со стороны других людей, которые прислушались к рекомендациям не покидать дом.

«Проехал на машине по прекрасной Сходне, на улице праздник, толпы мам с детьми, коллективные гуляния и пикники! Люди, вы совсем охренели? Что вы делаете? Нам нужен карантин! Полный и тотальный! В Москве почти 40% пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет. Больше гуляний, больше шашлыков, больше смертей! Кстати, если московским и подмосковным властям нужен громкий и убедительный голос, чтобы послать всех в дом, я готов», — возмущался известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

На это по-своему отреагировала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова, мать биатлонистки женской сборной России Кристины Резцовой, которая выразила мнение, что «нет гарантии, что к лету 2021 года какой-нибудь очередной вирус не придумают», и выступила против каких-либо мер по отношению к борьбе с распространением COVID-19.

«Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно.

Давайте честно — никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг. Начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие дебилы. Анфиса Резцова — лютый позор советского и российского спорта. Считаю, что на фоне тяжелой ситуации в стране за такие высказывания Резцова должна быть привлечена к ответственности. Почетный гражданин Химок Анфиса Резцова, когда-то мой кумир, я вас презираю», — отреагировал на заявление олимпийской чемпионки Губерниев.

Данный эпизод, конечно же, оказался не единственным. Например, российский боец ММА Сергей Харитонов также признался, что не соблюдает карантин и без проблем тренируется на уличных и парковых тренажерах в момент, пока тренажерные залы закрыты.

«Да какие домашние условия? Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно»,

— цитирует Харитонова РИА «Новости».

Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус «полнейшей чушью» и утверждал, что «от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает». Сам спортсмен не отказался от похода в ресторан, где вместе с семье отметил юбилей (18 марта ему исполнилось 40 лет).

После празднований жена Ягудина, Татьяна Тотьмянина отправилась на отдых с двумя детьми: 10-летней Лизой и 4-летней Мишель. Улетела семья в Таиланд. К тому моменту Россия начала активно ограничивать авиасообщения с другими странами. В Таиланде, к слову, количество инфицированных COVID-19 превышает 1,3 тысячи человек. Опубликовав фото с отпуска, Тотьмянина столкнулась с волной критики со стороны своих подписчиков.

«Еще одна сумасшедшая. Зачем ехать сейчас за границу без всякой надобности. Как-будто вы там никогда не были. Если вы не попадете в сотый раз, то в вашей жизни ничего не поменяется. Потом государство будет туда самолеты посылать, чтобы вывезти туристов. Думайте прежде головой!» — так выглядели комментарии пользователей.

Некоторые сообщения Тотьмянина удалила, но позднее все же решила досрочно прервать свой отпуск и 28 марта вернулась в Москву.

Ягудин, к слову, тоже изменил свое отношение к пандемии COVID-19 и перешел на домашний режим, дав при этом своим подписчикам ряд советов по тому, как поддерживать спортивную форму, не выходя из дома.

Высказалась в отношении москвичей, которые проводят вынужденные выходные не на карантине, а в общественных местах, и жена бывшего футболиста столичного «Спартака» Сальваторе Боккетти Екатерина. На данный момент ее муж находится в Италии — лидеру среди стран Европы по количеству зараженных и в мире — по смертности. В своем Instagram она подчеркнула, что итальянские граждане тоже в первое время халатно относились к рекомендациям властей придерживаться домашнего режима, однако теперь проблема приобрела национальный масштаб.

«Москва все не спит и не сидит дома. Вы все на каникулах, какие же молодцы, ребята! В Италии все так же начиналось, гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела. Президент сказал, что мы можем справиться меньше чем за два-три месяца.

Да мы с вами полгода будем так сидеть! Из-за таких вот прогулочек! Пожалейте врачей, себя, стариков! Нет, я не нагнетаю, не учу вас. Просто 24 часа в сутки на связи с мужем и понимаю, что происходит. Как же тут не злиться?»

— заявила жена Боккетти.

Некоторые граждане столицы и вовсе приняли решение отправиться на отдых в южные, курортные края России. Так, было зафиксировано немалое количество рейсов в Сочи. Оттуда, к слову, тоже последовала реакция: полузащитник местного одноименного клуба Кристиан Нобоа призвал россиян отказаться от таких поездок.

«Эй! Это не отпуск, не приезжай в Сочи», — написал он у себя в Instagram.

Учитывая подобную ситуацию, правительство Москвы, а затем и Московской области приняли решение о введении в столице и области всеобщего режима самоизоляции. Согласно указам, с 30 марта покидать дом можно только в случае крайней необходимости, а именно:

— для поездок на работу;

— для совершения покупок в ближайших продовольственных магазинах/аптеках;

— для обращения за экстренной медицинской помощью;

— для выгула домашних животных не далее чем в сотне метров от дома;

— для выноса мусора.

При этом въезд и выезд из Москвы не закрыт. Всего сейчас в России зарегистрировано 1534 случая коронавируса в 65 регионах. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев, выздоровело 64 человека.