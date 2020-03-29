Морг и склад: во что превратились испанские арены

Испания сохраняет второе место в Европе по распространению коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей 11 марта в мире пандемию, по состоянию на 28 марта число зараженных на Земле превысило 571 тысячу человек. Американский Университет Джонса Хопкинса приводит другие цифры: более 666 тыс. заболевших.

Статистики университета зафиксировали в Испании уже 73 235 случаев заражения COVID-19, и впереди только четыре страны в мире: США (124 686), Италия (92 472) и Китай (82 061), который стал очагом распространения болезни, но смог справиться с ней и теперь закрыл государственные границы.

Следом за испанцами идут еще две европейские страны — Германия (57 695) и Франция (38 105).

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В Испании ситуация давно уже признана чрезвычайной, а все города закрыты на карантин. Его нарушение карается сначала штрафом в 300 евро, на второй раз сумма увеличивается, а с третьего можно и вовсе угодить за решетку.

При это страна мобилизована по максимуму, и в борьбе с заразой активно помогают спортсмены и спортивные организации, тем более их соревнования все равно остановлены.

Правда, пока все меры помогают лишь отчасти, ведь за последний день в королевстве было зарегистрировано 7 516 новых случаев заражения, а также 844 смерти.

В итоге власти Мадрида даже приняли решение на время данной ситуации перепрофилировать ледовый дворец столицы, переоборудовав его под морг, где будут храниться тела скончавшихся от коронавируса в ожидании кремирования. Наличие мощных холодильных установок поможет сохранить их от тления.

Как сообщает El Espanol, крематории города перегружены и не справляются с нагрузкой, а всех скончавшихся от коронавируса именно кремируют. В любом случае, у похоронных бюро слишком много работы и недостаточно защитных костюмов и медицинских масок, так что решение о перепрофилировании ледового дворца выглядит вполне оправданным.

Тем более совсем недалеко от арены как раз расположен госпиталь, где находятся инфицированные COVID-19.

Не останется в стороне и стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу». 80-тысячник будет оборудован под склад для хранения медикаментов, продовольствия и других предметов, первой необходимости для борьбы с коронавирусом и поддержания жизни города, сообщила пресс-служба «королевского клуба».

Все, что будет храниться на стадионе, впоследствии распределится правительством Испании среди нуждающихся.

«Реал» уже призвал различные испанские компании и организации делать пожертвования в виде продуктов, медикаментов и других полезных вещей и присылать их на стадион в качестве гуманитарной помощи для жителей.

А вот на другой футбольной арене города, стадионе «Ванда Метрополитано», принадлежащем главному сопернику «сливочных» — «Атлетико», 29 марта был приспущен клубный флаг.

Причиной тому стала дань памяти, которую «матрасники» отдают скончавшимся от коронавируса поклонникам клуба.

Кроме того, «Атлетико» постигла тяжелая утрата: накануне скончался 14-летний воспитанник клубной академии Кристиан Минчола Санчес. Точная причина смерти сына перуанского профессионального фотографа Рамона Минчолы не называется, но речь, очевидно, идет о какой-то болезни.

«Мы шокированы печальными известиями о смерти нашего игрока и глубоко сожалеем о его потере. «Атлетико Мадрид» и вся спортивная семья будут рядом с семьей и друзьями Кристиана в эти моменты невероятной боли», — цитирует пресс-служба президента клуба Энрике Сересо.

«Чувство беспомощности, которое возникает в подобных ситуациях, ужасно. В последние дни очень близкие мне люди умерли, некоторые от коронавируса, другие от иных болезней, — сказал генеральный директор «матрасников» Мигель Анхель Хиль.

— Ощущаешь беспомощность из-за невозможности попрощаться с близкими людьми, как они того заслуживают, а в случае с Кристианом это еще и чувство несправедливости случившегося, которое так велико, что оставляет сердце разбитым. Ему было всего 14 лет! Мы хотим крепко обнять всю его семью и семьи тех, кто переживают в эти дни подобное».