Нельзя не доиграть: что делать с европейским футболом

Известный британский журналист Крис Уильямс, являющийся автором Forbes, а также независимым представителем СМИ, аккредитованным в ФИФА и УЕФА, поделился 28 марта важным инсайдом.

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Он сообщил в своем Twitter, что от источника в УЕФА ему стало известно о возможных проблемах, которые возникнут у Союза европейских футбольных ассоциаций, если текущий клубный сезон не будет доигран.

Речь в данном случае идет не о финансовых проблемах, которых клубам и различным футбольным федерациям в большом количестве подбросил своей пандемией коронавирус.

Тут рассматривается вопрос структуры следующего сезона, которая пострадает очень сильно, если национальные чемпионаты не будут доиграны.

Дело в том, что УЕФА будет сложно сформировать турнирные сетки Лиги чемпионов и Лиги Европы, если первенства стран будут завершены досрочно. Конечно, существует вариант, при котором места в еврокубках получат клубы по текущему турнирному положению, но он несет в себе слишком много подводных камней.

Такой подход лишает реальных шансов побороться за путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы клубов, которые в данный момент не попадают в соответствующие зоны, но вполне сохраняют реальные шансы на подъем на финише.

Одним из самых ярких примеров является английский «Манчестер Юнайтед», выдавший впечатляющую серию успехов, но остановившийся на момент приостановки АПЛ на неопределенный срок на пятой позиции.

В РПЛ борьба за позиции в главном еврокубке тоже очень острая. Если с уверенно лидирующим «Зенитом» все понятно (падение для команды Сергея Семака ниже третьей строчки таблицы — что-то из разряда фантастики), то за еще две путевки в ЛЧ борьба идет жестокая.

«Локомотив» и «Краснодар» имеют по 41 очку, «Ростов» отстает от них на три балла, а ЦСКА — на пять. Все они сохраняют вполне реальные шансы на топ-3. А ведь еще есть разница между вторым и третьим местами, причем существенная: второе дает прямую путевку в групповую стадию, третье отправляет в квалификацию.

Но можно посмотреть на проблему и с другой стороны: если футбольный сезон не будет доигран, включая еврокубки, то насколько этично отдавать места в евротурнирах на следующий сезон командам согласно положению в прерванных национальных чемпионатах?

Ведь в этом случае реально заработанные годом ранее путевки пропадут в аннулированных соревнованиях. Да, большая часть клубов уже вылетела из ЛЧ и ЛЕ, но разве легче от этого тем, кто в них остался, но не получит права сыграть там по результатам недоигранного сезона.

Из действующих участников плей-офф ЛЕ в таком положении находятся французский «Лион» и итальянский «Наполи», а ведь вторые сыграли в первой встрече вничью с «Барселоной» (1:1), а первые и вовсе обыграли «Ювентус» (1:0)!

И получается, что справедливее тогда заново квалифицировать команды в еврокубки по результатам предыдущей кампании, но с тех пор утекло много воды, кто-то сильно сдал, появились новые открытия...

В общем, УЕФА оказывается в трудном положении, в котором нет одного, единственно верного, решения.

Но самый хаос начнется в том случае, если какие-то чемпионаты будут доиграны, а какие-то — нет. Как поступать в этом случае?

И даже ладно — пусть решение и какое-то будет принято, но такая ситуация посеет беспорядок еще и в клубных рейтингах, а также в рейтинге коэффициентов национальных чемпионатов (при условии, что не будут доиграны плей-офф ЛЧ и ЛЕ).

В общем, выходит, что вариант, при котором все разрешится относительно благополучно, только один: полноценно доиграть сезон. Вот только непонятно, когда это возможно будет сделать? Ситуация с распространением коронавируса пока явно не идет в Европе на спад, напротив, число зараженных растет. И к тому же в разных странах дела обстоят очень по-разному.

Тут подоспело очень интересное и дискуссионное предложение от главного тренера «Марселя», прекрасно знакомого нам по работе в санкт-петербургском «Зените» португальца Андре Виллаш-Боаша и президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривера.

Они предлагают в ноябре-декабре, когда вирус наверняка уже будет побежден, спокойно доиграть текущий сезон, после чего фактически перейти на систему зима-осень: турниры будут стартовать в январе, а заканчиваться в ноябре.

Так, по меньшей мере, будет продолжаться два года, и венцом станет ЧМ-2022, который пройдет как раз в конце года в Катаре.

Впрочем, перенесенный на лето 2021 года чемпионат Европы тоже в общую концепцию вписывается — он придется на паузу в середине сезона.

Пока только непонятно, что делать после ЧМ-2022 — переходить на новую систему на постоянной основе или же все же как-то снова выравнивать календарь под привычный уклад?