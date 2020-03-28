Отложенная Олимпиада: в США решают, как не пустить Россию

Коронавирус против Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) до последнего боролся с пандемией коронавируса COVID-19 и отбивался от какого-либо вмешательства в планы по проведению летних Игр. Но после переноса и отмены многих крупных спортивных соревнований (от футбольного Евро до хоккейного чемпионата мира, от регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с Национальной баскетбольной ассоциацией до первенства мира по фигурному катанию) судьба грядущей Олимпиады уже была по сути предрешена. Ситуация с распространением коронавируса по миру, да и призывы многих спортивных национальных федераций вынудили руководство МОК совместно с властями Японии перенести Олимпиаду на 2021 год.

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Когда именно пройдут Игры — комитет пока что ответить не может. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие четыре недели. Впрочем, и этого срока людям из МОК и членам организационного комитета Токио-2020 может не хватить по банальным причинам: произойдет стык с другими крупными турнирами, да и вопрос продажи прав на телетрансляции станет барьером.

На данный момент перед МОК стоят два основных варианта: либо перенос Игр на конец весны следующего года, либо июль-август 2021-го, как изначально планировалось провести в этом году.

И в том, и в другом случае возникнут немалые споры относительно всего спортивного календаря и тех же контрактов с телевизионными компаниями. В случае, если проблемы окажутся нерешаемыми, то, возможно, Олимпиада пройдет и вовсе осенью. Тем более, что история проведения летних Игр знает немало случаев, когда соревнования проходили в сентябре-октябре. В том числе и в Токио. Для столицы Японии такой вариант вообще может показаться идеальным, если обращать внимание на погодные условия, — лето в Токио весьма жаркое и очень влажное.

При чем тут WADA

Пандемия COVID-19 прямым образом повлияла и на работу антидопинговых служб. Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька уже отметил, что программы тестирования в некоторых странах неизбежно были приостановлены или отменены вообще. Это, кстати, в некоторой степени коснулось и России — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 17 марта ушло на удаленный режим работы, хотя в ведомстве подчеркнули, что программы тестирования не будут сокращены.

Вместе с этим Банька порекомендовал всем спортсменам, которые также находятся у себя дома на карантине, не только следить за своей физической формой, но и образом жизни и питанием. По словам главы WADA, контроль над спортсменами не закончится, а, соответственно, в случае выявления нарушений антидопинговых правил будут следовать полные меры наказания.

«Антидопинговые службы никогда не спят, это мое послание спортсменам. У нас есть биологические паспорта спортсменов, долгосрочные анализы, разведка, расследования и так далее. Если некоторые нарушители считают иначе, я могу заверить, что мы сделаем все, чтобы поймать их и исключить из спортивной среды», — приводит слова Баньки Inside the Games.

Вместе с этим глава WADA отреагировал и на решение МОК перенести Олимпиаду на следующий год, что, по его словам, является «победой здравого смысла». Но среди всего послания Баньки самыми важными словами стали о судьбе тех спортсменов, чья дисквалификация за допинг истечет как раз, например, в весной 2021 года. Как заявил президент Всемирного антидопингового агентства, если эти атлеты смогут отобраться на Олимпиаду, то они на нее попадут. То есть на Игры, которые спортсмены изначально должны были пропустить из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил, они в итоге смогут квалифицироваться, сроки дисквалификаций продлены не будут.

«Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не к конкретным спортивным событиям и к тому, случаются они или нет. Когда вы отбыли свое наказание, вы можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продлевать наказание с юридической точки зрения. Но я согласен, что это может быть проблемой для чистых спортсменов, и мы должны сделать все возможное, чтобы усилить контроль»,

— отметил Банька.

Данное примечание, казалось бы, должно быть логичным и очевидным. Действительно, когда у спортсмена имеется определенный срок дисквалификации, то перенос соревнований, которые он бы пропустил из-за отстранения, ни на что не влияет. Однако с этим мнением нашлись несогласные. Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил мнение, что такой итог будет несправедливым по отношению к другим спортсменам, да и допуск сегодняшних нарушителей на Олимпиаду в 2021 году «может открыть двери для допинга».

«Вопрос допинга надо срочно поднимать и обсуждать, запрос от национальных антидопинговых агентств из 21 страны уже имеется. Допинг — одна из многих комплексных проблем, которые нужно будет обдумать и определить сейчас, когда Олимпиада отложена на неопределенный срок», — приводит слова Тайгарта Reuters.

Какая выгода для России?

На заявление Тайгарта, к слову, ответ уже имеется. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с посланием в адрес американского чиновника, назвав его заявление допинге в спорте циничным. В частности, она припомнила Тайгарту его требования не допустить российских спортсменов до Игр-2020 (как раз по обвинению в допинговых махинациях).

«На этом фоне особо цинично выглядят спекуляции на тему антидопинга и рассуждения о необходимости отстранить от Олимпиады 2021 года российских атлетов. Можно уже оставить эту тему, понять, что нам всем дается шанс на глубокую оценку происходящего, чтобы ошибки прошлого не повторять. Но это понимают не все. Тайгарт допустил возможность в текущей ситуации получения выгоды спортсменами, уличенными в употреблении допинга.

Исходя из его логики, в 2021 году дисквалификация многих из них истечет и нарушители фактически останутся безнаказанными, получив доступ к участию в Олимпийских играх в Токио.

Знаете, это уже какая-то бесконечная фантазия на тему. Но, увы, подобные фейки или подобная дезинформация, сказки тиражируются до завершения рассмотрения Спортивным арбитражным судом в Лозанне исков WADA к РУСАДА. И все это выглядит не иначе, как, на наш взгляд, еще и дополнительная попытка давления на суд», — заявила Захарова, подчеркнув, что Россия ведет борьбу «против любых форм допинга и махинаций».

Судебные слушания в Лозанне представитель МИДа упомянула не зря. Как известно, весь российский спорт сейчас крайне неуверенно стоит на ногах и в любой момент может упасть и еще долго не подняться. Еще в декабре прошлого года исполком WADA обвинил Россию в допинговых махинациях. В частности, экспертная группа международного ведомства по итогам проверки данных московской лаборатории выявила серьезные нарушения, а именно — немалая часть базы данных была изменена и даже удалена, некоторых допинг-проб российских атлетов также не оказалось на месте.

В связи с этим РУСАДА было лишено статуса соответствия на четыре года, да и весь отечественный спорт вместе с этим получил тотальный бан на тот же срок. Выступить на международных соревнованиях российские атлеты если и смогли бы, то только под нейтральным статусом, для получения которого необходимо пройти сложнейшую проверку и соответствовать множеству различных критериев WADA.

Исполнительный совет РУСАДА после данного вердикта принял решение не согласиться с ним, и соответствующая апелляция была направлена в Лозанну, где местный Спортивный арбитражный суд и должен расставить все точки над i.

Изначально планировалось, что заседания в CAS состоятся после апреля, однако пандемия COVID-19 и перенос Олимпиады сыграл на руку России: слушания совершенно точно не состоятся в мае, в лучшем случае — во второй половине июня.

«Если бы Игры не перенесли, а CAS принимал решение в июне, то это было бы печально. Времени бы совершенно не оставалось», — говорил глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью РИА «Новости».

В особенности ситуация с допингом и переносом Олимпиады касается и Всероссийской федерации легкой атлетики, которая которая в последние годы переживает тяжелые времена. Еще до марта ВФЛА была на грани полного исключения из состава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), но первые действия нового руководства отечественного ведомства, которое признала обоснованными обвинения о допинговых махинациях, позволили этого избежать.

Сейчас же перенос Олимпиады и слушаний по делу WADA-РУСАДА играет на руку российским легкоатлетам: у ВФЛА появилось больше времени на работу по вопросу восстановления ведомства в статусе. И даже если добиться этого не удастся в ближайшие сроки, то отечественные атлеты по крайней мере смогут претендовать на получение нейтрального статуса, ведь он может позволить им выступить на летней Олимпиаде в Токио.