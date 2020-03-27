Настоящее чудо: экс-игрок «Аякса» вышел из комы

Бывший футболист «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы спустя два года и восемь месяцев. Нидерландский футболист теперь в состоянии самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске.

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Изначально об этом писали СМИ, а затем данную информацию подтвердил и брат футболиста Абдеррахим Нури. Он отметил, что экс-игрок нидерландского клуба больше не находится в коматозном состоянии. По его словам, сейчас футболист дома в окружении своей семьи.

«Он не был дома очень долго, мы сейчас о нем позаботимся. Должен сказать, что, поскольку он дома, ему гораздо лучше, чем раньше в больнице. Он знает, где он, он вернулся в знакомую среду к своей семье»,

— поделился Абдеррахим Нури на шоу De Wereld Draait Door.

Молодой человек заявил, что состояние его брата значительно улучшилось, он теперь может спать, есть, чихать, однако все еще прикован к кровати и не встает с нее. Также Нури может двигать бровями в ответ на вопросы родных и улыбаться, но его брат отметил, что на сегодняшний момент это ему дается очень тяжело.

«Мы разговариваем с ним, как будто он не болен. Мы вовлекаем его в свои разговоры, смотрим с ним футбол. Замечаем, что ему нравится — он часто выражает эмоции, часто улыбается. И это здорово, это заставляет нас по-настоящему ценить улыбку», — добавил он.

Трагическая история 22-летнего полузащитника «Аякса» началась 8 июля 2017 года. Тогда амстердамский клуб проводил предсезонный матч против «Вердера».

По ходу игры Нури стало плохо — неожиданно для всех игрок упал на газон, у него начались проблемы с дыханием, а через несколько минут он потерял сознание.

Футболист был в экстренном порядке доставлен в больницу. Предварительно медики поставили ему диагноз — аритмия, игрок был отправлен в реанимацию и введен в искусственную кому. Только через несколько дней врачи диагностировали у молодого спортсмена необратимые повреждения головного мозга. Тогда брат Нури, Абдеррахим, заявил, что Абдельхак рискует никогда больше не вернуться к прежней жизни — как и ходить, питаться, говорить, узнавать людей.

«Аякс» свою вину в случившимся признал. В официальном заявлении клуба, которое сделал исполнительный директор Эдвин Ван дер Сар, было отмечено, что медицинская бригада оказала недостаточную помощь игроку, когда тому стало плохо во время игры. Медики промедлили с использованием дефибриллятора.

Стоит отметить, что изначально каждое движение футболиста расценивалось как положительная динамика, а родные верили, что Нури скоро откроет глаза. К примеру, его отец рассказывал, как игрок сделал движение губами в тот момент, когда медик положил на его грудь футбольный мяч. Однако все оставалось без изменений на протяжении двух лет и восьми месяцев.

В августе 2018 года СМИ неправильно перевели интервью Абдеррахима, в котором он якобы сказал, что Нури открыл глаза и пришел в себя, однако это неправдой.

Трагедия юного футболиста «Аякса» нашла отклик в сердцах не только болельщиков и партнеров по команде, но и футболистов, которые никогда не выступали вместе с Нури. В социальных сетях был распространен хэштег #StayStrongAppie (прозвищем хавбека было «малыш Аппи»), а бывшие партнеры по команде в знак солидарности брали номер Нури в новых командах. К примеру, Джастин Клюйверт заиграл под 34-м в «Роме», Амин Юнес — в «Наполи», Филипп Сэндлер — в «Манчестер Сити». «Аякс» в Twitter выкладывал посты в день матчей ровно в 07:34. Фанаты клуба развешивали по всему городу баннеры в честь игрока, а также старались поддержать его семью.

Еще одну трогательную историю, связанную с Нури, рассказал бывший полузащитник «Аякса» Фрэнки де Йонг. В январе 2019 года стало известно, что футболист договорился о контракте с «Барселоной». Хавбек пополнил состав каталонского клуба летом того же года, а позднее признался, что Нури сыграл в его переходе важную роль. Когда де Йонг раздумывал над тем, какой клуб выбрать, он пришел к футболисту за советом.

«В то время я еще не был уверен, в какой клуб переходить. Но когда его мама назвала «Барселону», Аппи дал знак, подняв бровь. Было очень приятно», — рассказал он.