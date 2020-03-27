Нарушил карантин: «Ювентус» может продать Дугласа Косту

В Италии продолжает действовать карантин в целях борьбы против распространения коронавируса. На Апеннинах COVID-19 уже заразились порядка 80 тыс. человек, а по количеству летальных исходов страна вышла на первое место в мире — умерли более 8 тыс. пациентов. Поскольку пандемия охватила большую часть Европы, самоизоляция распространяется на всех. В том числе и на спортсменов.

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Туринский «Ювентус» пострадал от инфекции больше других топ-клубов клуба. В команде заразились сразу трое футболистов: итальянец Даниэле Ругани, француз Блез Матюиди и аргентинец Пауло Дибала. Главная звезда «бьянконери» Криштиану Роналду сразу после остановки Серии А с разрешения руководства отбыл на остров Мадейра, чтобы ухаживать за матерью, которая не так давно перенесла инсульт.

А вот к некоторым другим игрокам у боссов «Юве» возникли вопросы.

По информации Daily Mail, президент клуба Андреа Аньелли крайне недоволен тем фактом, что часть футболистов без симптомов решили улететь домой, а не остаться в Италии не только в целях безопасности, но и в знак солидарности с трагедией. Кроме того, после снятия карантина неминуемо пострадает тренировочный процесс, поскольку им будет необходимо отбывать 15-дневную изоляцию после возвращения в Италию.

Это касается немца Сами Хедиры, боснийца Миралема Пьянича, бразильца Дугласа Косты и аргентинца Гонсало Игуаина. Все игроки получили разрешение на возвращение на родину, поэтому формальны ничего не нарушили. Клуб сам организовал для них вылеты частными самолетами. Тем не менее в «Юве», как пишет источник, «запомнят тех, кто решил не покидать город».

В частности, Аньелли высоко оценил решение заразившегося Дибалы остаться в Турине в этот непростой период.

Это может значить, что позиции улетевших футболистов в стане «бьянконери» ослабевают, что повлияет на желание чемпионов Италии продлить с ними контракты. Исключением может стать лишь ситуация Игуаина, так как ему было необходимо отправиться в Аргентину к своей тяжелобольной матери. То же самое и в случае Роналду, который, впрочем, на момент запрета международных перелетов уже находился в Португалии и вернуться бы не смог даже при желании. К слову, португалец свою порцию критики получил от экс-президента туринцев Джованни Кобольи Джильи.

«Ситуация в «Ювентусе» стала сложнее, когда улетел Криштиану. Он сказал, что отправился в Португалию ради своей матери, но сейчас, похоже, он просто занят фотографиями у бассейна.

'Now he only appears to be taking pictures by the pool' – Cristiano Ronaldo SLAMMED by ex-Juve chief https://t.co/reCi5F0PD9 — CaughtOffside (@caughtoffside) March 26, 2020

Для него сделали исключение, и остальные игроки тоже захотели уехать. Все должны были оставаться на карантине. Не понимаю, почему некоторые футболисты хотели покинуть Италию. Когда они вернутся, им будет сложнее набрать форму, потому что они должны будут провести еще две недели на карантине», — приводит слова 75-летнего Джильи Diario As.

Наиболее неприятной для «Юве» выглядит ситуация с Костой. Дело в том, что игрок нарушил режим самоизоляции, причем стало известно об этом из Instagram его девушки Натальи Феликс, которая опубликовала совместные фотографии со спортсменом из бассейна и с поездки на квадроциклах. Основная претензия клуба заключается в том, что бразилец не отбывает карантин в тяжелое время, а отдыхает, подвергая себя риску заболеть.

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В Бразилии, к слову, также действует национальный карантин (2915 случаев заражения, 77 смертей). Губернаторы штатов и мэры городов блокировали свои территории, чтобы обезопасить жителей от возможного инфицирования. В стране закрыты учебные заведения, люди не ходят на работу, введено ограничение на передвижение.

Не так давно Коста рассказывал, что не планирует покидать «Юве». Его контракт действует еще два года. «Я очень счастлив в Италии, эта страна отличается от Германии и похожа на Бразилию. В настоящий момент я вряд ли уйду из «Юве» в другую команду, чувствую себя так, будто я в семью. Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Для этого я и приехал в Турин. Мы работаем над этим», — сказал игрок.

Так или иначе, но теперь решение о будущем Косты в клубе будет принимать лично Аньелли.

И за аналогичными примерами далеко ходить не надо. Горько поплатиться за нарушение карантина может нападающий мадридского «Реала» Лука Йович. Серб проигнорировал необходимость двухнедельной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом и отправился домой. Президент Сербии Александр Вукич лично пообещал, что полиция арестует игрока, если тот покинет свою квартиру в Белграде в период карантина. Как информирует Daily Star, в ближайшее трансферное окно руководство «сливочных» намерено расстаться с проблемным форвардом.