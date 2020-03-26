Потеряет €10 млн: Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

У находящегося на карантине «Ювентуса» может появиться серьезная проблема. Как сообщает Diario Gol, об уходе из клуба всерьез задумался лидер команды Криштиану Роналду. Источник уточняет, что португалец попросил у руководства «бьянконери» время на размышление по вопросу продления своего контракта. Желание пятикратного обладателя «Золотого мяча» уйти из стана туринцев якобы связано с «некоторыми вещами», которые не понравились игроку в Италии.

По информации издания, португалец уже имеет на руках два выгодных предложения. В его услугах заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

При этом потенциальное возвращение Роналду в манкунианский клуб, за который он выступал в период с 2003 по 2009 год, прежде всего зависит от попадания команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне. К моменту остановки сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ) «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице.

Реклама

35-летний Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Его трансфер из мадридского «Реала» обошелся «старой синьоре» в €117 млн. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а стоимость португальца на рынке специализированный портал Transfermarkt.de оценивает в €75 млн. В нынешнем сезоне игрок провел 32 матча и отметился 25-ю забитыми мячами, а также оформил четыре результативные передачи.

Некоторое время назад слухи о возможном уходе Роналду из «Юве» уже появлялись. Это связано с его конфликтом с главным тренером команды Маурицио Сарри, который из-за участившихся травм в определенный период перестал использовать португальца в стартовом составе или часто менял его. В частности, в одном из таких матчей форвард покинул стадион, не дождавшись окончания игры, за что был серьезно раскритикован.

В настоящий момент Роналду, как и все остальные игроки «бьянконери», отбывает карантин в связи с распространением в мире нового коронавируса. До этого португалец контактировал с защитником Даниэле Ругани, первым заболевшим в «Ювентусе». Позднее инфекцию также обнаружили у француза Блеза Матюиди и аргентинца Пауло Дибалы. Тест Криштиану на COVID-19 дал отрицательный результат.

Правда, в отличие от своих одноклубников, в том числе и заразившихся, Роналду находится не в Италии, где действуют жесткие меры безопасности, а на родине — на острове Мадейра.

Туда игрок вместе с семьей отбыл, чтобы ухаживать за матерью, которая в начале марта перенесла инсульт, а из больницы была выписана спустя две недели. Это не понравилось бывшему президенту туринцев Джованни Коболли Джильи. По его мнению, португалец подал дурной пример исключительности некоторым партнерам по команде, которые также предпочли уехать с Апеннин в непростое время, подвергнув себя риску. Проблема еще и в том, что после возвращения в страну им придется пройти дополнительную двухнедельную изоляцию.

«Сейчас легко критиковать, но я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию. Если говорить об их возвращении, надеюсь, это случится как можно скорее. Им будет непросто возобновить работу.

В «Ювентусе» стало сложнее, когда пришел Роналду и сказал, что уедет к матери, а затем он только показывает себя загорающим у бассейна.

Потом Гонсало Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась», — приводит его слова TuttoJuve со ссылкой на Radio Punto Nuovo.

Эпидемиологическая ситуация в Италии по-прежнему остается тяжелой. В стране зафиксировано уже более 69 тыс. случаев заражения, а количество летальных исходов стремительно растет — умерли 6,8 тыс. человек. Это вдвое больше, чем в Китае, ставшем первым очагом распространения болезни. Однако наблюдается и положительная динамика по части выздоровлений, число которых перевалило за 8 тыс. пациентов.

Тем не менее не так давно в стране были введены новые правила безопасности, усиливающие карантин. Руководство чемпионата Италии планировало доиграть сезон, начиная с мая, но теперь это становится все менее реальным. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал все национальные первенства закончить сезон до 30 июня, и президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина не уверена, что это получится сделать до дедлайна.

«Пока я не буду терять надежду на возобновление чемпионата. Я делаю все возможное для этого. Мне очень трудно сдаться. Понимаю, что еще преждевременно думать о дате, но нужно думать позитивно.

Мы постараемся сыграть даже за счет запроса поддержки со стороны УЕФА и ФИФА, организовать матчи после 30 июня, а значит, воспользоваться преимуществами июля и августа», — цитирует чиновника Football Italia.

Сложившиеся обстоятельства могут всерьез ударить по финансам футболистам, в том числе и Роналду. Как стало известно El Mundo Deportivo, итальянские клубы, на финансовом состоянии которых пандемия негативно сказывается, получат возможность сокращать выплаты своим игрокам и сотрудникам. Зарплаты могут сократиться на 20–30%.

То есть это означает, что меньшие потери понесу игроки из клубов низших дивизионов, а представители команд Серии А понесут наибольший ущерб. Например, из-за радикальных сокращений Роналду, получающий €30 млн за сезон, может лишиться порядка €10 млн.