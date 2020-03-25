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«Полное закрытие Ирландии»: Макгрегор борется с коронавирусом

Макгрегор призвал власти Ирландии закрыть границы

Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор призвал власти Ирландии закрыть страну из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, спортсмен попросил соотечественников сплотиться перед лицом опасного заболевания.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к народу Ирландии в связи с карантином и пандемией коронавируса. Звездный атлет предложил собственное решение проблемы, связанной с распространением заболевания на родине.

«Привет, Ирландия! Хочу обратиться к нации, ко всей стране. Спасибо президенту, министру здравоохранения, которых я очень уважаю. В то время пока мы обсуждаем полное закрытие Ирландии, оно должно начаться уже сейчас. Промедлить нельзя. Великий народ Ирландии должен объединиться. Мы должны дать сигнал всему миру: закройте страну, аэропорты. Вот мое предложение властям — молюсь, чтобы оно было принято.

Нам необходимо принять жесткие меры, которые были приняты и сработали в Китае и Гонконге. Давай же, Ирландия, Давай же, мир. Полное закрытие. Да благословит Бог», — сказал Макгрегор на видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что ирландец стал далеко не единственным представителем боевых видов спорта, кто поделился мнением относительно бушующей в мире пандемии. Так, чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри призвал болельщиков не нарушать карантин и заботиться о себе и близких.

«Верю, что все чувствуют себя хорошо и остаются в безопасности, не покидая дома из-за вируса. Выслушав слова премьер-министра, я воспринял их очень серьезно. Давайте бороться с коронавирусом вместе как семья, нация и команда.

И давайте сделаем все возможное, чтобы не дать заразиться другим. Оставайтесь дома — это очень важно!» — сказал Фьюри в видеообращении.

А вот не знающий поражений чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в медицинской маске черного цвета и пожелал болельщикам здоровья.

«Пусть Всевышний хранит вас», — подписал Instagram-публикацию россиянин, продолжающий усиленно готовиться у супербою против Тони Фергюсона. По последней информации, 18 апреля этот поединок пройдет во Флориде.

С наилучшими пожеланиями к поклонникам обратился и украинский боксер Александр Усик.

«Хотел всем позитива пожелать. Силы, добра, радости, улыбок, смеха и, что самое важное, терпения. <…> Если сказали, что карантин, — надо сесть на этот карантин. Но ни в коем случае не паниковать. Главное — no panic. Один трус десять смельчаков за собой потянет. Продолжайте пить водичку с лимоном и медом, мыть руки. И радуйтесь.

Состояние души о многом говорит. Если вы с радостью принимаете то, что вас ждет в жизни, и то, что с вами происходит, тогда ваше состояние души и будет показывать, насколько вы здоровы. Если вы себе в голову внедрите, что вам плохо, что вы устали или заболели, то вы притянете это. А будете бодры даже при вирусах, будете говорить, что у вас все великолепно, то все и правда будет замечательно у нас», — сказал атлет в прямом эфире Instagram.

Не мог не высказаться о коронавирусе и непобежденный боец UFC среднего веса, бразилец Пауло Коста. Он считает, что безработица может отнять больше жизней в его стране, чем пандемия.

«Закрытие компаний и целых отраслей, последующая потеря рабочих мест на долгие месяцы станет смертельной для страны с таким количеством бедняков, как Бразилия. Мы потеряем гораздо больше людей из-за безработицы, чем из-за коронавируса», — написал Пауло Коста в Instagram.

Наконец, комментатор UFC, один из самых уважаемых экспертов в ММА-сообществе Джо Роган, высказываясь по поводу карантина в США, поставил под сомнение целесообразность полной изоляции стран.

«Нам стоит беспокоиться о тех, кто болеет. Но решения, что нужно закрыть все, принимают политики, которые надеются на переизбрание.

Они ведь не хотят оказаться виновными в бездействии: страхуются, но не говорят, как можно решить проблему. Просто представьте, как много людей окажется в долгах, если в Лос-Анджелесе на месяц закроют все заведения! Люди живут от зарплаты до зарплаты. Просто безумие... И таких у нас полстраны. Большая часть американцев уже сейчас в очень тяжелом положении», — говорил эксперт у себя на подкасте.

* * *
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 25 марта, вирусом заразилось более 422 тыс. человек, из которых 109 тыс. уже выздоровело, а 18,9 тыс. умерло.

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