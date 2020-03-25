«Переговоры уже начались»: Кокорина ждут в Европе

Комментатор Геннадий Орлов поделился громким инсайдом о нападающем «Зенита» Александре Кокорине, ныне выступающем за «Сочи» на правах аренды. Журналист рассказал, что в услугах россиянина заинтересован один из испанских клубов.

Реклама

«Читал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убежден, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа. По моей информации, в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения. Но ситуация крайне сложная. Кокорин сейчас принадлежит петербуржцам, однако это только до июля — дальше он станет свободным агентом.

«Сочи» уже проявляет активность, другие команды тоже суетятся. Что предложат сине-бело-голубые? Посмотрим», — сообщил Орлов в собственном блоге.

Безусловно, не отыгравшему и двух месяцев после полуторагодичного простоя нападающему пока не стоит отвлекаться на варианты продолжения карьеры.

Несмотря на то, что Кокорин забил три мяча и отдал одну голевую передачу в четырех матчах за свой новый клуб («Сочи» выиграл три из четырех последних поединков и покинул зону вылета), Александр забивал в ворота «Арсенала» (идет седьмым в турнирной таблице чемпионата России) и «Оренбурга» (13-е место). Судить об игре футболиста можно будет лишь после возобновления чемпионата, когда южане выйдут на поле против «Зенита», «Локомотива» и «Спартака».

Сам же футболист, комментируя возможный отъезд в Европу, замечал, что готов поиграть лишь в клубе высокого уровня.

«Я никогда не общался на эту тему — у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в свое время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко… Сейчас же так сложилось, что мне пишет много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело.

«Сельта» — это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барселоны» — это очень круто, Федя Смолов молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время постоянно играет в Лиге чемпионов и, как по мне, чуть-чуть круче. К какому чемпионату лежит душа? Испания. Испанский чемпионат больше всего нравится», — приводил слова Кокорина Sport24.

А пока поклонники игрока и сам спортсмен могут только радоваться: отличные показатели в стартовых поединках за бело-синих помогли Кокорину стать лучшим игроком РПЛ в марте.

С выбором победителя согласен и прославленный экс-футболист, известный эксперт Евгений Ловчев, назвавший Александра лучшим форвардом страны в настоящий момент.

«В таком возрасте, если потерять больше года, потом очень сложно вернуться на прежний уровень. Но Саша смог! Именно благодаря Кокорину «Сочи» сейчас находится в середине таблицы, а не на дне. И Саша — лучший нападающий России на данный момент. Да, он реализует не все моменты. Однако это вопрос времени», — цитировал Ловчева «Советский спорт».

Наконец, о прекрасной форме россиянина не мог не высказаться и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который, рассуждая о возможном возвращении в нападающего в национальную команду, отметил, что игроку предстоит еще много работы.

«Хорошо, что Кокорин мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация: после Монако в 2016-м. Он там набедокурил, все начали его поливать… Мы тогда сделали небольшую паузу — он начал забивать, и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет. На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает нашего внимания.

Три последних года мы провели без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без Кокорина. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен. Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола… Теперь ему необходимо работать и доказывать. Команда есть команда. Если он будет нужен — значит будем решать. Александр сам знает, что в этой ситуации эмоции не нужны», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».