«В Москву не пустили»: Смолов рассказал о карантине в Испании

Остаток этого сезона Федор Смолов решил доигрывать не в московском «Локомотиве», а в Испании: незадолго до закрытия зимнего трансферного окна 30-летний футболист перебрался в Виго, где теперь на правах аренды выступает за местную «Сельту», которая находится внизу турнирной таблицы чемпионата Испании.

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Правда, толком поиграть Смолов не успел — за «Сельту» он провел шесть матчей, забив единственный мяч. И тот — в ворота мадридского «Реала». А уже в начале марта Примера была приостановлена из-за пандемии коронавируса COVID-19 на неопределенный срок, а все футболисты были отправлены на индивидуальный карантин.

Во время карантина все футболисты перешли на домашний режим, Смолов исключением не стал. В ходе прямого эфира в своем Instagram форвард «Сельты» пообщался с болельщиками и ответил на несколько вопросов, одновременно выполняя занятия на велотренажере. Его, кстати, как заявил футболист, ему привезли домой с тренировочной базы клуба.

При этом Федор подчеркнул, что просил еще и беговую дорожку, однако в итоге не получил ее: тренажер попросту не поместился в квартиру россиянина. Смолов отметил, что живет в достаточно маленьком по размеру доме.

«В «Сельте» все было прекрасно до момента наступления этого вируса. Сейчас мне домой велик привезли, занимаюсь. Еще дорожку хотел, но не поместилась, хата небольшая. Кстати, как думаете, мир будет прежним после карантина, локдауна, закрытия границ и всего, что сейчас происходит?» — сказал Смолов.

Как минимум до 15 апреля Федор будет вынужден сидеть дома. В Испании, к слову, ситуация с пандемией очень серьезная. По данным портала SCMP от 24 марта, количество зараженных COVID-19 составляет чуть меньше 40 тысяч человек, а скончавшихся — уже 2696 граждан. Сам Смолов утверждает, что проводит время за чтением книг, просмотром видео на YouTube и за видеоиграми.

«Играю часов по 12, время убиваю. В стартовом составе в Counter Stike? Нет, я на банке, брат. Сейчас закончу тренировку и буду NaVi, наверное, буду смотреть», — отметил футболист.

На улицу, к слову, выходить не запрещено. Смолов рассказал об отличных погодных условиях в Виго — «солнышко, океан, атлантический воздух». Но покинуть дом можно только по необходимости — в магазин, аптеку или выгулять домашнего питомца. За нарушение же режима обозначен немалый денежный штраф или даже тюремный срок.

«Кто-то с животными гуляет, кто-то с девушками – ну, там типа разрешение специальное нужно. €600 штраф, если тебя останавливают, а на третий или четвертый штраф сажают в тюрьму на какой-то срок – на полгода, что ли. Но я думаю, что после карантина мир станет лучше. Носить медицинскую маску? Они не защищают. Маски нужны только тем, у кого уже есть вирус – чтобы его не распространять. А если у тебя вируса нет, она тебя не спасет», — рассказал Смолов.

Сам форвард, как он признался, хотел вернуться в Россию еще до закрытия границ. Однако руководство «Сельты» запретило ему покидать территорию Испании.

«Я думал, что, может быть, отпустят в связи с тем, что карантин продлили, но нет. Потому что клуб рассчитывает, что еще будет продолжен чемпионат. Что там в России-матушке происходит? Карантина нет, да? Вы кайфуете все… Меня Саша Кокорин зовет в «Сочи». Говорит, там топка», — подчеркнул он.

В чемпионате России, правда, сейчас тоже пауза минимум до 10 апреля. При этом неизвестно, будет ли доигран турнир вообще: в Российской премьер-лиге рассчитывают продолжить сезон, но и не исключают варианта с закрытием первенства досрочно.

Изменения в календаре коснулись вообще всего европейского футбола. В связи с пандемией COVID-19 Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести Евро-2020 на лето следующего года. Изначально же турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 странах, в том числе и в России. Все для того, чтобы позволить национальным континентальным федерациям продолжить и полноценно провести свои чемпионаты наряду с еврокубками. По мнению Смолова, этот шаг был неизбежен.

«Другого пути, кроме переноса Евро, не было, потому что эту пандемию нужно пережить и перебороть. А чтобы ее пережить, нужно не проводить массовых мероприятий. Еще и Олимпиаду отменили, это правильные решения», — отметил представитель России.

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Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 25 марта, вирусом заразилось более 422 тыс. человек, из которых 109 тыс. уже выздоровело, а 18,9 тыс. умерло.