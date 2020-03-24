Вслед за Евро: финалы еврокубков перенесены

Пандемия коронавируса не думает идти на убыль в Европе, из-за чего с каждым днем вопрос завершения нынешнего футбольного сезона становится острее. Все профессиональные лиги континента, за исключением первенства Белоруссии, поставлены на паузу. Такое же решение коснулось и еврокубковых турниров. Вдобавок ко всему, уже перенесен чемпионат Европы — 2020 на лето следующего года. А 24 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте объявил об отсрочке финалов еврокубков на неопределенный срок.

Это коснулось решающих встреч мужских Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также женской Лиги чемпионов. Новые даты проведения финалов пока неизвестны. Пресс-служба союза уточнила, что ранее созданная рабочая группа в ближайшее время приступил к изучению возможных варианты.

Финал мужской Лиги чемпионов, согласно расписанию, должен был пройти 30 мая в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Финал Лиги Европы — 27 мая в Гданьске на арене «Энерга Гданьск».

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Предполагалось, что о неминуемом переносе самых ожидаемых игр сезона будет объявлено еще 17 марта на саммите по коронавирусу, но тогда участники видеоконференции обсудили только тему с отменой Евро-2020. Marca в свою очередь сообщила, что УЕФА перенес финалы еврокубков на месяц — 27 и 24 июня соответственно. Не исключено, что негласно такой формат и обсуждался, однако из-за масштабов распространения пандемии решение вновь было пересмотрено.

Напомним, что Лига чемпионов была поставлена на паузу на стадии матчей 1/8 финала: выход в следующий раунд себе успели обеспечить только «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг», «Атлетико Мадрид» и «Аталанта». Остальные же участники плей-офф главного клубного турнира континента не успели преодолеть предыдущую стадию. Список несыгранных ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов выглядит солидно: «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион», «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи».

Все клубы на текущий момент находятся на карантине, особенно это касается команд из Италии и Испании — страны подверглись наибольшему удару эпидемии, а количество жертв коронавируса продолжает стремительно расти. Не мог не коснуться COVID-19 и футболистов: трое игроков «Юве» (итальянец Даниэле Ругани, француз Блез Матюиди и аргентинец Пауло Дибала) сдали положительный тест на инфекцию.

А футбольный «Реал», к примеру, был вынужден изолироваться из-за того, что занимается в одном тренировочном центре с баскетбольной командой «сливочных». Именно среди баскетбольного «Реала» был обнаружен спортсмен с коронавирусом. Впрочем, такое положение уже действует на территории всей Испании.

В Лиге Европы также сложилась довольно проблематичная ситуация. На момент паузы во втором по силе клубном турнире Европы успела стартовать стадия 1/8 финала, и 12 из 16 команд уже успели провести по первому матчу. Исключение коснулось только пар «Интернационале» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Эти встречи были перенесены на неопределенный срок раньше других: в Милане уже давно был объявлен общий карантин, из-за которого «городские» отказались лететь на игру, а Севилья не стала принимать авиарейс с командой из Рима.

Что касается возможного выхода из ситуации, то УЕФА планирует, что все национальные лиги успеют закончить сезон к 30 июня (по некоторым неофициальным данным, Испания и Италия, оказавшиеся эпицентрами эпидемии, могут доигрывать в июле). Это коснется и формата проведения оставшихся матчей еврокубков. Как утверждали L'Equipe и AS со ссылкой на свои источники в Союзе, организация планировало провести стадии четвертьфиналов в один матч. Хозяин встречи либо был бы определен путем жеребьевки, либо же игра должна была состояться на нейтральном поле. Вместо же стандартных полуфиналов и финала УЕФА думало провести отдельный мини-турнир — так называемый «финал четырех».

Данное предположение подразумевает, что команды сыграют по одному матчу в 1/2 финала, а затем состоится встреча финалистов. На проведение этих двух стадий уйдет по 4 дня.

Вместе с этим Союз европейских футбольных ассоциаций в принципе рассчитывает на то, чтобы все национальные первенства континента были завершены до 30 июня (по некоторым неофициальным данным, Испания и Италия, оказавшиеся в эпицентре эпидемии, могут доигрывать в июле). Это поможет футболистам и клубам минимизировать трудности в ходе межсезонья и подготовки к следующему соревновательному году. Это УЕФА, к слову, тоже рассчитывает продумать в дальнейшем, ведь календарь календарь квалификационных раундов еврокубков сезона-2020/21 также придется составить, исходя из нынешней ситуации.

Обычно первые отборочные раунды Лиги Европы стартуют как раз в конце июня. Теперь же календарь может быть сдвинут.