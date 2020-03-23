Перенесли на 2021 год: в МОК раскрыли судьбу Олимпиады в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) впервые выступил с заявлением относительно возможного переноса летних Игр в Токио — 2020 из-за распространения во всем мире нового типа коронавируса, способного вызвать пневмонию и привести к смерти.

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В отличие от большинства других национальных олимпийских комитетов различных стран ОКР не стал призывать к обязательному переносу Олимпиады.

«Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений, —

— говорится в обращении на официальном сайте Олимпийского комитета России. — Паника — худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм, делать все зависящее для формирования единой, коллегиальной позиции по волнующим всех нас вопросам, связанным с проведением Олимпиады».

В заявлении также отмечается, что в ОКР не сомневаются в том, что «МОК и оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации».

Таким образом, ОКР на сегодняшний день стал единственной крупной организацией, которая поддержала позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Игр, неустанно напоминающих о том, что до старта Олимпиады еще четыре месяца и принимать решение о ее отмене или переносе еще рано.

Однако в заявлении ОКР также подчеркивается, что для проведения Игр необходимо гарантировать сохранение здоровья спортсменов и зрителей, а также завершить все отборочные соревнования. На данный момент многие квалификационные турниры на Олимпиаду были прерваны из-за пандемии коронавируса (российских боксеров, например, в срочном порядке вывезли из Лондона посреди соревнований), и требуется пересмотр календаря как минимум для 33 олимпийских видов спорта.

Кроме того, сложно даже элементарно найти место для тренировок — во многих странах закрываются на карантин спортивные залы, а в Испании, например, во время карантина запрещено даже выходить на улицу для пробежки.

С трудностями столкнулась и главная мировая звезда прыжков в высоту — россиянка Ласицкене. Изначально она планировала провести сборы в Греции, однако была вынуждена отменить их из-за коронавируса. После этого девушка намеревалась начать занятия в манеже ЦСКА в Москве, однако руководство организации приняло решение временно закрыть спортивные сооружения.

Теперь Ласицкене уже зовут тренироваться в ее родную Кабардино-Балкарию, где она делала первые шаги в спорте. И не будет ничего удивительного, если в нынешних условиях легкоатлетке придется согласиться.

«Для нас очевидно, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего большого праздника. Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьезный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения», — отмечается в заявлении ОКР.

Однако в целом российский комитет все-таки призвал коллег поддержать МОК и власти Токио в нынешней ситуации.

«Олимпиада призвана объединять людей, разрушать искусственные барьеры, формировать основы общения и взаимопонимания между странами и народами. Задача ее организаторов — обеспечить для этого все условия. А задача всех членов олимпийской семьи — оказать полноценное содействие со своей стороны», — так звучит главный посыл обращения.

Учитывая, что подавляющее большинство российских атлетов не смогли попасть на предыдущие летние Игры в Рио-де-Жанейро — 2016 из-за скандальных заявлений Григория Родченкова о якобы существовавшей в стране государственной системе сокрытия допинга, можно понять, почему ОКР не рубит с плеча, как это делают многие зарубежные олимпийские комитеты.

Восемь лет подготовки к главным стартам в карьере впустую — для многих талантливых спортсменов из России это будет уже слишком.

Напомним, в 2016 году Олимпиаду пропустили абсолютно все отечественные легкоатлеты за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, — отстранили даже таких звезд, как Елена Исинбаева, Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, которые никогда не давали усомниться в своей чистоте — и после Рио тоже. Не поехали многие из сильных пловцов, все тяжелоатлеты… В общем, Игры в Токио были для российских спортсменов долгожданными в самом прямом смысле этого слова.

В Международном олимпийском комитете 22 марта выпустили заявление, в котором пообещали принять решение по поводу грядущей Олимпиады в течение четырех недель. Однако один из самых известных членов МОК Ричард Паунд заявил, что судьба Игр на самом деле уже решена.

«На основании той информации, которой располагает Международный олимпийский комитет, было решено отложить Игры. Как и что будет дальше, пока не определено точно, однако Олимпиада не начнется 24 июля, насколько мне известно.

Все будет происходить поэтапно: после переноса Игр мы начнем разбираться со всеми последствиями, которых очень много», — цитирует Паунда USA Today.

Также в материале американского портала сообщается, что с большой долей вероятности Игры будут перенесены на 2021 год.