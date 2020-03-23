«Кризис важнее спорта»: Канада и Австралия отказались от Игр

23 марта в Олимпийском комитете (НОК) Канады заявили, что не собираются отправлять представителей страны на летнюю Олимпиаду – 2020 в Токио, и потребовали переноса соревнований на год из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, что игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа, тогда как Паралимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября.

«Канадские комитеты приняли решение не отправлять команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года и настоятельно призывают Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести игры на один год.

Коронавирус и его сопутствующие риски для наших спортсменов создают для них крайне небезопасные условия, а здоровье и безопасность их семей выходят на первый план. Борьба с распространением вируса должна быть нашей первостепенной задачей. Мы переживаем разгар глобального кризиса в области здравоохранения — он гораздо важнее спорта», — приводит текст заявления портал CBC.

Таким образом, НОК Канады стал первым, кто официально отказался от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в запланированные даты. Однако не последним: вслед за североамериканской страной выступил с заявлением и Олимпийский комитет Австралии, заметивший, что в связи с распространением коронавируса они не смогут собрать команду к Играм.

«Олимпийский комитет Австралии провел телефонную конференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что наша команда не будет собрана в изменяющихся условиях как в стране, так и за границей. МОК утвердил ключевые принципы, в соответствии с которыми здоровье спортсменов должно быть на первом месте. Принятое нами решение отражает эти принципы.

Безусловно, Игры не могут быть проведены в июле. Наши атлеты были великолепны в своем позитивном отношении к тренировкам и подготовке, но стресс и неуверенность, вызванные пандемией коронавируса, делают подготовку чрезвычайно сложной»,

— говорится в заявлении.

Также с призывом перенести одно из главных событий 2020 года выступил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.

«Я провел конференцию с представителями национальных федераций, на которой мы обсудили сложившуюся ситуацию. В связи с тем что государства понесли разный ущерб от пандемии коронавируса, мы пришли к единогласному мнению, что проведение Олимпийских игр — 2020 в запланированные даты невозможно из-за несоблюдения принципа честной конкуренции», — признался Коу.

Что интересно, против Олимпийских игр, похоже, настроены даже в самой стране-хозяйке. Например, премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал правильным перенос форума в том случае, если проведение соревнований в «полном формате» будет невозможно.

«Это соответствует моей стратегии проведения Игр в полном формате. Если это становится затруднительным, мы должны в первую очередь думать о спортсменах, и не исключено, что нам придется принимать решение о переносе», — цитирует чиновника «Р-Спорт».

Но, несмотря на отказы команд участвовать в Играх и призывы перенести соревнования, Международный олимпийский комитет не рассматривает вариант отмены проведения Олимпийских игр – 2020.

«Ситуация с коронавирусом в Японии вселяет уверенность, что с определенными мерами безопасности Олимпиаду-2020 удастся провести», — заявил президент МОК Томас Бах

Сообщается, что окончательное решение о проведении Олимпиады в Токио Международный олимпийский комитет примет через четыре недели. А пока организационный комитет МОК трудится над альтернативными сценариями проведения Игр: так, одним и вариантов решения непростой ситуации может стать перенос соревнований на месяц или 45 дней.

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Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 23 марта, вирусом заразилось более 341 тыс. человек, из которых 99 тыс. уже выздоровело, а 14,7 тыс. умерло. В России зафиксировано 438 случаев заражения.